Slávek Janda s Abraxasem vydal reedici jejich debutu Box, nové album neplánuje

Praha - Čtyřicet let staré debutové album skupiny Abraxas Box, která vychází v těchto dnech, provází jeho tvůrce po celou jejich kariéru a písně z něj zůstávají součástí koncertního repertoáru. Album tehdejší Abraxas dostalo do pomyslné první ligy a v roce 1983 se stalo přelomovým počinem rodící se české nové vlny. Desky Box se po jejím vydání prodalo zhruba 80.000 výlisků, což samotnou kapelu překvapilo. V rozhovoru s ČTK to řekl kapelník, kytarista a zpěvák Slávek Janda.

"Hrajeme to pořád. Ty písničky samozřejmě zestárly, ale lidé je na koncertech pořád chtějí. V repertoáru máme v podstatě skoro celou desku. Pochopitelně největší hit je teď novější skladba Obyčejnej svět, protože ji hrají rádia," uvedl Janda.

V dubnu čeká Abraxas několik koncertů, na kterých zazní písně Každý den je to jinak, Země se točí dokola, King-Kong, Zoo nebo Nekonečný boogie z alba Box. Jeden z koncertů se uskuteční 27. dubna klubu Parník v Ostravě. "Nejspíš při té příležitosti reedici alba Box pokřtíme, Ostravsko pro nás vždy byla stěžejní oblast," podotkl Janda.

Zatím poslední album Klid! vydal Abraxas v roce 2015. Novou nahrávku v současné době neplánuje. "Příští měsíc mi bude jedenasedmdesát let, takže už není takový zápal. Navíc máme hodně písniček na koncerty, kde musíme zahrát šest věcí z Boxu a pozdější hity Obyčejnej svět a Karel drogy nebere, takže pro nás má spíše smysl udělat jednu novou skladbu a ne celou desku," sdělil Janda.

Album Box vzniklo v období, kdy původně artrockový Abraxas kytaristy Jandy a bubeníka Ivana Pelíška s příchodem zpěváka Miroslava Imricha a baskytaristy Michala Ditricha nabídl energičtější hudbu. Nahrávky překvapivě vyšla v době zákazů rockově zaměřených skupin vyvolaných článkem Nová vlna se starým obsahem v komunistickém časopise Tribuna.

"Deska vyšla těsně před tím článkem, podle mě mohlo dojít k tomu, že jsme kvůli tomu na seznamu chyběli. Jinak průšvihy byly furt, koncerty byly divoké. Nikdy jsem nepochopil, proč místo nás jmenovali kapely, které s tehdejší novou vlnou neměly nic společného," sdělil Janda.

Nonkonformní skupina v čele s bratrem zpěváka a kytaristy Olympiku Petra Jandy měla také v minulosti problémy s komunistickým režimem. Později jim bylo znemožňováno koncertovat a čtveřice se pod tímto tlakem na konci 80. let postupně na čas rozpadla.

"Svého času jsme měli zakázáno hrát v Severočeském kraji, v Praze 9 a v okrese Bruntál. Pražské kulturní středisko nás tehdy poslalo do České lípy hrát na komunistickou akci, kam by jinak nepřišli mladí. A nějaký stranický tajemník se nám poté v kraji postaral o zákaz vystupování. A to jsme na té akci hráli hodně při zdi. V Praze 9 jsme nesměli hrát kvůli incidentu v divadle Gong, kam během našeho vystoupení vtrhla policie a pro mě si pak kvůli výslechu přijeli až domů. Tenkrát šlo o nějaké ´ideologicky závadné´ promítané diapozitivy," vzpomínal Janda.

Abraxas vznikl v roce 1976 na troskách pražské skupiny Abraam a svou nejslavnější éru zažil v první polovině 80. let. Po pauze byl obnoven v roce 1995 a o rok později nabídl svou novou koncertní show. Současnou sestavu vedle Jandy tvoří Zbyněk Husa - bicí a Ivan Doležálek s baskytarou.