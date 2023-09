Slavia po obratu rozstřílela Karvinou a v lize je o skóre druhá

Praha - Fotbalisté Slavie v sedmém kole první ligy deklasovali doma Karvinou 5:1. Slezského nováčka nejvyšší soutěže poslal v šesté minutě do vedení Adeleke Akinyemi, ale hned ve 13. minutě srovnal jiný nigerijský útočník Muhamed Tijani. Ještě do pauzy se za Pražany trefili Matěj Jurásek a z penalty Václav Jurečka, po změně stran se prosadili střídající Mojmír Chytil a z dalšího pokutového kopu Conrad Wallem. Slávisté porazili v lize Karvinou po třech utkáních.

Pražané zvítězili po dvou soutěžních zápasech. Ve čtvrtek prohráli ve venkovní odvetě 4. předkola Evropské ligy s Luhanskem 1:2, ale díky domácímu triumfu 2:0 postoupili do skupiny. Slávisté udrželi neporazitelnost v této sezoně nejvyšší soutěže, částečně napravili minulou remízu v Jablonci a před reprezentační přestávkou jim patří v tabulce druhé místo o skóre za obhájcem titulu Spartou. Karviná prohrála popáté z posledních šesti kol a je čtrnáctá.

Trenér Slavie Trpišovský udělal oproti čtvrteční odvetě hned sedm změn v základní sestavě. Místo brankáře Koláře, který se podepsal pod oba góly proti Luhansku, poprvé v sezoně naskočil mezi tyče Mandous. Úvod si ale rozhodně představoval jinak. Hostující Čavoš v šesté minutě vyhrál souboj před vápnem, přiťukl Akinyemimu a ten sám před gólmanem nezaváhal. Nigerijský útočník skóroval podruhé v ligové sezoně.

Hosté cenné vedení brzy hodně lacino ztratili. Také karvinskému Holcovi, který posílil Slezany v pondělí, soutěžní premiéra v této sezoně mezi tyčemi brzy poněkud zhořkla. Slovenský bývalý gólman Sparty se při rozehrávce nechal obrat Tijanim a nigerijský útočník ve 13. minutě bez problémů z úhlu do opuštěné branky srovnal.

Ve 28. minutě mohl otočit stav Bořil, ale o kousek minul. Favorit tak dokonal obrat až za dalších 10 minut, kdy po rychlém brejku a Bořilově zpětné přihrávce od postranní čáry o zem a s lehkou tečí obránce poslal balon do sítě Jurásek. Dvacetiletý talent navázal na čtvrteční "postupový gól" proti Luhansku.

Ve 40. minutě po přímém kopu zahrál karvinský Svozil ve vápně rukou a sudí Starý po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru nařídil penaltu. Jurečka, který v předešlém kole nedal pokutový kop při remíze 1:1 Jablonci, tentokrát uspěl. Nejlepší střelec minulé ligové sezony protrhl čekání na první gól v tomto ročníku nejvyšší soutěže.

Po změně stran domácí s přehledem kontrovali průběh. V 58. minutě Wallem nepřekonal Holce, v 70. minutě už ale po přihrávce z levé strany usměrnil míč do sítě po chvilce na trávníku střídající Chytil. Letní posila z Olomouce skórovala po více než měsíci.

V 75. minutě se mohl prosadit i další střídající hráč Ogungbayi, radost z premiérové branky za "áčko" Slavie mu zkazila tyč. Z pokračující akce ale Fleišman ve vápně nedovoleně poslal na zem Wallema a sám faulovaný z penalty dloubákem ve stylu Antonína Panenky zvýšil na 5:1. V české lize zaznamenal první gól a zároveň druhý soutěžní za Pražany.

V 80. minutě mohl snížit Papalelé, ale Mandous jeho hlavičku zneškodnil. Na druhé straně Holce nepřekonal Ogungbayi, ani dorážející Jurečka. Slavia si i tak připsala nejvyšší výhru v sezoně, pět branek naposledy dala v květnu při vítězství 6:0 nad Bohemians 1905. Červenobílí v lize doma už 22 utkání po sobě bodovali. Karviná minule v Edenu senzačně vyhrála 1:0, tentokrát ale zaznamenala už čtvrtou venkovní porážku v ročníku. Minule podlehla na Spartě 1:3.

Hlasy trenérů utkání:

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Zápas přinesl spoustu zajímavých situací, z naší strany velmi dobrý týmový výkon s dobrými individuálními výkony od všech hráčů na hřišti. Vstoupili jsme poměrně aktivně, pak jsme od soupeře inkasovali gól, který nás trochu vyprovokoval k ještě aktivnějšímu výkonu. Věděli jsme, že zápas musíme otáčet. Dařilo se nám otáčet hru, ze stran jsme si vytvářeli nebezpečné situace. Velmi dobrý výkon v ofenzivní části. Využili jsme šance a už do poločasu jsme to dokázali otočit na 3:1. I díky aktivnímu výkonu soupeře se hrál také v druhém poločase zajímavý fotbal. Přidali jsme ještě dva góly a další vyložené šance neproměnili. Jsem rádi, že jsme utkání po evropském zápase a návratu z něj zvládli."

Tomáš Hejdušek (asistent trenéra Karviné): "Soupeř vyhrál zcela zaslouženě, měl daleko více šancí. Mrzí mě to, že když tak dobře vstoupíme do zápasu a dostaneme se do vedení, tak se nám to pak nepochopitelnou brankou na 1:1 celé zbortí. Holce budeme dál podporovat. On sám ví, kde udělal chybu, je to inteligentní kluk. Ano, chyboval, ale on nám to vrátí. Možná kdybychom déle drželi stav 1:0, domácí by třeba více znervózněli. Neříkám, že by nevyhráli, ale mohlo to být jiné. V prvním poločase kluci vůbec nehráli špatně. Chtěli jsme být aktivnější než na Spartě, držet soupeře dál od brány, ale výsledek je ještě krutější. Dostáváme hodně branek, ale já jsem pořád pozitivní. Hráli jsme se špičkou české ligy, teď před sebou máme zápasy pravdy."

Slavia Praha - MFK Karviná 5:1 (3:1)

Branky: 13. Tijani, 38. Jurásek, 43. Jurečka z pen., 70. Chytil, 76. Wallem z pen. - 6. Akinyemi. Rozhodčí: Starý - Mokrusch, Vodrážka - Kocourek (video). ŽK: Masopust, Zafeiris, Bořil, Ogungbayi - Memič, Boháč, Bederka, Svozil. Diváci: 17.352.

Slavia: Mandous - Masopust (46. Ogbu), Holeš, Bořil - Tomič, Zafeiris (84. Van Buren), Oscar, Wallem (77. Hromada) - Jurásek (69. Ogungbayi), Jurečka - Tijani (69. Chytil). Trenér: Trpišovský.

Karviná: Holec - Mikuš (26. Soukeník), Bederka, Svozil, Fleišman - Krčík - Memič (61. Ezeh), Čavoš, Boháč (61. Papalelé), Bartl (74. Ražnatovič) - Akinyemi (74. Doležal). Trenér: Luhový.