Slavia díky střídajícím hráčům porazila Slovácko 2:0

Praha - Fotbalisté Slavie porazili ve 12. kole první ligy doma Slovácko 2:0. O obě branky se v rozmezí 78. až 90. minuty postarali střídající hráči, nejprve se trefil Matěj Jurásek a po něm bývalý hráč hostů Václav Jurečka. Pražané spolu s obhájcem titulu Spartou jako jediní v sezoně nejvyšší soutěže stále neprohráli a posunuli se do čela tabulky o bod před městského rivala, který má k dobru nedělní domácí utkání s Českými Budějovicemi. Slavia se vítězstvím ideálně naladila na čtvrteční duel skupiny Evropské ligy na hřišti AS Řím. Mužstvo z Uherského Hradiště šest kol střídá domácí výhru a venkovní porážku.

Pražané v prvním utkání po reprezentační přestávce nastoupili ve výrazně pozměněné sestavě. Debut v české lize si odbyl rumunský záložník Dumitrescu. Premiérově v sezoně nejvyšší soutěže nastoupil ukrajinský stoper Kačaraba, první ligový start v ročníku v zahajovací jedenáctce si připsal nigerijský útočník Ogungbayi. Poprvé od začátku září se po vyléčení zranění v sestavě Slavie objevil slovenský záložník Hromada. Domácí trenér Jindřich Trpišovský odkoučoval 200. ligový zápas na lavičce vršovického celku.

Slavia mohla jít do vedení už po necelých dvou minutách hry. Masopust si naběhl do vápna na Dumitrescuův centr, jenže hlavičkoval do tyče. Ve 14. minutě kvůli zranění odstoupil hostující brankář Heča, jehož nahradil Fryšták. Po necelé půlhodině hry vypálil Masopust z dálky těsně nad. Vršovičtí měli nadále územní převahu a po rohovém kopu v 35. minutě sevřeli Slovácko v jeho vápně, Hromada však zpoza šestnáctky zamířil vedle. Na opačné straně v ojedinělé šanci Slovácka v celém zápase Juroška nevyzrál na Mandouse.

Zkraje druhého dějství vystřelil Chytil z úhlu do rukavic připraveného Fryštáka. Slavia nadále hosty svírala, větší příležitost si však nedokázala vypracovat. V 78. minutě se ale přece jen dočkala rozhodující branky. Kapitán Slovácka Kadlec odvrátil míč před dotírajícím Jurečkou pouze k Juráskovi, který přízemní ranou k tyči zařídil svému týmu plný bodový zisk. Reprezentant do 21 let skóroval podruhé v ligové sezoně.

V 90. minutě přidali domácí pojistku po akci dvou příchozích hráčů z lavičky. Douděra ještě z úhlu Fryštáka nepropálil, ale Jurečka se už z dorážky nemýlil. Nejlepší střelec minulé ligové sezony zaznamenal v té aktuální čtvrtou trefu.

Slavia v lize se Slováckem podeváté za sebou neprohrála (z toho osm vítězství) a doma v nejvyšší soutěži dokonce v 11. duelu po sobě, přičemž ho tam zdolala podesáté. Se sedmi inkasovanými góly má nadále nejlepší obranu ligy. Slovácko venku v lize potřetí za sebou prohrálo a neskórovalo.

Hlasy trenérů po utkání:

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Viděli jsme klasické utkání se Slováckem. Tým s výborně zorganizovanou defenzivou a skvělou hrou bez míče. V defenzivě nedělají moc chyb a jsou kompaktní a je vždycky těžké je otevřít. Většinou se to povede standardkou, nebo podařenou kombinační akcí. Dnes ani jedno z naší strany neplatilo, protože šance po standardkách jsme bohužel neproměnili, hlavně v úvodu. Ze hry se nám tam vůbec nedařilo dostat. Pak je varianta dvě, nepouštět soupeře do šance a pořád do něj bušit a tlačit. Když soupeř hraje náročným stylem a zápas se kolem 75. minuty láme a hráči mají něco v nohách a jsou unavenější, přijde šance, kterou musíte využít. Dnes platilo B. Podařilo se nám soupeře otevřít gólem. Slovácko podalo velice dobrý výkon. Do ničeho jsme je moc nepouštěli kromě jedné situace v první půli. Do defenzivy jsme taky fungovali velice dobře, ale postupný útok nám dělal problémy, byli jsme hodně nepřesní. Z různých důvodů jsme nastoupili ve složení, v němž jsme ještě nehráli, někteří hráči hráli na jiných postech. Nebylo to vůbec nic jednoduchého po repre pauze. Jsme rádi za skvělou kulisu a že na konci se nám silou vůle a přípravou na utkání podařilo dát dva góly a utkání rozhodnout."

Martin Svědík (Slovácko): "Oproti minulým zápasům jsme přežili první šanci soupeře a jedinou za první poločas, kdy Masopust hlavičkoval po dlouhém autu a odraženém balonu. Co se týká obranné hry, Slavii jsme do ničeho nepouštěli, hráli jsme velice pozorně. Musím pochválit defenzivu, ale v ofenzivě jsme vůbec nevyužili Rigina Ciciliu, který nám sklepl a prodloužil spoustu balonů. Bohužel jsme byli ve špatných prostorech, nebo jsme pozdě nabíhali. Nedokázali jsme toho využít. Přišla i naše příležitost, bohužel jsme ji neproměnili, za stavu 0:0 se Juroška dostal sám před bránu. Ve druhém poločase bylo vidět, že Slavia prostřídala větší kvalitu. Zvýšila ještě víc tempo a už to pro nás bylo těžší. Vytvářela si některé střelecké příležitosti, ale pořád jsme byli v šestnáctce velice pozorní. Pak jsme inkasovali ze situace, kde místo toho, abychom uhráli balon na polovině, jsme ho zbytečně soupeři odevzdali, ještě jsme to odcouvali, nechali jsme si ho kopnout za naší obranu a nedohráli jsme to tam. Hráč (Jurásek) to vyřešil výborně, otevřelo se tím skóre a rozhodlo to utkání. Druhý gól padl po brejkové situaci, když už jsme hráli trochu vabank. Ve druhém poločase nám chybělo víc odvahy a kvality v útočné fázi. Chválím tým, nebyl to žádný odevzdaný výkon a plnili jsme, co jsme si řekli. Akorát v útočné fázi je obrovsky znát kvalita Slavia v porovnání s tou naší."

Slavia Praha - 1. FC Slovácko 2:0 (0:0)

Branky: 78. Jurásek, 90. Jurečka. Rozhodčí: Petřík - Hájek, Hurych - Všetečka (video). ŽK: Dumitrescu, Tomič, Hromada - Kadlec, Mihálik, Reinberk. Diváci: 17.084.

Sestavy:

Slavia: Mandous - Holeš, Vlček, Kačaraba - Tomič (46. Douděra), Masopust (75. Tijani), Hromada (46. Oscar), Dumitrescu - Van Buren, Ogungbayi (46. Jurásek) - Chytil (60. Jurečka). Trenér: Trpišovský.

Slovácko: Heča (14. Fryšták) - Reinberk, Kadlec, Hofmann - Sinjavskij (85. Kalabiška), Havlík, Trávník, Doski (85. Vecheta) - Mihálik (64. Petržela), Cicilia, Juroška (64. Holzer). Trenér: Svědík.