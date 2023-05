Slalomář Přindiš se více zaměřil na kontaktní kayak cross

Praha - Mistr světa ve vodním slalomu Vít Přindiš se v přípravě více zaměřil na kayak cross. Kontaktní disciplínu, která bude na olympijských hrách za rok v Paříži, trénuje mnohem častěji než v minulé sezoně. Pořídil si na ni i novou loď. Jeho prioritou však nadále zůstává klasický slalom, kde bude mimo jiné s olympijským vítězem Jiřím Prskavcem bojovat o jediné místo pro české kajakáře na OH 2024.

Loni za celé léto trénoval Přindiš kayak cross jen třikrát. "Bylo to jen před závody, v Troji jsem na tom nebyl ani jednou," řekl tento týden novinářům. "Letos už jsem v té plastové lodi byl čtyřikrát, je tam velký progres," pousmál se.

Čtyřiatřicetiletému elitnímu světovému kajakáři nová disciplína úplně nesedí. "Nejsem si jistý, jestli je pro mě dobrá, nejsem agresivní typ. Bude to chtít na závod přepnout a snažit se být před ostatními," přemítal.

Při společných jízdách čtyř závodníků nebývá nouze o kontakty a karamboly. "Hlavně se nechci zranit. Slalom je pro mě priorita, cesta na olympiádu je na 99 procent přes slalom. Já to budu jezdit, chci to jezdit, protože mě to závodění baví obecně. Teď pro mě na závodech bude asi hlavní nejít na sto procent do nějakého kontaktu, abych si neohrozil další závody ve slalomu," plánoval. Obavy o něj mají i jeho blízcí. "Maminka i manželka mi říkají, hlavně ať se nezraním. Většinou se na to nechtějí ani dívat," přiznal.

Na soustředění v Londýně trénoval kayak cross i s úřadujícím mistrem světa Joem Clarkem. "Jeli jsme to na několik částí. Zkoušeli jsme různé taktiky. Jeli jsme to sami, pak jsme se zkoušeli různě prohazovat, zkoušeli jsme průjezdy. Bylo to dobré," řekl Přindiš. Společná hodina mu ukázala, jak je tato disciplína nevyzpytatelná. "Nebylo to tak, že on by ve všech jízdách byl první a každého předjel. Dá se asi něco naučit, dají se naučit nějaké taktiky, ale je to tak strašně improvizační a proměnlivé, že se může stát cokoliv," popisoval.

V Londýně si také vyzvedl novou loď. "Není vůbec špatná. Vypadá to, že to bude loď, na které se bude letos hodně závodit a většina lidí ji bude mít," poznamenal.

Líbí se mu, že se nemusí bát o loď a řešit drobné kontakty s překážkami. Přistupuje k tomu podobně, jako vnímá jeho tréninkový parťák Prskavec své působení na kánoi. "Je to něco, co se můžu víc učit a víc zkoušet. Tréninky mě v tom teď baví," řekl. Když zkouší různé průjezdy, postupně se zlepšuje. "A najednou se mi to líbí. Že loď jede, dokážu ji rozjet. Vidím tam progres," uvedl.

O víkendu ho čekají závody Českého poháru v Troji. Nejsou pro něj nominační, protože má díky loňskému světovému titulu místo v reprezentaci jisté. Podobně je na tom mezi kajakáři úřadující evropský šampion Prskavec, ale ten se snaží prosadit i na kánoi. "Takže já jsem vlastně jediný, kdo na těch závodech je v klidu. Protože Jířa je nervózní jak blázen, možná i víc než na kajaku. Já jediný si můžu na startu přemýšlet o tom, kdo si vyjel nejvíc bodů v jaké kategorii," dodal Přindiš, který loni bojoval o reprezentaci až do posledního závodu.