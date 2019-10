Skupina Mirai na svém druhém albu nehleděla na žánrové limity

Praha - Druhá deska skupiny Mirai, která vyšla pod názvem Arigató, je žánrově rozmanitější než jejich debut Konnichiwa obsahující písně jako Když nemůžeš tak přidej, Anděl nebo Chci tančit. Zásluhu na tom má také producent Ondřej Fiedler, který je podepsán například pod písněmi zpěvačky Lenny, skupiny Kryštof a podílel se i na prvotině Mirai. V rozhovoru s ČTK to řekl zpěvák a kytarista Mirai Navrátil.

"Dříve jsme měli více producentů a nyní jen jednoho, takže by to mělo být méně barevné, ale možná je opak pravdou. Naše debutové album je také stylově rozmanité, ale tahle deska je ještě rozmanitější. Myslím, že je to zásluha producenta Ondřeje," řekl Navrátil. "Vedle přímočařejších písniček, jako je například Yahoda, si tam lidé najdou i experimentálnější věci," dodal.

Nahrávání se uskutečnilo ve studiu Lukáše Martinka ve Svárově. "U Lukáše je mnoho místnosti a mohli jsme tak nahrávat najednou s tím, že jsme na sebe přes sklo viděli. Spousta písniček tak vznikla postaru, to nás bavilo. Dnešní doba ale nemá limity, takže jsme něco dodělávali i doma. Jen pak máte asi tři stovky zvukových stop a při třídění a míchání se Ondřej Fiedler a Ecson Waldes slušně zapotili," řekl Navrátil.

Vedle ústřední autorské dvojice Navrátil - Fiedler se do tvorby nových písní zapojil písničkář David Stypka, který se podílel na vzniku skladby I přes to všechno. Nechybí ani hosté, mezi nimiž jsou pianista Jan Aleš, Unique Quartet Šimona Marka nebo Ben Cristovao.

Album Arigató, které v rádiích uvedly singly Otchi a Hometown, Mirai představí na turné, které začíná 15. listopadu v Herálci a skončí 3. prosince v pražském Foru Karlín. "Naučíme se všechny nové písničky, pak se rozhodneme, které zařadíme do programu," uvedl Navrátil.

Skupina Mirai v anketě Český slavík v roce 2017 získala tři ocenění. V hlasování fanoušků byla zvolena za Objev roku, hit Když nemůžeš, tak přidej si vysloužil tituly Nejoblíbenější a Nejstreamovanější píseň roku. Objevem roku se Mirai stali také na udílení Cen Anděl za rok 2017. Celkem byli v tomto ročníku nominováni na tři ceny - v kategoriích Album (Konnichiwa) a Skladba roku (Když nemůžeš, tak přidej) na vítězství nedosáhli.