Skupině Metrostav loni stoupl zisk o 66,6 procenta na 1,27 mld. Kč

Praha - Stavební a developerské skupině Metrostav loni stoupl čistý zisk meziročně o 66,6 procenta na 1,27 miliardy korun. Tržby skupiny vzrostly o 6,2 procenta na 44,5 miliardy korun. ČTK to dnes sdělil mluvčí společnosti Vojtěch Kostiha. Skupina Metrostav se rozrostla na 72 firem a počet zaměstnanců ke konci loňského roku dosáhl téměř 5800.

Hlavními akcionáři skupiny jsou společnosti DDM Group (51,34 procenta), DOAS SK (23,18 procenta) a DOAS CZ (17 procent). Za všemi firmami stojí několik fyzických osob z ČR a Slovenska.

Od letošního června se mateřská stavební firma Metrostav nemůže tři roky účastnit veřejných zakázek poté, co odvolací pražský vrchní soud pravomocně potvrdil trest vynesený krajským soudem v roce 2020 za to, že firma podplácela a manipulovala s veřejnými zakázkami v takzvané druhé větvi korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Metrostav dostal i desetimilionovou pokutu a odvolací soud do zákazu účastnit se veřejných zakázek zahrnul také Metrostav Infrastructure. Skupina Metrostav s trestem nesouhlasí a podala dovolání k Nejvyššímu soudu.