Slavia na úvod jarní části EL remizovala s Leicesterem

Praha - Fotbalisté pražské Slavie remizovali doma v úvodním utkání vyřazovací fáze Evropské ligy s Leicesterem bez branek. Český šampion sehrál s anglickým mistrem z roku 2016 a aktuálně třetím týmem Premier League vyrovnaný zápas a před venkovní odvetou za týden udržel reálnou šanci na postup do osmifinále.

Slávisté v pohárech hrají jarní část podruhé za poslední tři sezony. Předloni došli v Evropské lize do čtvrtfinále, kde po porážkách 0:1 a 3:4 vypadli s jiným anglickým týmem Chelsea. Pohárovým maximem posledního českého zástupce v soutěži je účast v semifinále Poháru UEFA z roku 1996.

Kvůli opatřením proti koronaviru stále nesmějí do hledišť fanoušci, pražský klub ale mohl na utkání pozvat několik stovek hostů s negativním testem na covid-19. Byl mezi nimi i bývalý ministr zdravotnictví a nynější poradce předsedy vlády Roman Prymula, který se přitom dnes nechal slyšet, že by byl v současné situaci pro krátkodobá tvrdá opatření v zemi.

Trenér Slavie Trpišovský nakonec vsadil na pozici stopera na Zimu a zimní navrátilec Deli začal jen na lavičce. Jinak Pražané nastoupili v očekávané sestavě. Také Leicester nasadil předpokládanou zahajovací jedenáctku i s největšími hvězdami Vardym, Maddisonem či Tielemansem.

Hosté, kteří prohráli jediný z předchozích 14 soutěžních zápasů a o víkendu v Premier League porazili obhájce titulu Liverpool 3:1, zahrozili jako první. Hned na začátku druhé minuty vystřelil Albrighton a míč prošel kousek vedle tyče. Chvíli nato se na opačné straně dostal po rohovém kopu na zadní tyči do dobré pozice Kúdela, ale špatně trefil balon a minul.

V dresu Leicesteru byl nejnebezpečnější Barnes, který zastínil nejlepšího střelce Vardyho. Po čtvrthodině postupoval z úhlu sám na Koláře, ale domácí brankář stihl zasáhnout.

Poté k Barnesovi propadl odražený míč a křídelník vypálil kousek vedle. Na druhé straně na zadní tyči minul Bah. Už ve 30. minutě musel kvůli zranění střídat domácí Holeš, kterého nahradil Hromada.

Po přestávce začal vedoucí celek české ligy náporem. V 59. minutě napřáhl Stanciu a brankář Schmeichel vytáhl míč nad břevno. Vardymu zápas nevyšel a už v 64. minutě střídal.

Závěr utkání se už nesl v opatrném duchu a bez šancí. Pražané protáhli soutěžní neporazitelnost na 11 utkání a doma, kde v základní skupině ovládli všechny tři duely, neprohráli v pohárech popáté za sebou.

Slávisté, kteří do Evropské ligy přešli po vyřazení v závěrečném předkole Ligy mistrů, si dosud v této sezoně evropských pohárů vydělali 11,2 milionu eur (asi 290 milionů korun). Lídr české ligy navíc ještě dostane prémii zhruba 30 milionů korun za desetiletý klubový koeficient a další finance může získat v případě postupu ve vyřazovací části.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Remízu 0:0 musíme brát. I Leicester měl své šance, byli sami před brankářem. V první půli jsme měli velký respekt, ve druhé půli se to zlepšilo. V druhém poločase jsme předvedli výkon, jaký jsme si představovali. Dokázali jsme se jim vyrovnat. Výsledek je relativně zasloužený, my měli asi více příležitostí, oni zase nejvyloženější šanci. Pro nás všechny je super, že nastoupili ti nejlepší hráči Leicesteru včetně Vardyho. Leicester nic nepodcenil, nikoho nechtěl šetřit. Remíza 0:0 je lepší než 1:1. V odvetě to bude o tom, jaký předvedeme výkon. Když jsme dokázali odehrát dobré utkání doma, dokážeme to i tam. Šance do odvety určitě máme. Oni jsou v domácím prostředí ještě silnější, zápas bude ještě náročnější. Bude to o tom, abychom dokázali hrát jako v druhé půli."

Brendan Rodgers (trenér Leicesteru): "Mám z toho dobrý pocit. Samozřejmě kdybychom dali gól, bylo by to lepší. Ale zase tolik šancí jsme neměli. Moc slabých míst tam z naší strany nebylo. Jsem potěšen tím, jak jsme fungovali v defenzivě. Slavia je silný tým, který dominuje české lize a v průměru dávají kolem tří branek na zápas. My jsme ji dokázali udržet na uzdě, naše obrana fungovala výborně. Udrželi jsme čisté konto, myslím, že je to dobrý výsledek do odvety. Jsme víceméně spokojeni."

Lukáš Provod (záložník Slavie): "Bylo to nesmírně těžké utkání, Leicester je strašně kvalitní soupeř. Dozadu hrají spíš v bloku a vykrývají, což tady ale nepotvrdili. Napadali trochu výš než v Premier League. Dopředu jsme měli dobré situace, kdybychom některé dotáhli, mohlo to skončit 1:0. Ale i Leicester měl své šance, Koli (Kolář) fantasticky chytil šanci Barnese. Vyrovnané utkání. Myslím, že jsme obstáli. Před odvetou nám to vlilo krev do žil, že jsme schopni se s nimi měřit. Když tam vstřelíme nějaký gól, čehož jsme schopni, můžeme klidně postoupit."

David Zima (obránce Slavie): "Jsem rád, že jsem se mohl konfrontovat s podle mě nejlepším útočníkem Premier League. Těšil jsem se na tu výzvu. Hlídat Vardyho nebylo nic jednoduchého, má trochu jiný styl než všichni ostatní útočníci na světě. Byli jsme v permanentním zatížení, museli jsme pořád dávat pozor. Na jednu stranu jsme rádi, že jsme nedostali gól. Na druhou jsme smutní, že jsme ten jeden gól nedali. Byl to vyrovnaný zápas, který mohl skončit jakýmkoliv výsledkem. Remíza je asi zasloužená. Ale převládá asi zklamání, že jsme po tom tlaku v druhé půli nevstřelili gól."

Zdroj: ČT sport.