Slavia může v neděli oslavit titul, Opava může sestoupit

Praha - Ve víkendovém 30. kole fotbalové ligy se může rozhodnout o novém mistrovi i o prvním sestupujícím. Obhájce trofeje Slavia má druhý "mečbol" a k zisku třetího titulu po sobě jí stačí uhrát bod v nedělním domácím šlágru s Plzní. Červenobílí mohou slavit už před zápasem, pokud předtím Sparta nezvítězí v Liberci. Po třech sezonách může opustit nejvyšší soutěž Opava.

Slavia mohla mistrovský "hattrick" oslavit už v minulém týdnu, kdyby zvítězila na hřišti Bohemians 1905. Červenobílí si ale v Ďolíčku připsali jen remízu 0:0 a oslavy ještě museli odložit. Obhájce titulu vede tabulku o 16 bodů před druhým Jabloncem, teoreticky předstihnout ho ale může už jen třetí Sparta, která je o bod zpět a má utkání k dobru.

Slávisté nadále jako jediní drží neporazitelnost v ligové sezoně. V nejvyšší soutěži neprohráli už 41 utkání po sobě a překonali i nejlepší československou sérii. Proti Plzni se červenobílým poslední dobou velmi daří - z posledních pěti vzájemných duelů čtyřikrát zvítězili, čtyřikrát po sobě s ní neinkasovali a doma s ní bodovali osmkrát za sebou.

Oba týmy se na šlágr naladily středečním postupem v domácím poháru. Plzeň v semifinále porazila Teplice 1:0 a Slavia v dohrávce čtvrtfinále zvítězila 3:0 v Olomouci. V dalším kole pohárové soutěže červenobílí za týden nastoupí v derby na Spartě.

"Jde nám to krásně za sebou. Doma s Plzní můžeme rozhodnout o titulu, pak nás čeká semifinále na Letné. Strašně se těšíme," řekl asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl. "Soupeř hrál zápas v podobném čase jako my. Mají za sebou náročné věci, co se týká pohárové Evropy. Takový zápas je tak prestižní, že věřím, že se dokážeme vyždímat naplno a budeme na Slavii velmi silní," řekl plzeňský trenér Adrian Guľa.

Jasno může být i o prvním ze tří týmů, který v této sezoně nejvyšší soutěž opustí. Poslední Opava ztrácí na nesestupové pozice už 10 bodů a jistotu, že v tomto kole ještě nespadne, jí dá jen sobotní domácí výhra nad Bohemians 1905. Naopak v případě porážky a vítězství Teplic nad Zlínem už by Slezané mohli mít definitivu sestupu. Po vlastním utkání ještě Opavští soutěž opustit nemohou, stát se tak může až v neděli.

Jablonec drží před Spartou těsně druhé místo. Severočeši bodovali devět kol po sobě a úspěšnou sérii se pokusí prodloužit doma proti Olomouci. Spartu čeká tradičně náročný zápas v Liberci, který figuruje na šestém místě a stále živí naději na pohárové pozice. Čtvrté Slovácko přivítá Mladou Boleslav.

Na opačném konci tabulky bude hrát o udržení reálných nadějí na záchranu Příbram. Středočeský celek zvítězil v posledních dvou venkovních zápasech a teď potřebuje zabrat i doma proti Českým Budějovicím. Na první nesestupové místo ztrácejí Příbramští pět bodů.

O bod více má Brno, které se představí v Ostravě. Teplice se mohou přiblížit záchraně, pokud doma porazí Zlín. Ve zbylém utkání přivítají Pardubice v domácím azylu v Ďolíčku Karvinou.

Na první ligu se poprvé od 4. října v omezené míře vrátí fanoušci, kluby mohou za dodržení hygienických podmínek zaplnit z 10 procent hlediště. Šlágr na Slavii mohou sledovat necelé dvě tisícovky příznivců.

Statistické údaje před zápasy 30. kola první fotbalové ligy: SFC Opava (v tabulce: 18.) - Bohemians Praha 1905 (10.) Výkop: sobota 1. května, 15:00. Rozhodčí: Denev - Hájek, Ratajová - Cieslar (video). Bilance: 12 2-4-6 7:9. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Opava: Digaňa - Harazim, Didiba, Hnaníček, Žídek - Mondek, Večerka, Řezníček, Helešic - Juřena, Holík. Bohemians: Bačkovský - Dostál, Krch, Vondra, Schumacher - Novák, Ljovin, Květ, Osmančík - Puškáč, Necid. Absence: Nešický, Smola (oba 4 ŽK), Březina, Čvančara, Pikul, Rychlý,Tiéhi (všichni zranění) - Bederka, Hronek (oba 4 ŽK), Bartek, Hůlka, Pokorný, Ugwu, Valeš (všichni zranění), Vacek (rekonvalescence), Jindřišek, Köstl, Vaníček (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Žídek (7 ŽK), Fendrich, Holík, Juřena - Vacek, Vaníček (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Nešický, Žídek (oba 3) - Pulkrab (4). Zajímavosti: - Bohemians v posledních 10 vzájemných ligových zápasech neprohráli a v 9 z nich neinkasovali - Bohemians od června 1997 v Opavě v lize 4x po sobě neprohráli, neinkasovali a poslední 3 zápasy tam vyhráli 1:0 - Opava posledních 6 kol prohrála - Opava doma v lize zvítězila v jediném z posledních 11 duelů, ale v sezoně tam získala 10 z celkových 15 bodů - Opava má s 18 góly nejhorší útok v lize a s 60 inkasovanými brankami i nejhorší obranu - Bohemians 9 kol po sobě neprohráli (z toho 6 remíz) - Bohemians venku v lize 4x za sebou neprohráli a poslední 2 zápasy tam vyhráli - Vaníček (Bohemians) si může připsat 100. start v lize 1. FK Příbram (17.) - Dynamo České Budějovice (12.) Výkop: sobota 1. května, 15:00. Rozhodčí: Machálek - Horák, Mikeska - Adam (video). Bilance: 29 13-7-9 33:30. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Příbram: Šiman - Kvída, O. Kingue, S. Kingue, Mezera - Pilík, Obdržal, Tregler, Zorvan, Antwi - Lubega. Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Havel, Králik, Novák - Čavoš, Javorek - Mészáros, Alvir, Mršič - Brandner. Absence: Nový (trest za ČK), Rezek (zranění), Cmiljanovič, Lalkovič, Laňka (všichni nejistý start) - Ledecký, Skovajsa (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Kvída, Lalkovič, Vilotič - Havelka, Králik, Mészáros, Vais (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Voltr (4). Zajímavosti: - Příbram poslední 2 vzájemné ligové zápasy prohrála, ale předtím Č. Budějovice 4x za sebou porazila - Příbram doma v lize s Č. Budějovicemi 3x za sebou neprohrála a v posledních 2 duelech zvítězila (bez inkasované branky) - Příbram vyhrála 2 z posledních 3 ligových zápasů (oba venku a 1:0) - Příbram doma v lize od prosince 8x po sobě nezvítězila - Č. Budějovice 11 kol po sobě nevyhrály - Č. Budějovice venku v lize 3x za sebou prohrály - Čolič (Č. Budějovice) si může připsat 100. start v české lize 1. FC Slovácko (4.) - FK Mladá Boleslav (14.) Výkop: sobota 1. května, 17:00. Rozhodčí: Franěk - Hrabovský, Bureš - Marek (video). Bilance: 29 6-9-14 26:46. Poslední zápas: 3:2. Předpokládané sestavy: Slovácko: Nemrava - Reinberk, Šimko, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela, Sadílek, Navrátil - Kliment. M. Boleslav: Šeda - Douděra, Takács, Jakub Klíma, Preisler - Malínský, Dancák, Matějovský, Zmrhal - Jiří Klíma, Škoda. Absence: Cicilia (zranění), Hofmann (nejistý start) - Tatajev (zranění), Diviš, Graiciar, D. Mašek, Jirásek, Pech (všichni rekonvalescence), Fulnek, Šimek (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kliment (7 ŽK), Daníček, Havlík, Kohút, Kubala, Petržela, Šimko - Budínský, Klíma, Malínský, Matějovský, Takács, Túlio (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kliment (10) - Jiří Klíma, Ladra, Škoda (všichni 6). Zajímavosti: - Slovácko v lize s M. Boleslaví 4x po sobě neprohrálo (z toho 3 remízy) - M. Boleslav na Slovácku 3 ligové duely za sebou neprohrála, poslední 2 skončily remízou 1:1 - M. Boleslav v březnu porazila Slovácko v osmifinále domácího poháru 4:2 po prodloužení - Slovácko prohrálo 3 z posledních 4 ligových utkání (všechny venku) - Slovácko doma v lize 3x po sobě vyhrálo - M. Boleslav poslední 2 kola prohrála - M. Boleslav venku v lize minule prohrála, předtím tam 3x za sebou bodovala, ale v sezoně tam získala jen 10 z celkových 27 bodů - trenér Slovácka Svědík v minulosti vedl M. Boleslav, kvůli žlutým kartám ale nemůže na lavičku, kouč M. Boleslavi Jarolím zase působil na Slovácku - Preisler (M. Boleslav) může nastoupit k 50. zápasu v lize Baník Ostrava (8.) - Zbrojovka Brno (16.) Výkop: sobota 1. května, 19:30. Rozhodčí: Hocek - Flimmel, Vaňkát - Dorušák (video). Bilance: 47 15-17-15 57:53. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Sanneh, Svozil, Stronati, Holzer - De Azevedo, Jánoš, Tetour, Kaloč, Ndefe - Zajíc. Brno: Berkovec - Bariš, Dreksa, Pernica, Moravec - Štepanovský, Čermák, Texl, Pachlopník, Hladík - Růsek. Absence: Kuzmanovič (4 ŽK), Juroška (zranění) - Hlavica (4 ŽK), Šural, Vaněk, Kryštůfek (všichni rekonvalescence), Reiter (dohoda klubů). Disciplinární ohrožení: Dreksa, Růsek, Pachlopník, Šural, Vintr, Záhumenský, Čermák (3 ŽK). Nejlepší střelci: De Azevedo (10) - Růsek (4). Zajímavosti: - Ostrava poslední 3 vzájemné ligové zápasy vyhrála - Ostrava prohrála jediný z posledních 9 domácích ligových zápasů s Brnem - týmy mají naprosto vyrovnanou vzájemnou bilanci v lize (každý po 15 výhrách a 17 remíz) - Ostrava 5 kol po sobě neprohrála a poslední 2 vyhrála - Ostrava doma v lize 5x za sebou neprohrála (z toho 4 vítězství) - Brno zvítězilo v jediném z posledních 12 kol a 3x za nevyhrálo - Brno venku v lize prohrálo jediný z posledních 4 zápasů a získalo tam 13 z celkových 21 bodů v sezoně FK Jablonec (2.) - Sigma Olomouc (9.) Výkop: neděle 2. května, 15:00. Rozhodčí: Julínek - Nádvorník, Vlček - Pechanec (video). Bilance: 49 23-13-13 65:50. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Kubista, Zelený, Krob - Pleštil, Považanec, Kratochvíl, Jovovič - Schranz - Doležal. Olomouc: Mandous - Sladký, Poulolo, Beneš, Radek Látal - Hála, Houska, Breite, Daněk, González - Chytil. Absence: Haitl (zranění), Holík, Pilař (oba nejistý start) - Zmrzlý (4 ŽK), Greššák, Vepřek, Yunis (všichni zranění), Zahradníček (nejistý start). Disciplinární ohrožení: R. Hrubý, Kubista, Podaný (všichni 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Schranz (11) - González (7). Zajímavosti: - Jablonec prohrál jediný z posledních 16 vzájemných ligových duelů a v nejvyšší soutěži s Olomoucí 7x za sebou bodoval - Jablonec doma v lize s Olomoucí 12x za sebou neprohrál - Jablonec 9 kol po sobě neprohrál (z toho 7 vítězství) - Jablonec doma v lize 4x za sebou zvítězil - Olomouc vyhrála jediné z posledních 6 kol a v posledních 3 nezvítězila - Olomouc venku v lize 3x za sebou neprohrála - Olomouc ve středu prohrála ve čtvrtfinále domácího poháru se Slavií 0:3 - Olomouc je s 12 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Jovovič (Jablonec) si může připsat 100. start v české lize - Doležal (Jablonec) slaví den po utkání 31. narozeniny FK Pardubice (7.) - MFK Karviná (11.) Výkop: neděle 2. května, 15:00. Rozhodčí: Ginzel - Pečenka, Hurych - Petřík (video). Bilance: 1 1-0-0 2:0. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Pardubice: Letáček - Cadu, Čihák, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Tischler, Solil, Hlavatý, Ewerton - Černý. Karviná: Ciupa - Mikuš, Santos, Šindelář, Mazáň - Mangabeira, Qose - Čmelík, Herc, Bartošák - Papadopulos. Absence: Boháč, Petráň (oba zranění), Pfeifer, Surzyn - Neuman (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Čelůstka, Černý, Čihák, Prosek - Tavares (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Huf (9) - Papadopulos (8). Zajímavosti: - jediný vzájemný zápas v lize vyhrály Pardubice 2:0 - Pardubice 4 kola po sobě neprohrály (z toho 3 vítězství) a daly v nich 11 branek - Pardubice doma v lize v azylu v Ďolíčku prohrály jen 2 ze 14 zápasů a v této sezoně tam získaly 26 z celkových 45 bodů - Karviná poslední 2 kola prohrála a neskórovala v nich - Karviná venku v lize prohrála 4 z posledních 5 zápasů, v této sezoně tam ale získala 18 z celkových 33 bodů FK Teplice (15.) - Fastav Zlín (13.) Výkop: neděle 2. května, 15:00. Rozhodčí: Klíma - Caletka, Dobrovolný - Adam (video). Bilance: 26 15-3-8 39:25. Poslední zápas: 3:2. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Hyčka, Gabriel, Knapík, Černý - Kodad, Mareček, Jukl, Moulis, Radosta - Vukadinovič. Zlín: Dostál - Fantiš, Simerský, Buchta, Matejov - Janošek, Janetzký, Jawo - Dramé, Poznar, Potočný. Absence: Čtvrtečka, Němeček, Shejbal, Heidenreich, Macej, Řezníček, T. Kučera, Žitný, Trubač (všichni zranění), Mareš, Fortelný (oba nejistý start) - Conde (administrativní důvody). Disciplinární ohrožení: Grigar, Kodad, Mareš, Trubač, Žitný - Janetzký, Kolář, Vraštil (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mareš - Poznar (oba 8). Zajímavosti - Teplice vyhrály poslední 3 vzájemná ligová utkání - Teplice prohrály jen první z 13 domácích ligových zápasů se Zlínem a v posledních 5 zvítězily - Teplice 7 kol po sobě nevyhrály a v posledních 2 ligových zápasech neskórovaly - Teplice zvítězily v jediném z posledních 8 domácích ligových zápasů a poslední 2 prohrály - Teplice ve středu prohrály v semifinále domácího poháru v Plzni 0:1 - Zlín prohrál 6 kol po sobě - Zlín venku v lize 3x za sebou prohrál, ale v sezoně tam získal 15 z celkových 29 bodů - Mareš (Teplice) čeká na 50. ligový gól Slovan Liberec (6.) - Sparta Praha (3.) Výkop: neděle 2. května, 17:00. Rozhodčí: Orel - Kubr, Melichar - Hrubeš (video). Bilance: 57 16-11-30 60:93. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Liberec: Knobloch - Koscelník, Karafiát, Purzitidis, Mikula - Pešek, Mara, Faško, Sadílek, Mosquera - Rondič. Sparta: Nita - Sáček, Vitík, Čelůstka, Hancko - Wiesner, Pavelka, Dočkal, Trávník, Plavšič - Hložek. Absence: Chaluš, Jugas, Rabušic (všichni nejistý start) - Ladislav Krejčí II, Juliš, Kozák, Plechatý, Vindheim (všichni zranění), Štetina (rekonvalescence), Ladislav Krejčí I, Souček (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Karafiát, Sadílek - Ladislav Krejčí II (všichni 7 ŽK), Nita (3 ŽK). Nejlepší střelci: Rabušic (9) - Juliš (11). Zajímavosti: - Sparta vyhrála jediný z posledních 4 vzájemných ligových zápasů - Sparta vyhrála v Liberci jediný z posledních 8 ligových zápasů - Liberec 2 kola po sobě vyhrál a neinkasoval (obě venku) - Liberec poslední 2 domácí ligové zápasy nevyhrál a neskóroval v nich - Sparta v lize 3x za sebou neprohrála - Sparta venku v lize poslední 4 zápasy nevyhrála a ve 3 z nich neskórovala - Sparta má k dobru odložený duel s Plzní - Nečas (Liberec) si může připsat 100. ligový start Slavia Praha (1.) - Viktoria Plzeň (5.) Výkop: neděle 2. května, 19:30. Rozhodčí: Berka - Blažej, Kotík - Proske (video). Bilance: 49 24-12-13 68:45. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Zima, Bořil - Holeš - Ševčík, Stanciu, Provod, Oscar - Kuchta. Plzeň: Staněk - Havel, Kaša, Brabec, Hybš - Káčer, Kalvach, Šulc - Ba Loua, Beauguel, Kopic. Absence: Hovorka (rekonvalescence), Bah, Sima (oba zranění), Olayinka, Provod (oba nejistý start) - Bucha (zranění), Čermák, Hejda, Kayamba, Limberský (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Bah, Bořil, Lingr, Olayinka, Traoré - Hejda, Kaša, Mihálik, Šulc (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kuchta (13) - Beauguel (11). Zajímavosti: - Slavia v lize s Plzní 5x za sebou neprohrála (z toho 4 vítězství) a v posledních 4 vzájemných duelech neinkasovala - Slavia doma v lize s Plzní 8x za sebou neprohrála (z toho 7 vítězství) - Slavia jako jediná v ligové sezoně neprohrála, v nejvyšší soutěži bodovala 41x za sebou a drží historický rekord v počtu zápasů bez porážky - Slavia od srpna 2018 doma v lize 47 zápasů po sobě neprohrála a na svém stadionu je nejlepším týmem v sezoně - Slavia má se 75 góly nejlepší útok ligy a s 16 obdrženými brankami i nejlepší obranu (v posledních 7 kolech jen jednou inkasovala) - Slavii chybí k jistotě obhajoby titulu jediný bod - Plzeň v posledních 10 ligových utkáních neprohrála (z toho 7 vítězství) - Plzeň v 6 venkovních zápasech jarní části ligové sezony neprohrála - Slavia ve středu ve čtvrtfinále domácího poháru zvítězila v Olomouci 3:0, Plzeň v semifinále porazila Teplice 1:0 a protáhla sérii bez prohry na 14 soutěžních duelů - Plzeň má k dobru odložený zápas na Spartě Tabulka: 1. Slavia 29 23 6 0 75:16 75 2. Jablonec 29 18 5 6 50:29 59 3. Sparta 28 18 4 6 61:33 58 4. Slovácko 29 16 5 8 52:31 53 5. Plzeň 28 15 6 7 48:30 51 6. Liberec 29 14 7 8 40:24 49 7. Pardubice 29 13 6 10 35:37 45 8. Ostrava 29 12 8 9 41:27 44 9. Olomouc 29 9 12 8 35:31 39 10. Bohemians 1905 29 9 11 9 33:30 38 11. Karviná 29 8 9 12 31:43 33 12. České Budějovice 29 7 11 11 29:42 32 13. Zlín 29 8 5 16 27:43 29 14. Mladá Boleslav 29 6 9 14 35:46 27 15. Teplice 29 6 7 16 29:58 25 16. Brno 29 4 9 16 24:45 21 17. Příbram 29 4 8 17 20:58 20 18. Opava 29 3 6 20 18:60 15