Skupina milovníků historie buduje u Vítkova repliku středověkého sídla

Chrastava (Liberecko) - Skupina milovníků historie buduje už přes 20 let ve Vítkově nedaleko Chrastavy na Liberecku repliku středověkého velmožského sídla. Většina zdejších dobrovolníků se rukama neživí, mezi těmi, kdo o svátečním víkendu zvolili tento způsob relaxace, jsou třeba leteckých inženýr nebo astrofyzik. Jde o to vyzkoušet věci, které několik set let nikdo nezkoušel, a hlavně je to příležitost opustit počítač, zahodit mobil, mlátit chvíli do dřeva a dokonale si u toho vyčistit hlavu, řekl ČTK letecký inženýr z ČVUT Jaromír Kučera, jinak velmi zdatný tesař.

Fotogalerie

Spolek Curia Vitkov (dříve Wothanburg) vznikl v roce 1999. Jeho hlavní náplní je praktické rekonstruování hmotné kultury z doby raně středověkého přemyslovského státu, vymezené dobou panování Břetislava I. a počátkem vlády Přemysla Otakara I. - tedy především 11. a 12. století. Milovníci historie budují na návrší ve Vítkově areál, v němž se mohou návštěvníci vrátit o 700 let zpátky do minulosti. Pravidelně se tu konají historické bitvy, nejbližší bude o víkendu 24. a 25. července. "Pokud to koronavirová opatření nějak nezhatí," poznamenal jednatel spolku Ladislav Tomič.

V areálu na kopci vyrostlo opevnění, několik domů a část řemeslné vesnice. Přibyly stáje, čeledník a patrový panský dům s kachlovými kamny v přízemí, černou kuchyní a pecí. To vše vybudovaly stovky dobrovolníků vlastníma rukama, tradičními a často i dávno zapomenutými postupy s využitím většinou jednoduchých nástrojů, jaké měli tehdy lidé k dispozici. Trámy jsou přitesávané ručně, střechy většinou doškové nebo šindelové. "Učili jsme se spoustou chyb," přiznal Kučera.

Dnes dobrovolníci v areálu kurie loupali klády a stavěli seník, který poslouží pro uskladnění rákosu na doškové střechy. Ještě letos chtějí také v areálu vybudovat tesařskou a kamenickou huť - krytou dílnu, která poslouží při plánované stavbě kostela. Ten zatím hradišti chybí, i když ve 12. století patřil většinou k prvním stavbám, které na takových místech vyrostly. "Trochu se nám změnily plány, cílem je postavit kamenný románský kostel emporového typu," řekl Tomič. Předlohou pro něj bude kostelík sv. Jakuba Většího v Rovné u Stříbrné Skalice.

Nejprve ale v areálu vyroste kostelík roubený. "Nejdřív jsme se trochu báli, že když nejdřív postavíme dřevěný kostel, tak na ten kamenný už nedojde, protože je tady problém s místem," řekl Tomič. Dřevěné kostely bývaly podle něj provizoriem, které později nahrazovaly kostely kamenné. Historici našli projekt kostela ze Zahrádek na Českolipsku, kde byla s největší pravděpodobností dřevěná stavba na kamenné podezdívce. A právě takový kostelík plánují už příští rok ve Vítkově postavit. Později na jeho místě vybudují kamenný.