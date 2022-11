Praha - Skupina Jablkoň dvěma koncerty oslaví 45 let na hudební scéně. První bude 30. listopadu v Městské knihovně v Praze, druhý 9. prosince v brněnském Mahenově divadle. Ke svému výročí Jablkoň natočil novou verzi písničky Linka důvěry, vznikl také videoklip v režii Dušana Krejdla. Lídra skupiny Michala Němce těší aktivita starších muzikantů. Řekl to v rozhovoru s ČTK.

Třiasedmdesátiletý Němec je jediným zakládajícím členem v současné sestavě. Skupinu, jejíž rozmanitá hudba se dá označit jako alternativní folk, nyní vedle něj tvoří zpěvačka Marie Puttnerová a hudebníci Martin Carvan (kytara), Johnny Judl (baskytara, fagot) a Petr Chlouba (bicí, perkuse).

"Kytarista Martin Carvan se mnou hraje už asi třicet let. Jeho a Johnnyho (Judla) jsem přijímal do kapely, když ještě studovali, a oni mi takhle drze zestárnou... Je skvělé, že se mnou pořád hrají, ale na stárnutí jsem v kapele já," řekl s úsměvem Němec. Marie Puttnerová přišla na svět až mnoho let po založení skupiny. "Přesně to nevím, ale takových 40 let mezi námi bude," uvedl Němec.

Těší ho aktivita starších muzikantů. S radostí proto sledoval vystoupení téměř osmdesátiletého Jana Spáleného na festivalu Blues Alive v Šumperku a doslechl se o nedávném koncertu osmdesátiletého Jiřího Stivína v pražském Rudolfinu, řekl.

Ke svému výročí natočil Jablkoň novou verzi písničky Linka důvěry. Vznikl k ní i videoklip v režii Dušana Krejdla. "My jsme začali jako písničkáři, a tohle je jedna z úplně prvních skladeb. A když slavíme výročí, tak je tahle písnička vlastně takový návrat k začátkům," míní Němec.

Součástí oslav 45 let kapely Jablkoň budou dva mimořádné koncerty. Na prvním z večerů 30. listopadu v Městské knihovně v Praze kapelu doprovodí Jaroslav Svěcený, Radůza a Michal Nejtek, který se zúčastní rovněž vystoupení 9. prosince v brněnském Mahenově divadle. Tam Jablkoň dále podpoří Lenka Dusilová, Petr Váša a soubor Krajina Ró.

Jablkoň založili v roce 1977 Němec, Ingo Bellmann a Ivan Podobský. V 80. letech se skupina účastnila mnoha festivalů a přehlídek různých hudebních žánrů včetně folkových nebo jazzových. Debutová deska Devátá vlna vyšla kapele Jablkoň v roce 1988. "Říká se, že člověk je v pětačtyřiceti na vrcholu sil a schopností, tak to tak nechme i pro Jablkoň, prostě kapela v nejlepších letech," dodal Němec.

Vystudovaný zemědělec Němec se věnoval vedle hudby i dalším profesím. Byl postupně traktoristou, kombajnérem, pošťákem, řidičem, pomocným technikem v televizi, kominíkem, montérem komínových vložek a nakonec topičem. Při tom skládal, psal texty a hrál folk, rock i underground. Je autorem nebo spoluautorem všeho, co skupina Jablkoň na dvou desítkách alb natočila.