Slavia chce Feyenoordu oplatit prohru a nakročit k postupu

Praha - Fotbalisté pražské Slavie ve čtvrtek v předposledním z šesti utkání skupiny Evropské konferenční ligy přivítají lídra tabulky Feyenoord Rotterdam a pokud jim nahraje i výsledek druhého zápasu, mohou s předstihem postoupit. Český šampion si v případě, že zvítězí a Haifa zároveň remizuje s Unionem Berlín, zajistí minimálně druhé místo a tím účast v jarní vyřazovací fázi. Červenobílí chtějí aktuálně třetímu celku nizozemské ligy oplatit porážku 1:2 z úvodního vzájemného duelu.

Slávisté zatím ve skupině dvakrát zvítězili doma a dvakrát prohráli venku. Naposledy porazili Haifu 1:0 a dostali se před ni o dva body na druhé místo. O další bod zpět je Union Berlín, na jehož půdě Pražané skupinu zakončí. Vedoucí Feyenoord má po třech výhrách za sebou na kontě o čtyři body více než Slavia a k prvenství v tabulce mu v Edenu stačí remíza. Vítězové skupin nové soutěže postoupí do osmifinále, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s celky na třetích místech v Evropské lize.

"Čeká nás předposlední zápas ve skupině a my potřebujeme body k tomu, abychom postoupili. Potřebujeme navázat na dobré výkony z posledních zápasů. Chceme to zvládnout, v posledním kole v Berlíně to bude strašně těžké. Je to bundesliga, víme, jaké to bylo vloni v posledním kole v Leverkusenu," připomněl slávistický trenér Jindřich Trpišovský rok starý debakl 0:4 na závěr skupiny Evropské ligy. Jeho svěřenci už tehdy měli jistý postup a následně došli až do čtvrtfinále.

"Feyenoord je první, my druzí. Hrajeme doma, takže určitě budeme chtít uspět a předvést takovou hru, kterou se prezentujeme na domácí scéně. Bude to těžký zápas, ale nic, co bychom neměli zvládnout," řekl klubové televizi útočník Michael Krmenčík.

Na konci září Pražané v druhém kole skupiny prohráli v Rotterdamu 1:2, když nezvládli první poločas. "Feyenoord nás předčil v pohybu, nasazení, v osobních soubojích, v takové dravosti. Musíme si něco vzít z druhého poločasu, kdy jsme dali gól a měli některé další šance na to, abychom zápas zremizovali," řekl Trpišovský.

"Myslím, že Feyenoord tady bude hrát jinak než doma. I vzhledem k tomu, kolik má bodů a v jaké je situaci. Myslím, že budou hrát tak, jak hrají venku, jako hráli třeba při výhře 4:0 v Eindhovenu. Budou hrát daleko níž než v prvním zápase. Budou hrát ze zabezpečené obrany a spoléhat na brejky, na rychlé hráče jako Linssen nebo Sinisterra," mínil Trpišovský.

Oba soupeři mají formu. Slávisté vyhráli posledních pět soutěžních duelů a neinkasovali v nich. Po víkendovém vysokém vítězství 5:0 nad Jabloncem vedou ligu o tři body. Feyenoord v generálce rozdrtil Zwolle 4:0 a vyhrál dokonce šestkrát po sobě. V 10 zápasech této pohárové sezony utrpěl jen jednu porážku.

Červenobílí spoléhají na domácí prostředí, kde od dubna už 16 soutěžních zápasů neprohráli. "Máme teď asi nejlepší období v sezoně. Jsme rádi, že jsme nad Jabloncem vyhráli takovým rozdílem. I když jsme koukali, že Feyenoord se taky na nás naladil a vyhrál 4:0. Bude to dobrý zápas, všichni se na něj těšíme," uvedl brankář Aleš Mandous, který aktuálně zaujal místo jedničky na úkor Ondřeje Koláře.

Pražanům nadále scházejí dlouhodobí marodi, uzdravil se ale záložník Petr Ševčík, který by mohl být k dispozici. Feyenoord, vítěz Poháru mistrů evropských zemí z roku 1970, před odletem přišel o brankářskou jedničku Justina Bijlowa, jenž měl pozitivní test na koronavirus.

Utkání začne v Edenu ve čtvrtek v 18:45. Po zpřísnění protikoronavirových pravidel se už fanoušci s výjimkou dětí nedostanou na stadion po předložení negativního testu, vstup jim umožní pouze dokončené očkování nebo prodělání nemoci v posledních šesti měsících. Slavia navíc vzhledem k aktuální situaci zastavila veřejný prodej vstupenek.

Statistické údaje před utkáním Slavia Praha - Feyenoord Rotterdam: Výkop: čtvrtek 25. listopadu, 18:45. Rozhodčí: Gestranius - Aravirta, Alakare (všichni Fin.). Bilance: ČR (Československo) - Nizozemsko 42 15-13-14 53:52. 1966/67 PMEZ: Ajax Amsterodam - Dukla Praha 1:1, 1:2, 1970/71 PVP: Gottwaldov (Zlín) - PSV Eindhoven 2:1, 0:1, 1974/75 UEFA: Dukla Praha - Twente Enschede 3:1, 0:5, 1984/85 UEFA: Ajax Amsterodam - Bohemians Praha 1:0, 0:1, na pen. 2:4, 1999/00 LM: Sparta Praha - Tilburg 4:0, 4:3, 2001/02 LM: Sparta Praha - Feyenoord Rotterdam 4:0, 2:0, 2003/04 UEFA: Feyenoord Rotterdam - Teplice 0:2, 1:1, 2005/06 LM: Sparta Praha - Ajax Amsterodam 1:1, 1:2, 2005/06 UEFA: Ostrava - Heerenveen 2:0, 0:5, 2006/07 UEFA: Sparta Praha - Ajax Amsterodam 0:0, 2006/07 UEFA: Alkmaar - Liberec 2:2, 2007/08 LM: Ajax Amsterodam - Slavia Praha 0:1, 1:2, 2008/09 UEFA: Ajax Amsterodam - Slavia Praha 2:2, 2009/10 EL: Sparta Praha - PSV Eindhoven 2:2, 0:1, 2011/12 EL: Alkmaar - Jablonec 2:0, 1:1, 2012/13 EL: Twente Enschede - Mladá Boleslav 2:0, 2:0, 2012/13 EL: Feyenoord Rotterdam - Sparta Praha 2:2, 0:2, 2013/14 EL: Liberec - Alkmaar 0:1, 1:1, 2014/15 EL: Zwolle - Sparta Praha 1:1, 1:3, 2015/16 EL: Ajax Amsterodam - Jablonec 1:0, 0:0, 2015/16 EL: Liberec - Groningen 1:1, 1:0, 2020/21 LM: Alkmaar - Plzeň 3:1 po prodl., 2021/22 EKL: Feyenoord Rotterdam - Slavia Praha 2:1, 2021/22 EKL: Alkmaar - Jablonec 1:0. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 EKL 4 2-0-2 5:4 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 194 70-51-73 226:238 Feyenoord v Evropě: LM/PMEZ 89 34-23-32 147:116 EL/UEFA 145 61-34-50 217:179 EKL 10 7-2-1 22:8 PVP 36 18-10-8 57:34 Superpohár UEFA 1 0-0-1 1:3 Celkem 281 120-69-92 444:340 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar - Holeš - Masopust, Stanciu, Lingr, Olayinka - Kuchta. Feyenoord: Marciano - Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia - Aursnes, Kökcü - Toornstra, Til, Sinisterra - Linssen. Absence: Bořil, Kúdela, Takács, Tecl (všichni zranění), Hovorka, Provod (oba zranění + nejsou na soupisce), Samek, Ševčík (oba nejistý start) - Bijlow (nemoc), Antonucci, Hall (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Bah, Kuchta, Traoré - Til (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - Slavia v prvním vzájemném duelu prohrála v Rotterdamu 1:2 - Slavia prohrála jen poslední ze 4 zápasů s nizozemskými soupeři v soutěžích UEFA, v jediném domácím duelu porazila v roce 2007 Ajax Amsterodam 2:1 a poprvé postoupila do skupiny Ligy mistrů - Feyenoord vyhrál jen poslední ze 7 zápasů s českými soupeři v soutěžích UEFA - Feyenoord v dosavadních 3 venkovních zápasech s českými soupeři nezvítězil a v Praze ve 2 utkáních neskóroval (v obou případech na Spartě) - Slavia má po 4 zápasech skupiny 2 výhry a 2 porážky, nejprve zdolala Union Berlín 3:1, poté prohrála 1:2 v Rotterdamu a 0:1 v Haifě, nad kterou minule zvítězila 1:0 - Feyenoord na úvod skupiny remizoval 0:0 v Haifě a poté si připsal 3 výhry po sobě (2:1 nad Slavií a 3:1 a 2:1 nad Unionem Berlín) - Slavia do Evropské konferenční ligy přešla poté, co nejprve vypadla ve 3. předkole Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť a následně neuspěla ve 4. předkole Evropské ligy s Legií Varšava - Slavia v minulém ročníku došla do čtvrtfinále Evropské ligy, jejím pohárovým maximem je semifinále Poháru UEFA z roku 1996 - Slavia prohrála jediný z posledních 11 domácích duelů v pohárech a v posledních 5 domácích zápasech ve skupině zvítězila (včetně obou v letošní Evropské konferenční lize) - Slavia vyhrála posledních 5 soutěžních duelů a neinkasovala v nich - Slavia doma od dubna 16x za sebou neprohrála a v posledních 9 soutěžních zápasech tam zvítězila - Slavia v generálce rozdrtila Jablonec 5:0 a tímto výsledkem zvítězila podruhé za sebou, českou ligu vede o 3 body - Feyenoord prošel do skupiny přes 3 předkola, z 10 zápasů v této pohárové sezoně prohrál jediný a 7x zvítězil - Feyenoord prohrál jediný z posledních 13 soutěžních zápasů, 6x za sebou zvítězil a ve 3 z posledních 4 duelů neinkasoval - Feyenoord vyhrál 4 z posledních 5 venkovních zápasů - Feyenoord v generálce rozdrtil Zwolle 4:0 a v nizozemské lize je třetí - Feyenoord v roce 1970 vyhrál Pohár mistrů evropských zemí a v letech 1974 a 2002 Pohár UEFA - Feyenoord v minulé sezoně nizozemské ligy obsadil 5. místo, od vítězství v ročníku 1998/99 ovládl domácí soutěž jen v roce 2017