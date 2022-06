Skupině Metrostav loni stoupl zisk o 79,6 procenta na 1,33 mld. Kč

Praha - Stavební a developerské skupině Metrostav loni stoupl čistý zisk meziročně o 79,6 procenta na 1,33 miliardy korun. Tržby skupiny vzrostly o 6,2 procenta na 44,5 miliardy korun. ČTK to dnes sdělil mluvčí společnosti Vojtěch Kostiha. Skupina Metrostav čítá 72 firem a počet zaměstnanců ke konci loňského roku dosáhl téměř 5800.

Hlavními akcionáři skupiny jsou společnosti DDM Group (51,34 procenta), DOAS SK (23,18 procenta) a DOAS CZ (17 procent). Za všemi firmami stojí několik fyzických osob z ČR a Slovenska.

"Navzdory náročným podmínkám pandemie dosáhla Skupina Metrostav v roce 2021 rekordního obratu. Meziročně konsolidovaný provozní výnos vzrostl o téměř 2,6 miliardy oproti předešlému roku a dostal se na rekordních 44,5 miliardy,“ stojí v tiskové zprávě, kterou má ČTK k dispozici.

Nejvíce se na tržbách podílela stavební skupina Metrostav (19,3 md. Kč) a po ní firmy Subterra, BeMo Tunnelling a Metrostav Infrastructure, která se specializuje na dopravního stavby, zejména na silnice, dálnice a mostní konstrukce. Skoro třetinu tržeb skupina realizuje v zahraničí, zejména na Slovensku, v severských zemích a v Německu.

Mezi největší projekty loni patřily například stavební firmou Metrostav realizovaná rekonstrukce úpravny vody na vodní nádrž Želivka, výstavba parkoviště P+R na Černém Mostě v metropoli či geologický průzkum pro metro D. V čele konsorcia, které podepsalo smlouvu právě na výstavbu prvního úseku pražského metra D, stojí Subterra. Metrostav Infrastructure loni mimo jiné dokončila rekonstrukci dálnice D1. Metrostav Development prodal 517 bytových jednotek za rok, což je nejvíce v historii společnosti.

V zahraničí skupina buduje dálniční tunel Skärholmen, který vede mimo jiné pod jezerem Mälaren. Ve Švédsku prodloužuje i metro ve Stockholmu. U norskéhoTrondheimu skupina předala přeložku silnice na takzvané "Lososí cestě" s tunely a stavěla tunel Spitzenberg na německé dálnici A44

Od letošního června se mateřská stavební firma Metrostav nemůže tři roky účastnit veřejných zakázek poté, co odvolací pražský vrchní soud pravomocně potvrdil trest vynesený krajským soudem v roce 2020 za to, že firma podplácela a manipulovala s veřejnými zakázkami v takzvané druhé větvi korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Metrostav dostal i desetimilionovou pokutu a odvolací soud do zákazu účastnit se veřejných zakázek zahrnul také Metrostav Infrastructure. Skupina Metrostav s trestem nesouhlasí a podala dovolání k Nejvyššímu soudu. Samotná stavební firma Metrostav je trestně stíhána v dalších třech kauzách.