Slavia bude chtít podle Lingra v Rakousku vyhrát i pro Tvrdíka

St. Pölten (Rakousko) - Podle ofenzivního univerzála Ondřeje Lingra budou chtít fotbalisté Slavie ve čtvrteční odvetě osmifinále Evropské konferenční ligy na půdě Lince zvítězit i pro klubového šéfa Jaroslava Tvrdíka, který se léčí s onkologickým onemocněním. Přestože Pražané mají po domácím úvodním duelu náskok 4:1, třiadvacetiletý čerstvý reprezentant přistupuje k zápasu, jako by byl stav 0:0.

Slavia potvrdila, že Tvrdík podstoupil onkologickou operaci. "Zasáhlo nás to, je to nepříjemná věc. Všichni mu držíme palce a myslíme na něho. Zítra to pro něho budeme chtít zvládnout," řekl Lingr na tiskové konferenci v St. Pöltenu, kde má linecký klub pro odvetu osmifinále domácí azyl.

Český šampion má blízko k postupu a může si dovolit i porážku o dvě branky. "Zítřejší utkání asi bude těžší než to domácí. Ale musíme to brát tak, že zápas začíná za stavu 0:0. Musíme k tomu přistoupit s absolutním respektem a podat soustředěný výkon," prohlásil Lingr.

"Kdyby se nám podařilo vstřelit brzký gól, bylo by to super. Zápas bude hlavně o nás a jak k tomu přistoupíme. My k tomu přistoupíme na 100 procent a budeme to chtít zvládnout," doplnil Lingr, který byl v úterý poprvé nominován do českého reprezentačního "áčka".

Do úvodního duelu s Lincem kvůli viróze nezasáhl, ale už nastoupil do druhého poločasu v nedělním ligovém zápase v Liberci, kde Slavia prohrála 0:1. "Byl jsem nemocný, ale na zítřek už jsem stoprocentně připravený. Všichni se těšíme na kvalitnější trávník než v Liberci. Určitě to také bude lepší fotbal, než jaký byl v neděli v Liberci," prohlásil Lingr.

Jeho tým do Rakouska odjel netradičně vlakem. "Cesta byla v pohodě. Někteří kluci hráli karty, další koukali na filmy, jiní odpočívali. Bylo to fajn, takové zpestření oproti cestám v letadlech nebo autobusech," dodal Lingr.