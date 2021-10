Šlachta věří, že Přísaha překoná pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny

Pohořelice (Brněnsko) - Předseda Přísahy Róbert Šlachta věří, že jeho hnutí překoná ve volbách pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny. Řekl to dnes novinářům v Pohořelicích na Brněnsku, kde byl volit. Podle Šlachty je pro Přísahu úspěch už jen to, že od lednového založení se dostala "z ulice" do debat mezi největší politické strany. Volby začaly v pátek a skončí dnes odpoledne.

Šlachta připomněl, že hnutí vzniklo 27. ledna. "Novináři tehdy říkali, že je to Šlachtova sebevražedná míse a že budeme mít ve volbách půl procenta. A teď sedíme vedle těch rádoby velkých politiků při těch debatách a debatujeme a představujeme svůj program," uvedl Šlachta.

Věří, že se Přísaha dostane do Sněmovny. "Když ne, tak se svět nezboří. Pokračovali bychom dál. Příští rok máme komunální volby. Hnutí není postaveno jen pro ty parlamentní, ale kandidátky jsou stavěné hodně na lidech, kteří měli zájem o komunální politiku. Takže příští rok do toho jdeme pod Přísahou," řekl Šlachta.

Ve sněmovních volbách očekává účast 65 až 66 procent. "Byl by to velký úspěch a občané by ukázali, že mají zájem. Cítím mezi lidmi očekávání. Společnost je teď rozdělená. Po těch volbách by se to mohlo spojit," řekl Šlachta.

Před čtyřmi lety vyhrálo volby hnutí ANO před ODS a Piráty. Dále se do Sněmovny dostali zástupci SPD, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Na jižní Moravě dostalo nejvíc hlasů také hnutí ANO před ODS a Piráty.