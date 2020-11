Skvělý Gulaš režíroval výhru Plzně na ledě Sparty

Praha - Hokejisté Plzně potvrdili, že se jim proti Spartě daří. V dohrávaném zápase 14. kola extraligy vyhráli v O2 areně 3:1 a bodovali v šestnáctém vzájemném zápase s Pražany v řadě. Dvěma góly se na výhře Západočechů, kteří se tak udrželi v čele soutěže, podílel Filip Suchý, tři asistence si připsal kapitán Milan Gulaš. Sparta v pátém domácím utkání v sezoně poprvé prohrála.

"Odehráli jsme skvělé utkání proti velmi silnému soupeři. Musím mančaft pochválit, protože jsme šedesát minut hráli tak, jak jsme si řekli. Bylo tam úplně všechno. Výborná oslabení, dobré přesilovky, hra pět na pět," řekl po zápase trenér Plzně Ladislav Čihák.

Do první velké šance utkání se v sedmé minutě dostali hosté, gólman Machovský však dokázal po přečíslení dva na jednoho a střele Kantnera zastavit puk na brankové čáře. Bezbrankový stav následně potvrdil i videorozhodčí.

"Hned jsem viděl, že to nebyl gól. Puk se zastavil na čáře a naštěstí jsem včas zareagoval," řekl obránce David Němeček, jenž puk po zákroku Machovského odehrál.

Ve 13. minutě byl vyloučen domácí Kudrna a Gulaš připravil první gól zápasu pro Suchého, který si připsal šestou trefu v sezoně. "Jen jsem se soustředil, abych to trefil a naštěstí to tam padlo," řekl Suchý.

Sparta mohla odpovědět také v početní výhodě, trest Vráblíka ale netrestala. Pražané byli střelecky aktivnější, na pozorně chytajícího Frodla si ale v první třetině nepřišli.

Vyrovnat se Spartě podařilo ve 28. minutě, kdy obránce Němeček i přes faul na svou osobu z úhlu a v pádu dokázal překonat Frodla. "Seběhlo se to hodně rychle. Viděl jsem puk, tak jsem se podíval, brankář tam nebyl, zkusil jsem to a vyšlo to. Gól bych ale radši vyměnil za tři týmové body," řekl Němeček, jenž se za Spartu trefil poprvé.

Západočeši však byli lepším týmem a za dvě minuty si dokázali vzít vedení zpět, když se po Gulašově nečekané přihrávce podruhé prosadil Suchý. "U něj člověk musí vždy očekávat, že může přihrávka přijít," řekl dvaadvacetiletý útočník.

K další brance hostů pomohlo opět vyloučení domácích, Košťálka vrátil do hry již po deseti sekundách Musil. A asistenci, již čtrnáctou v sezoně, si opět připsal kapitán Plzně Gulaš.

"Víme o kvalitách Milana Gulaše a připravovali jsme se i na jejich přesilovku. Bohužel jsme ty situace nesehráli dobře. Měli jsme špatné postavení bránících hráčů a Milan to umí prohodit," řekl trenér Sparty Josef Jandač.

Sparta si mohla také pomoct přesilovými hrami. Přestože v nich před zápasem měli lepší bilanci než soupeř, ani osm minut výhody pět na čtyři na přelomu druhé a třetí části jim ke snížení nepomohlo. I díky skvělému Frodlovi.

"Nebyli jsme schopní si přesně nahrát. Bylo to takové neučesané a pořád jsme puk honili. Nedokázali jsme se pořádně postavit a dát si puk do hole, na volej na střelu. Něco tomu chybělo. Chyběl nám klid na hokejce," řekl Němeček.

Pražané se i poté snažili zápas zdramatizovat, soupeř však dobře bránil a možný obrat nedovolil.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř. To se potvrdilo. Plzeň byla kompaktnější, měla lepší přechod do útoku, nám to vázlo. Přechod do útoku byl hrozně pomalý a tím jsme dávali soupeři možnost dobře bránit modrou čáru. V obranném pásmu nás taky k ničemu moc nepustili, i když jsme si nějaké šance vytvořili, tak jsme volili nepřesné řešení. Celkově zápas rozhodly přesilovky. My jsme ve svých nevytvořili nic, Plzeň naopak dvě proměnila. To byl klíč k plzeňskému vítězství. Dnes jsme byli horším týmem."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Odehráli jsme skvělé utkání proti velmi silnému soupeři. Musím mančaft pochválit, protože jsme šedesát minut hráli tak, jak jsme si řekli. Bylo tam úplně všechno. Výborná oslabení, dobré přesilovky, hra pět na pět. Jsem hodně spokojený, protože soupeř byl silný a má hlavně ofenzivní kvalitu. Jsem rád, že jsme zastavili dvě prohry a vyhráli."

HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 28. Němeček - 13. F. Suchý (Gulaš, Čerešňák), 30. F. Suchý (Gulaš), 33. P. Musil (Gulaš, Čerešňák). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Hynek, Votrubec. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:2. Bez diváků.

Sestavy:

Sparta: Machovský - Košťálek, Piskáček, Mikliš, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Němeček - Řepík, R. Horák, Rousek - Tomášek, Pech, Sobotka - A. Kudrna, M. Sukeľ, Buchtele - M. Forman, D. Vitouch, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.

Plzeň: Frodl - Čerešňák, L. Kaňák, Stříteský, Budík, Vráblík, Kvasnička, M. Houdek - Gulaš, Mertl, F. Suchý - Pour, Kracík, P. Musil - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Rob, Stach, Kantner. Trenér: Čihák.