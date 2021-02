Slavia chtěla mít na zápasech 3000 fanoušků, Blatný to odmítl

Praha - Fotbalová Slavia Praha by na příštích třech domácích ligových zápasech chtěla mít v hledišti 3000 příznivců. Podle předsedy představenstva klubu Jaroslava Tvrdíka by mohlo dorazit 2000 fanoušků z řad permanentkářů a 1000 zdravotníků. Ministr zdravotnictví Jan Blatný nicméně v České televizi tento plán odmítl.

Slavia při minulých domácích duelech v lize s Pardubicemi a v Evropské lize s Leicesterem vyzkoušela první etapu projektu s názvem Cesta ze tmy. Iniciativa vedená Karlem Luxíkem, kterou zaštítili například zpěváci Janek Ledecký s Danielem Landou, má umožnit bezpečné pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí pro tisíce lidí v době pandemie.

Podle Tvrdíka ministr zdravotnictví podpořil pokračování projektu, který má za cíl vrátit při koronavirové pandemii diváky na stadiony či koncerty. Slavia chtěla mít 3000 lidí v hledišti při březnových domácích ligových zápasech s Ostravou a Opavou a dubnovém pražském derby se Spartou. Stadion v Edenu má kapacitu 19.370 diváků, zaplněno by tedy mělo být asi 15 procent.

Blatný však upozornil, že podpora ministerstva se zaměřuje zejména na kulturní akce. "I s ohledem na to, co se stalo minulý týden na fotbalu, bych doporučil, aby to na fotbalovém utkání bylo zatím v tomto případě odloženo. A nespojoval bych fotbal s tímto projektem, protože ten je primárně pro kulturní akce," uvedl Blatný.

Slavia na minulé dva zápasy pozvala 300 lidí z řad partnerů klubu, kteří v mobilní laboratoři dopoledne v den utkání podstoupili PCR test na covid-19. Výsledky byly k dispozici do pár hodin a systém byl propojen s turnikety u vstupu do stadionu. Všichni museli mít při zápase respirátory.

Tři stovky osob otestovaných metodou PCR mohly na Slavii nad rámec povolené kvóty 300 lidí z řad partnerů klubu, která platí v Česku od první poloviny prosince nejen na fotbale, ale i na hokeji. Diváci se musejí pohybovat v oddělených skupinách a mít negativní test, stačí antigenní.

Slavia by nyní chtěla do hlediště dostat až desetkrát více příznivců. "Ministr zdravotnictví podpořil pokračování druhé etapy pilotního projektu Cesta ze tmy. Je naděje, že na příštích zápasech by mohlo být 2000 fans z řad permanentkářů a 1000 hostů bezplatně jako dárek všem z integrovaného záchranného systému. Všichni PCR test v den zápasu," uvedl Tvrdík na sociální síti twitter.

První fázi projektu poškodilo pozvání několika hostů na utkání s Leicesterem. Zápas sledoval bývalý ministr zdravotnictví a poradce premiéra Andreje Babiše Roman Prymula, který přitom jen pár hodin před výkopem vyzýval k tvrdším opatřením proti koronaviru. Předseda vlády s ním následně ukončil spolupráci. Mezi prominentními hosty byli ve čtvrtek i kancléř prezidenta Vratislav Mynář, europoslanec Alexandr Vondra, tenistka Petra Kvitová či generální ředitel České televize Petr Dvořák.

"Je mi velice líto, že jsme jako klub eticky nevhodným pozváním několika hostů mohli poškodit dosavadní úspěšné výsledky první etapy projektu. Mrzí mě to zejména proto, že Slavia byla oslovena pro pilotní projekt v situaci, kdy jej řada institucí nebo organizátorů ze sportovního či fotbalového prostředí odmítla jako příliš finančně nebo organizačně nákladný a náročný," uvedl Tvrdík v dopise Blatnému, který přiložil.

"Chtěl bych vás ujistit, že případnou druhou etapu projektu věnujeme výhradně našim fanouškům z řad široké veřejnosti. Současně po inspiraci finálovým zápasem amerického Super Bowlu jsme připraveni jednu třetinu z vyčleněné kapacity bezplatně poskytnout fanouškům z řad integrovaného záchranného systému," doplnil šéf českého mistra a lídra ligy.

Je přesvědčen, že stadion bude bezpečný. "Jsme připraveni garantovat, že všech 3000 osob bude testovaných PCR testem v den zápasu a budou mít cestou klubu pořízený respirátor FFP2. Využití 15 procent kapacity umožní zajistit na tribunách dostatečné rozestupy. Věřím, že dojde ke stoprocentní eliminaci jakékoliv možnosti šíření covidu-19," řekl Tvrdík.

Ligová fotbalová asociace (LFA), která řídí první a druhou ligu, snahu Pražanů vítá. "LFA iniciativu Slavie, která se snaží aktivně hledat způsob, jak alespoň částečně vrátit fotbalové fanoušky na stadiony, plně podporuje," uvedla asociace v prohlášení.

Dodala, že aktivně komunikuje s ministerstvem zdravotnictví a hledá možnosti, jak dostat diváky do hledišť. "A to způsobem, který bude otevřený všem klubům stejně, aby nedošlo k nastavení nerovných a omezujících podmínek," dodala LFA.

O návrat části fanoušků se pokouší i Sparta. "Snažíme se zjišťovat a pracovat na tom, jaké všechny možné cesty by mohly vést aspoň k částečnému návratu diváků na stadion. Podnikáme v tomto smyslu určité kroky," řekl ČTK mluvčí Sparty Ondřej Kasík. Konkrétnější zatím nebyl.

Aktuální vicemistr z Plzně zatím zůstává opatrný. "Mít fanoušky na stadionu je samozřejmě naším dlouhodobým přáním, nicméně je nutné pečlivě zvažovat aktuální stav. Vnímáme, že situace v našem kraji i celé republice není příznivá a musíme být nápomocni všem složkám, které s pandemií bojují. Ohledně zmíněného projektu jsme v kontaktu s LFA, která se jím intenzivně zabývá a pokouší se nalézt přijatelný model pro všechny kluby napříč ligou," řekl ČTK mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík.

Pro řadu klubů by ale byl návrat části diváků za podmínky otestování metodou PCR příliš náročný a nákladný. Pokud by si odběr nehradili sami fanoušci, při návštěvě 3000 osob by jediný zápas vyšel na milion korun.