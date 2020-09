Slavia doma s Midtjyllandem hrála 0:0, podržel ji brankář Kolář

Praha - Fotbalisté pražské Slavie v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Ligy mistrů remizovali s Midtjyllandem bez branek. Souboj českého s dánským šampionem nabídl v Edenu vyrovnanou hru, gólové šance ale měli jen hosté. Červenobílé po pauze dvakrát podržel brankář Ondřej Kolář. Odveta je na programu v Dánsku příští středu.

Celá kvalifikace evropských pohárů se letos kvůli koronavirové pandemii hraje bez diváků. Pouze 4. předkolo Ligy mistrů je tradičně na dva zápasy, jinak se o postupujících rozhoduje jen v jednom utkání.

Slávisté usilují o třetí postup do skupiny Ligy mistrů a druhý po sobě. Vloni vyřadili ve 4. předkole Kluž. Za postup do základní skupiny by český šampion inkasoval zhruba 15,3 milionu eur (asi 410 milionů korun). Pokud by přes Midtjylland nepřešel, zahrál by si na podzim skupinu Evropské ligy.

Trenér Slavie Trpišovský trochu překvapivě nenasadil do základní sestavy stopera Kúdelu a přednost dal mladíku Zimovi. Na pozici defenzivního záložníka nastoupil Holeš.

Zatímco Slavia vstoupila do kvalifikace až ve 4. předkole, Midtjylland už vyřadil Ludogorec Razgrad, vedený českým trenérem Pavlem Vrbou, a Young Boys Bern. V obou zápasech navíc stejně jako dnes neinkasoval.

Od úvodních minut bylo vidět, že na sebe narazily dva vyrovnané týmy s podobným fyzickým stylem hry. Na trávníku v první půli převládl boj s minimem šancí.

Po necelé čtvrthodině se protáhl podél lajny Olayinka a z druhé vlny pálil Bořil, trefil však jen střed branky. V 29. minutě se slávistický kapitán blýskl na druhé straně, když v poslední chvíli ve skluzu stihl zasáhnout před Mabilem, který by jinak šel sám na Koláře.

Šest minut po přestávce Evander obloučkem z přímého kopu našel za obranou útočníka Kabu, jenž ovšem v nadějné pozici nezpracoval míč. V 58. minutě se hosté po totožné akci dostali do dosud největší šance zápasu. Kaba si opět naběhl na centr z přímého kopu a po jeho hlavičce zachránil Pražany gólman Kolář. Mabil z dorážky přestřelil.

Slávistům, kteří byli poměrně výrazným favoritem na postup, se v druhé půli příliš nedařilo. V 84. minutě postupovali hosté dva na jednoho, Kaba však pokazil přihrávku, kterou vystihl Coufal. Krátce nato domácí opět podržel Kolář po Sviatchenkově ráně pod břevno.

Až v samém závěru si Pražané vytvořili po několika standardkách tlak, Musova střela však byla zblokována a Olayinka se ukopl. Nakonec ještě mohl udeřit i Midtjylland, po Zimově teči Mabilovy střely opět zasáhl Kolář.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Dánové ukázali velkou kvalitu, nejen soubojovou, ale i fotbalovou. V první půli byly oba týmy nervózní, ani jeden nehrál typickou hru. My jsme měli opticky trochu více ze hry, ale situace jsme nedohráli. Ve druhé půli jsme měli trochu problémy v rozehrávce, nedostávali jsme do hry naše záložníky. Soupeř nás dobře dostupoval, vyhrával hodně osobních soubojů. Byl to boj. Ve finále nás dvakrát podržel Ondra Kolář. Je to velice nepříjemný soupeř. Pro nás dobře, že jsme neinkasovali, to je takový bonus. Myslím, že ve druhém zápase se Dánům bude hrát trochu hůř. Tím, že jsme nedostali gól, se výhoda trochu překlopí na naši stranu. Ale potřebujeme podat lepší výkon, hlavně do ofenzivy. Musíme více podržet balon na útočné půlce, jinak jsme se dostávali pod tlak."

Brian Priske (trenér Midtjyllandu): "V určitém ohledu jsem spokojen. Hlavně jsem spokojen s tím, jak jsme hráli a jaký výkon jsme předvedli. Hráli jsme velmi dobře. Troufnu si říct, že ve druhém poločase jsme dominovali a měli hru pod kontrolou. Vytvořili jsme si několik dobrých šancí a měli jsme vyhrát. Jsme zklamaní, že se nám to nepovedlo, v koncovce nám chyběl klid. Ale na výkonu můžeme do odvety stavět. Čekám zase vyrovnaný zápas dvou vyrovnaných a kvalitních týmů. Těžko teď říkat, kdo je favorit. Musíme k tomu přistoupit velmi chytře. Musíme si přenést spoustu věcí z dneška a proměnit to v gól."

Stanislav Tecl (útočník Slavie): "Zápas byl celkově od začátku remízový. Byla to bitva, nic moc fotbalového. Čeká nás ještě hodně práce. Nakonec nás podržel Koli (Kolář), který chytil dva góly. Nakonec doma 0:0 není tak špatný výsledek. Je to o tom dát v odvetě gól."

Vladimír Coufal (obránce Slavie): "Zápas bolel všechny. Hráli to od podlahy, mydlili to, to je jejich styl. U nich to bude ještě horší. Musíme u nich hrát líp, držet více balon. Dnes nám úplně nešel presink, balon jsme si moc neužili. Musíme na ně něco vymyslet, abychom tam dali nějaký gól. Musíme se připravit ještě líp než doma."

Slavia Praha - FC Midtjylland 0:0

Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun - Bitigen (video, všichni Tur.). ŽK: Holeš, Masopust - Paulinho. Bez diváků.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Zima, Hovorka, Bořil - Holeš - Masopust (72. Provod), Stanciu (90. Takács), Ševčík, Olayinka - Tecl (59. Musa). Trenér: Trpišovský.

Midtjylland: Hansen - Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho - Cajuste, Onyeka, Evander (76. Anderson) - Dreyer (67. Sisto), Kaba (89. Brumado), Mabil. Trenér: Priske.