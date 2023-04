Slavia díky Matěji Juráskovi vyhrála v Ostravě 2:0 a vede ligu o tři body

Ostrava - Fotbalisté Slavie ve 29. kole první ligy zvítězili v Ostravě 2:0 a upevnili si vedoucí příčku. Utkání rozhodl střídající Matěj Jurásek dvěma góly v 81. a 83. minutě. Pražané venku v nejvyšší soutěži vyhráli po pěti duelech.

Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského mají v čele tabulky tříbodový náskok před Spartou, která ve středečním šlágru hostí obhájce titulu Plzeň. Baník prohrál podruhé po sobě a zůstal na jedenáctém místě, znamenající účast v nadstavbové skupině o záchranu. Na desátý Jablonec ztrácí dva body, ale Severočeši mají k dobru středeční zápas s Olomoucí.

"Matěj nám zápas udělal. Zatím předváděl dobré výkony hlavně doma, venku to dnes od něj bylo moc dobré. Jsem rád za něj. Od 70. minuty jsme ztratili střed hřiště a on nás vysvobodil," řekl slávistický kouč Trpišovský na tiskové konferenci.

Hosté si v Ostravě vytvořili vcelku rychle územní převahu a zdálo se, že bude jen otázkou času, kdy narůstající tlak přetaví v góly. Převaha Slavie kulminovala kolem 20. minuty, ale domácí přežili nebezpečnou situaci na malém vápně a následně i přízemní ránu Jurečky, která minula bránu.

Baník postavil hru na defenzivě a rychlých protiútocích. Po jednom z nich se zrodila i největší domácí možnost první půle, ale Cadu ve 27. minutě po Šehičově přihrávce na malé vápno na míč těsně nedosáhl a po pádu na trávník se dožadoval faulu, ale rozhodčí nechal hru plynout.

Domácí však po pasivním úvodu alespoň potlačili dominanci soupeře, který už neměl tolik ze hry. Až v závěru poločasu Slavia znovu zahrozila, ale Letáček vyrazil ránu Van Burena a Schranz vyražený balon hlavičkoval nad břevno.

"Dobře jsme do zápasu vstoupili, dobře jsme kombinovali, bohužel jsme nevyřešili situace, které se nabízely, abychom dali gól," uvedl Trpišovský. "V první půli jsme se nedostávali do kombinace, bylo tam plno špatných řešení," doplnil ostravský kouč Pavel Hapal.

Také po změně stran pokračovala bezzubá územní převaha Slavie. Ostravští ji tak v 65. minutě vylekali průnikem a střelou Cadua, kterou Kolář vyrazil k Fleišmanovi, jehož pohotový volej z dvaceti metrů otřásl břevnem hostující brány.

Pražané sice jednoznačně dominovali v držení balonu, ale na obranu Baníku dlouho nedokázali vůbec nic vymyslet. Až v 80. minutě dostali kolmý míč za obranu, ale Olayinkův pokus zvedl jeden z domácích hráčů nad.

Z rohu už se slávisté dočkali. Matěj Jurásek zůstal neobsazen na malém vápně, zpracoval si míč a po zemi překonal Letáčka. Prakticky ihned po rozehrání hosté udeřili podruhé a opět zásluhou Juráska. Ten se tentokrát uvolnil na šestnáctce a na jeho ránu k tyči Letáček nedosáhl. Devatenáctiletý ofenzivní hráč vstřelil Baníku dva góly i při podzimní domácí výhře 3:1, v ligové sezoně si polepšil na šest branek.

"Trenér mi řekl, ať to rozhodnu, takže se to povedlo. Doufám, že končí i moje série venku. Byl to první zápas, co se mi takhle povedl. Jsem za to strašně rád. Vyrůstal jsem v Karviné, znám to tu dobře a možná mi to dává sílu proti Ostravě," řekl Matěj Jurásek pro klubovou televizi.

"Byla to jeho chytrost, protože ho tam i díky jeho hře hlavou nikdo moc nečeká. Asi to byl moment překvapení, nikdo ho neměl nabraného a uplatnil svou přednost, což je první dotyk s míčem," přidal Trpišovský.

Slavia v nejvyšší soutěži s Ostravou neprohrála podvanácté za sebou, na hřišti Slezanů v lize naplno bodovala po dvou remízách. "Když už jsme si mysleli, že Slavia nebyla nebezpečná, rozhodla naše nepozornost, chyba při standardce. Jinak jsme v defenzivě odvedli dobrý výkon," uvedl Hapal.

Hlasy po utkání:

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "V první půli jsme se nedostávali do kombinace, bylo tam plno špatných řešení. Ale kvalitní defenzivou jsme přežili až do 81. minuty. Slavii jsme nepouštěli do šancí, o to více mrzí, že jsme si pak nepohlídali standardku. V první půlce měl šanci Cadu, chyběl kousek, mohli jsme jít do vedení. Ve druhé půlce Fleišman trefil břevno. Mysleli jsem si, že Slavia už nebyla nebezpečná, ale rozhodla naše nepozornost při standardce."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Jsme rádi, že jsme to zvládli za tři body. Dobře jsme do zápasu vstoupili, dobře jsme kombinovali, bohužel jsme nevyřešili situace, které se nabízely, abychom dali gól. Soupeř dobře bránil, měl to zahuštěné, pak nám tam navíc na pravé straně propadl balon a Baník měl šanci. My jsme si ale mohli vytvořit určitě více šancí. Nejvíce jsme se báli standardek Baníku, nakonec jsme z ní udeřili. Ve druhé půli jsme paradoxně v té naší nejhorší pasáži dali gól. Musím ale tým pochválit, až na dvě situace jsme to dobře odbránili. Od 70. minuty jsme ztratili střed hřiště a Matěj (Jurásek) nás vysvobodil. Byla to jeho chytrost, protože ho tam i díky jeho hře hlavou nikdo moc nečeká. Asi to byl moment překvapení, nikdo ho neměl nabraného a uplatnil svou přednost, což je první dotyk s míčem."

Baník Ostrava - Slavia Praha 0:2 (0:0)

Branky: 81. a 83. M. Jurásek. Rozhodčí: Szikszay - Mokrusch, Volf - Adámková (video). ŽK: Fleišman, Tijani - Zafeiris. Diváci: 9651.

Sestavy:

Ostrava: Letáček - Juroška, Bitri, Lischka, Fleišman - Kaloč - Cadu, Klíma (70. Šín, 87. Buchta), Kuzmanovič (82. Almási), Šehič (87. Miškovič) - Tijani. Trenér: Hapal.

Slavia: Kolář - Masopust (69. M. Jurásek), Ogbu, Holeš - Douděra (87. Bořil), Zafeiris (87. Kačaraba), Oscar, Schranz - Jurečka (87. Hromada), Olayinka - Van Buren (63. Provod). Trenér: Trpišovský.