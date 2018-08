Brno - Brněnská skupina Progres 2 u příležitosti 50 let od svého založení vydá nové studiové album. Vznikající nahrávka je součástí edičního plánu labelu Indies Scope, který dnes ČTK poskytl Přemysl Štěpánek z vydavatelství. Progres 2 chystá od listopadu také sérii výročních koncertů, například v Brně, Ostravě, Praze, Bratislavě a Košicích.

Rok 2018 je pro skupinu Progres 2 výjimečný v několika ohledech. V listopadu uplyne 50 let od založení The Progress Organization, přímého předchůdce kapely. Letos brněnští muzikanti slaví také 40 let od koncertní premiéry první československé audiovizuální rockové opery Dialog s vesmírem, což byl ve své době průkopnický počin.

Před 30 lety pak vyšla nahrávka Změna! a koncertní premiéru měly parodie na budovatelské písně, které ale vyšly pod názvem Otrava krve až v roce 1990, kdy už kapela neexistovala. Od roku 1992 znovu koncertuje, nové písně ale fanouškům nenabízela.

"A tenhle poslední, hodně smutný fakt, chceme letos konečně napravit. Pracujeme už velmi intenzivně na novém projektu, nové desce, kterou bychom chtěli po těch dlouhých 30 letech vydat, taky ji na naších podzimních výročních koncertech pokřtít a taky tam z ní zahrát i nějaké ukázky," napsal na webu kapely zpěvák a kytarista Pavel Váně.

Spolu s kapelníkem nyní Progres 2 tvoří kytarista Miloš Morávek, baskytarista Pavel Pelc, klávesista Roman Dragoun a bubeník Zdeněk Kluka.

Indies Scope vydají na podzim také nové nahrávky písničkáře Cermaque, dua Noisy Pots a kapel Kucharski a I Love You Honey Bunny. Brněnský Budoár staré dámy pak pro fanoušky chystá vinylové dvojalbum nejlepších skladeb, oslaví tak 20 let činnosti.