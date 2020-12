Slavia byla efektivnější, nám nebylo přáno, řekl sparťan Hancko

Praha - Sparťanský fotbalista Dávid Hancko si porážku 0:3 v pražském derby se Slavií vysvětloval tím, že úřadující mistři byli na Letné efektivnější, zatímco domácím nebylo ve šlágru 10. kola první ligy přáno, i když si šance vytvořili. Podle slovenského obránce se sparťané musí z bolestivé prohry oklepat a jít dál.

Slávisté na stadionu úhlavního rivala zopakovali loňské vysoké vítězství, podvanácté za sebou v soutěžním derby neprohráli a na druhou Spartu si v tabulce vytvořili pětibodový náskok.

"Určitě si nikdo z nás nepředstavoval, že to takhle dopadne. Mrzí mě to. Ale je to dlouhodobá soutěž, ještě máme hodně zápasů, musíme se teď oklepat a jít od zápasu k zápasu. Věřím, že naskočíme znova na vítěznou vlnu. Soupeř byl dnes efektivnější, my jsme šance nevyužili, oni je využili a zvítězili," řekl Hancko v rozhovoru pro klubovou televizi.

Sparta mohla jít do vedení ve 29. minutě, ale nejlepší ligový střelec Lukáš Juliš neproměnil penaltu. O chvíli později na druhé straně otevřel skóre Abdallah Sima, který před pauzou přidal druhý gól. Po změně stran se ještě trefil Ondřej Lingr.

"Mohlo to být 1:0, ale to se stává i velkým hráčům. Pak dostaneme z rohového kopu gól. Věřím, že kdybychom první gól dali my, jednoznačně zvítězíme," prohlásil Hancko. "Do penalty to bylo vyrovnané. Myslím, že v soubojích jsme je uhlídali. Před druhým gólem Sima dostal trochu prostoru, nebyla to až taková vyložená šance, ale trefil to výborně. Má skvělou formu, je v takovém laufu, takže tam spadlo všechno," doplnil dvaadvacetiletý stoper.

Podle něj Letenští před jednoznačný výsledek odevzdali maximum. "Snažili jsme se, ale nebylo nám přáno. Při mé hlavičce moc nechybělo... Bohužel nám to tam dneska nepadlo, štěstěna nebyla na naší straně. Všichni kluci makali, nechali jsme tam všechno. Nikdo nám nemůže říct, že se někdo nesnažil, nemakal a nebojoval, aby udělal maximum pro Spartu. Bohužel to nevyšlo, mrzí mě to," uvedl Hancko, který ve Spartě hostuje z Fiorentiny.

Přestože po dlouhé době vydržel celé utkání, problémové koleno cítil i v derby. "Ve 12. minutě jsem myslel, že budu muset střídat po nějakých pěti šesti situacích v rychlém sledu. Pak se chválabohu koleno uklidnilo a dokázal jsem zvládnout celých 90 minut, což je pro mě velké zadostiučinění. Bohužel to nebylo vítězné. Po pěti šesti měsících se mi podařilo odehrál celý zápas, za což jsem upřímně vděčný. Budu se snažit dál makat, abych co nejdřív mohl hrát co každé tři dny devadesát minut," řekl slovenský reprezentant.