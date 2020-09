Slavia chce proti Teplicím napravit ztrátu

Praha - Páteční předehrávka mezi fotbalisty pražské Slavie a Teplic načne program 4. kola první ligy. Vršovický obhájce titulu touží napravit minulou nečekanou remízu 1:1 ze hřiště Pardubic, po které poprvé v sezoně ztratil body a přepustil vedení v tabulce Spartě. Červenobílí se zároveň chtějí vítězně naladit na úterní úvodní utkání 4. předkola Ligy mistrů s Midtjyllandem. Teplice se pokusí v Edenu překvapit poté, co poslední dvě kola prohrály.

Slavia po reprezentační přestávce nepředvedla na stadionu v pražském Ďolíčku, kde Pardubice hrají svá domácí utkání, dobrý výkon. Trenér červenobílých Jindřich Trpišovský proto očekává výrazné zlepšení.

"Víme, že se nám zápas s Pardubicemi nepovedl. Byla to ztráta, výkon nebyl ideální. Musíme se vrátit ke stavu před reprezentační pauzou. Udělali jsme přes týden maximum, abychom se vrátili k tomu, co naši hru zdobí," uvedl pro klubovou televizi Trpišovský.

Slavia doma v lize neprohrála už 34 zápasů a sedmkrát po sobě tam neinkasovala. S Teplicemi v nejvyšší soutěži bodovala v posledních 11 duelech, před sedmi lety ale Severočechům v Edenu podlehla rekordně 0:7. To je nejvyšší porážka Slavie v samostatné ligové historii.

"Teplice začaly ligu velmi dobře výhrou 3:1 venku, ale dva zápasy jim teď nevyšly. Je to tým, který se významně opírá o útočné duo Mareš, Řezníček. Poprvé v sezoně si zahrajeme pravděpodobně proti dvěma útočníkům. Na druhou stranu také hrají na pět obránců. Očekávám stejný zápas jako minule doma proti nim, bude to o dobývání a prvním gólu," řekl Trpišovský.

Teplice v posledních dvou kolech prohrály a nenavázaly na úvodní vítězství 3:1 z Příbrami. U Litavky dosáhly na jedinou výhru z posledních 11 venkovních ligových zápasů.

"Jedeme na Slavii s tím, že nemáme co ztratit. Se Spartou je to náš nejlepší klub. Pokud se nebudeme bát, bude to dobré. Slávisti jsou taky jen lidi. Pardubice nám ukázaly návod, presovaly, bojovaly. I Slavia má nějaké slabiny. Budeme se je snažit využít," řekl teplický záložník Vukadin Vukadinovič, který Severočechy posílil v týdnu a ve Slavii v minulosti působil.

Zápas začne v pátek ve 20:00. V Edenu se sejde dosud nejvyšší návštěva na české lize od vypuknutí koronavirové pandemie, dorazit by mělo okolo 10 tisíc fanoušků. Od září po zmírnění diváckých opatření mohou být stadiony zaplněny více než z poloviny, pokud bude dodrženo rozdělení do sektorů po maximálně 1000 osobách.

Statistické údaje před zápasy 4. kola:

Slavia Praha (v tabulce 2.) - FK Teplice (12.)

Výkop: pátek 18. září, 20:00.

Rozhodčí: Marek - Horák, Batík - Adámková (video).

Bilance: 48 24-12-12 77:51.

Poslední zápas: 3:0.

Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Hovorka, Kúdela, Bořil - Ševčík - Masopust, Stanciu, Provod, Olayinka - Tecl.

Teplice: Grigar - Paradin, Heidenreich, Mareček - Vondrášek, Kučera, Trubač, Žitný, Moulis - Řezníček, Mareš.

Absence: Zima (nejistý start) - Knapík, Kozák (oba zranění), Černý, Hošek, Hyčka, Nazarov (všichni nejistý start).

Disciplinární ohrožení: nikdo.

Nejlepší střelci: Tecl (3) - Heidenreich, Nazarov, Řezníček (všichni 1).

Zajímavosti:

- Slavia v lize s Teplicemi 11x za sebou neprohrála a posledních 7 vzájemných zápasů vyhrála

- Slavia doma v lize nad Teplicemi 4x za sebou zvítězila, před 7 lety ale v Edenu utrpěla svoji nejvyšší porážku v samostatné historii nejvyšší soutěže 0:7

- Slavia v lize 15x za sebou neprohrála, v minulém kole ale senzačně jen remizovala na půdě nováčka Pardubic 1:1 a poprvé v sezoně ztratila body

- Slavia doma v lize neprohrála posledních 34 zápasů a 7x za sebou tam neinkasovala

- Slavia v úterý odehraje úvodní utkání 4. předkola Ligy mistrů s Midtjyllandem

- Teplice v posledních 2 kolech prohrály

- Teplice venku vyhrály jediný z posledních 11 ligových zápasů

Tabulka:

1. Sparta 3 3 0 0 12:3 9 2. Slavia 3 2 1 0 10:1 7 3. Slovácko 3 2 1 0 5:2 7 4. Jablonec 3 2 1 0 4:1 7 5. Liberec 3 2 0 1 6:2 6 6. Zlín 3 2 0 1 7:4 6 7. Olomouc 3 2 0 1 4:3 6 8. Plzeň 3 2 0 1 6:6 6 9. Bohemians 1905 3 1 1 1 4:3 4 10. Pardubice 3 1 1 1 3:3 4 11. Karviná 3 1 1 1 4:6 4 12. Teplice 3 1 0 2 4:5 3 13. Ostrava 3 0 2 1 2:4 2 14. Opava 3 0 1 2 3:6 1 15. Brno 3 0 1 2 2:7 1 Příbram 3 0 1 2 2:7 1 17. České Budějovice 3 0 1 2 2:10 1 18. Mladá Boleslav 3 0 0 3 2:9 0