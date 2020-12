Slavia odcestovala do Německa bez Hovorky, Holeše a Malinského

Praha - Jako tradičně už dva dny před venkovním pohárovým zápasem odcestovali fotbalisté Slavie ke čtvrtečnímu utkání 6. kola Evropské ligy v Leverkusenu. Pražané už mají jistý postup do jarní vyřazovací části a v Německu budou bojovat o vítězství ve skupině.

V Praze zůstali zranění David Hovorka s Tomášem Holešem, který při nedělním vítězství 3:0 v derby na Spartě utrpěl zlomeninu malíčku na noze. Neodletěl ani Tomáš Malinský, jenž dohání kondici po zranění. Mužstvo doplnili mladíci Matěj Jurásek, Jakub Křišťan, Tomáš Rigo a Matyáš Vágner.

"Určitě dostanou šanci další hráči. Všichni hráči, ať už nastoupili v základní sestavě, nebo pak na hřiště jako střídající, si v poslední době říkají o základní sestavu. Vždy splnili to, co po nich chceme. Vytvářejí super konkurenci," uvedl v nahrávce pro média od klubu asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký.

Pražané si už po minulém vítězství 3:0 nad Beer Ševou zajistili postup a k prvenství ve skupině jim stačí remíza. "Po prvním zápase, který jsme prohráli v Izraeli, by asi nikoho nenapadlo, že budeme mít po pěti kolech jistý postup. Už teď je to pro nás ohromný úspěch. Ale nikam nejezdíme na výlet, každý zápas hrajeme na vítězství. Všichni se na to těšíme. Nebudeme říkat, že jsme pod nějakým psychickým tlakem, to svoje jsme splnili a teď si jedeme zahrát o bonus, o první místo," uvedl Houštecký.

"I když nám k tomu stačí remíza, určitě budeme hrát na vítězství. Skončit ve skupině před bundesligovým Leverkusenem a francouzským Nice by byla třešnička na dortu a ohromný úspěch," dodal.

V úvodním vzájemném duelu v Edenu Slavia vyhrála 1:0, když využila dlouhou přesilovku. "Leverkusen je taková šablona, na kterou koukáme. Líbí se nám jejich styl, hrajeme podobně. Prvních 30 minut byl zápas vyrovnaný, pak ho ovlivnilo to vyloučení. Leverkusen byl i v deseti stále nebezpečný. Ten zápas je hodně otevřený, protože oni taky nebudou pod tlakem. Oba týmy jsou hodně vytížené, takže uvidíme, v jakém složení nastoupí oni a v jakém my," dodal Houštecký.

Zápas v Leverkusenu, za který hraje i český reprezentační útočník Patrik Schick, začne ve čtvrtek v 18:55.