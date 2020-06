Skupina Smartwings kvůli krizi propustí až 600 zaměstnanců

Praha - Letecká skupina Smartwings, do níž patří i ČSA, propustí až 600 zaměstnanců. Bude se to týkat pilotů, stewardů i provozních a administrativních pracovníků. Důvodem jsou finanční problémy po koronavirové krizi. Společnost Smartwings to dnes oznámila v tiskové zprávě. Propouštět bude ve vlnách od července do února příštího roku, přesný počet bude záviset na vývoji ve společnosti. Ve skupině nyní pracuje kolem 2500 lidí.

"Čeká nás nejobtížnější období za dobu naší existence. Abychom společnost zachránili, musíme přistoupit k realizaci bolestných, ale nevyhnutelných opatření. Odvětví letecké přepravy čelí největší krizi v historii letectví a naší povinností je udělat vše pro to, aby se skupina Smartwings udržela na trhu, a mohla tak zajistit zaměstnání a perspektivu co možná největšímu počtu našich zaměstnanců," uvedl předseda představenstva Smartwings Jiří Šimáně.

Smartwings už o svém záměru hromadného propouštění informoval úřad práce. Dnes zástupci skupiny jednali o propouštění s odboráři. V první etapě v podniku skončí 29 zaměstnanců. ČSA i Smartwings umožní propuštěným zaměstnancům tzv. neplacené volno na dobu až jednoho roku.

Skupina Smartwings se potýká s finančními problémy kvůli zastavenému provozu během koronavirové krize. Zástupci firmy uvedli, že k záchraně společnosti bude nutné do firmy vložit kolem dvou miliard korun. Společnost už několik týdnů jedná se státem o pomoci, vládu žádala o poskytnutí státní garance za komerční úvěr v hodnotě kolem 800 milionů korun. Dnes vláda rozhodla, že velkým dopravním firmám včetně Smartwings umožní žádat o garance z podpůrného programu COVID Plus.

K propouštění po krizi přistoupila i řada velkých leteckých dopravců ve světě. Například německá Lufthansa plánuje seškrtat až 22.000 pracovních míst. Přes 8000 lidí by dále mělo opustit Air France, zhruba 4500 pracovníků se chystá propustit britský easyJet. Snižování stavů plánují například i v KLM, American Airlines a další.