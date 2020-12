Skupina Tři sestry nahrála poctu svým punkovým vzorům

Praha - Skupina Tři sestry vydává album, které je poctou jejich punkovým vzorům. Nahrávka s názvem Sex drógy rokenról nabídne předělávky písní Iggyho Popa, The Dead Boys, The Adicts, Sham 69, The Damned, Peter and the Test Tube Babies, Velvet Underground a dalších. Desku skupina pokřtí 18. prosince na streamovaném unplugged koncertu z pražského hostince Na Staré kovárně v Akropoli. ČTK o tom za kapelu informovala Jitka Novotná.

Album vychází oficiálně 1. ledna, ale ještě dnes má dorazit na trh limitovaná edice 350 číslovaných CD a omezený počet nečíslovaných kompaktů. Na vinylu bude album v prodeji od února příštího roku.

"V osmdesátých letech jsme se scházeli každý pátek na Kovárně, vyměňovali si magnetofonové kazety s novými objevy z punkové a novovlnné scény, které jsme sehnali ve svých osobních kolektivech ve školách a pražských hospodách. A tak jsme tenkrát i my začali zkoušet hrát něco podobného, s texty z našeho života, tedy především o hospodách, životě v nich a neúspěších skloubit vztah s dívkou s kalením," uvedl frontman kapely Lou Fanánek Hagen. "Oklikou se v roce 2020 vracím zpátky, po večerech piju střiky a poslouchám ty staré písně, ke kterým přidávám české texty, vzpomínky na Braník té doby, Kovárnu, Bábu, Nikotýna, Sahulu... takže zase hospoda," dodal. Hospody a restaurace, bary a vinárny podle něj vylepšily tvář, ale stále budou "srazištěm mírně vyšinutých existencí a semeništěm vypečených historek".

Podobnou poctu svým vzorům vydal Lou Fanánek Hagen již v roce 1994, kdy s Františkem Sahulou natočili album Stará Kovárna aneb konec punku v Čechách. Nejde však o řadové album Tří sester.

Skupinu Tři sestry založili přátelé z pražského Braníku v roce 1985. Hvězdou původně punkového seskupení je zpěvák Lou Fanánek Hagen, vlastním jménem František Moravec. Tři sestry po řadě klubových vystoupení v roce 1990 vydali debutové album Na Kovárně to je nářez. Z původní sestavy je dodnes ve skupině kapelník Ing. Magor a Lou Fanánek Hagen.

V roce 2011 byla skupina uvedena do Beatové síně slávy Rádia Beat. Nedávno kapela nabídla nahrávku Platinum Maxxximum, která nabízí 80 písní. "Třicet pět let existence čehokoliv v měřítku lidských životů je úctyhodných. Jedná-li se o hudební skupinu, která káže pivo a pije pivo, je těch 35 let zázrak," řekl při té příležitosti zpěvák a výhradní textař skupiny Hagen.