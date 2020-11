Slavia odletěla do Nice, celý tým měl negativní test na covid

Praha - Tradičně už dva dny před venkovním pohárovým zápasem odcestovali fotbalisté Slavie ke čtvrtečnímu utkání 4. kola základní skupiny Evropské ligy v Nice. Pražané v pondělí úspěšně prošli testy na koronavirus, všichni členové týmu měli negativní výsledek.

"Pro nás pro trenéry je vždy lepší, když jsou všichni zdraví a jsou k dispozici. Sestavu si necháme až na samotný zápas, ale všichni jsou připraveni. Uvidíme, ještě se o sestavě pobavíme," uvedl v nahrávce pro média od klubu asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký.

Mimo hru zůstává obránce David Hovorka. S týmem odletěl i další zadák Ondřej Karafiát, který se vrací po zranění, jeho případný start ale zatím není příliš pravděpodobný.

Nice mělo v poslední době velké problémy s koronavirem a kvůli minimálně 10 pozitivním případům v týmu nehrálo po reprezentační pauze víkendový zápas francouzské ligy. Mužstvo se teprve v pondělí vrátilo k tréninku.

"Zprávy jsou takové, že jejich hráči už by měli být po karanténě a zdraví. Uvidíme, je to taková neznámá. My jsme byli v podobné situaci při zápase doma. U nich je úplně jedno, kdo nastoupí, ta kvalita tam prostě je," podotkl Houštecký.

Slávisté spolu s Leverkusenem vedou s šesti body tabulku skupiny C, Nice je stejně jako Beer Ševa o tři body zpět. Případný úspěch ve Francii může českého mistra dostat na dosah postupu.

"Tenhle zápas je klíčový k postupu. Víme, o co hrajeme, a oni to vědí taky. Tenhle zápas je, dá se říct, nejdůležitější. Kdybychom vyhráli, už by nám asi v podstatě stačila jen jedna remíza a postupujeme," poznamenal Houštecký.

Pražané se na Nice naladili drtivou ligovou výhrou 6:0 v Opavě. "Rozpoložení teď je fantastické. Kluci zase najeli na to, co nás vždy zdobilo, absolutně stoprocentní přístup po všech stránkách. Doufejme, že nám to vydrží, nálada je fakt výborná. Doufejme, že se to přenese i do zápasu, a uspějeme," dodal asistent hlavního trenéra Jindřicha Trpišovského.

Čtvrteční zápas v Nice má výkop v 21:00.