Slavia je podle Provoda ráda, že může hrát alespoň EL

Praha - Podle záložníka Lukáše Provoda jsou fotbalisté Slavie rádi, že v době přerušení české ligy kvůli opatřením v boji proti koronaviru můžou hrát alespoň Evropskou ligu. V ní doma ve čtvrtečním 2. kole základní skupiny C vyzvou Leverkusen.

Liga je stejně jako ostatní sportovní soutěže v zemi pozastavena, naposledy se hrála 4. října a nezačne ani o nadcházejícím víkendu. Výjimku na pořádání dostalo v Česku jen pár mezinárodních akcí, mezi nimi i domácí utkání Liberce, Sparty a Slavie v Evropské lize.

"Jsme hlavně rádi, že vůbec nějakou soutěž můžeme hrát, protože si nedokážu moc představit, že bychom teď trénovali a vůbec nevěděli, co bude. I když nás to mrzí a ligu bychom určitě chtěli hrát, tak jsme rádi aspoň v uvozovkách za Evropskou ligu," řekl na tiskové videokonferenci Provod.

Absenci ligových utkání nebere jako handicap. "Pro nás to může být výhoda i v tom, že se na zápasy můžeme dobře připravit, máme na to celý týden a můžeme se soustředit na tuhle soutěž. Jsme určitě rádi za to, že vůbec fotbal můžeme hrát, a doufám, že se liga vrátí co nejdřív," uvedl čtyřiadvacetiletý český reprezentant.

Pražané v úvodním duelu skupiny prohráli minulý čtvrtek na hřišti izraelské Beer Ševy 1:3, zatímco Leverkusen doma rozstřílel Nice 6:2. Bayer v aktuálním ročníku v sedmi soutěžních zápasech nenašel přemožitele.

"Určitě nám bude víc vyhovovat presovat tým, který se bude snažit hrát zezadu. Zase na druhu stranu kvalita toho týmu je o dost jinde než v zápase v Izraeli. Uvidíme, jak si s tím poradíme. Jestli nám to bude vyhovovat, nebo ne, poznáme až v zápase," prohlásil někdejší hráč Českých Budějovic.