Skupina G: Švýcaři porazili Kamerun 1:0, Brazílie zdolala Srbsko 2:0

Vakra - Fotbalisté Brazílie vstoupili do mistrovství světa v Kataru vítězstvím 2:0 nad Srbskem ve skupině G. Obě branky rekordních pětinásobných světových šampionů vstřelil v Lusailu po změně stran Richarlison. Úvodní zápas skupiny G mezi Švýcarskem a Kamerunem skončil těsnou výhrou evropského celku 1:0. Zápas rozhodl rodák z hlavního města Kamerunu Breel Embolo.

Fotbalisté Brazílie vstoupili do mistrovství světa v Kataru vítězstvím 2:0 nad Srbskem ve skupině G. Obě branky rekordních pětinásobných světových šampionů vstřelil v Lusailu po změně stran Richarlison. Pětadvacetiletý útočník dal druhý gól v 73. minutě po výstavním akrobatickém kopu.

"Kanárci" porazili Srby stejným výsledkem jako v úvodní fázi minulého MS. Brazilci ve druhém utkání v pondělí vyzvou Švýcarsko, které na úvod zdolalo 1:0 Kamerun. Africký tým ve stejný den změří síly se Srbskem. Do vyřazovací fáze postoupí první dva celky z každé skupiny.

"Scénář by byl jiný, kdyby moji hráči byli v lepším stavu. Nemáme kouzelníky, kteří umí nechat zmizet zranění. Ale není žádná ostuda prohrát s Brazílií," řekl novinářům srbský kouč Dragan Stojkovič.

Brazilská reprezentace, kterou bookmakeři před turnajem pasovali do role největšího favorita na zlato, nastoupila v hodně ofenzivní sestavě. Od začátku byla aktivnější, ale srbská obrana v první půli většinou fungovala dobře.

Neymar střelou přímo z rohu nepřekvapil Vanju Milinkoviče-Saviče. Srbský brankář poté včasným vyběhnutím znemožnil zakončení Viníciusovi a chytil i nepříliš razantní střelu Raphinhy.

Křídelník Barcelony těsně po změně stran sebral míč chybujícímu Gudeljovi, jenže zblízka opět nepřekonal Vanju Milinkoviče-Saviče. Brazilci stupňovali tlak. Nepokrytý Neymar z voleje minul branku, Alex Sandro z dálky napálil tyčku.

"Kanárci" se před více než 88 tisíci diváků dočkali první trefy v 62. minutě. Viníciusovu střelu vyrazil srbský gólman před sebe a do té doby nevýrazný Richarlison z dorážky nezaváhal.

Ofenzivní hráč Tottenhamu zvýšil za 11 minut možná nejkrásnější brankou dosavadního průběhu katarského turnaje. Richarlison od Viníciuse převzal míč, předkopnul si ho a střelou přes hlavu zakončil k tyči. Stylově tak oslavil svůj debut na mistrovství světa.

"Splnil se mi dětský sen. Věděli jsme, že to bude těžké utkání. Jsem z Anglie zvyklý hrát proti takhle defenzivním soupeřům. Chtěl jsem využít příležitosti, které jsem dostal, a jsem rád, že se mi to povedlo," uvedl Richarlison.

Dominantní Brazilci mohli přidat ještě další branky. Casemiro však zamířil do břevna a střídající Fred s Rodrygem nepřekonali Vanju Milinkoviče-Saviče. "První poločas byl vyrovnaný a Brazílie tolik nedominovala, ale ve druhém poločase jsme odešli fyzicky. Soupeř toho dokázal využít, má skvělé hráče, kteří nás potrestali. Svůj tým jsem nepoznával," prohlásil Stojkovič.

V 79. minutě kvůli zranění kotníku odstoupil ze hry Neymar. Hvězdný útočník Paris St. Germain pak na střídačce ledoval nohu se slzami v očích. "Započali jsme léčbu, ale musíme být obezřetní a trpěliví. Je příliš brzo něco říkat. Uvidíme, jak se jeho zranění bude vyvíjet," konstatoval lékař brazilského týmu Rodrigo Lasmar.

Jihoamerický gigant, který vyhrál světový šampionát naposledy před 20 lety, tak protáhl sérii bez porážky na 16 utkání. Srbové prohráli po šesti zápasech.

Švýcaři porazili Kamerun 1:0, Embolo gól proti rodné zemi neslavil

Úvodní zápas skupiny G na fotbalovém mistrovství světa mezi Švýcarskem a Kamerunem skončil těsnou výhrou evropského celku 1:0. Zápas rozhodl rodák z hlavního města Kamerunu Breel Embolo. V druhém dnešním utkání této skupiny se od 20:00 utká Brazílie se Srbskem.

Kamerun prodloužil nelichotivou bilanci na mistrovství světa, prohrál osmý zápas v řadě a na výhru čeká od roku 2002. Švýcarsko bude usilovat o třetí postup do osmifinále za sebou, stejně jako před čtyřmi lety se ve skupině střetne ještě s Brazílií a Srbskem. S Jihoameričany se fotbalisté ze země helvétského kříže utkají v pondělí, ve stejný den se Kamerun střetne se Srbskem.

Švýcaři nastoupili ve stejné základní sestavě jako v utkání s českým výběrem v posledním kole Ligy národů, na rozdíl od zářijového zápasu se jim ale nepodařilo prosadit v úvodním dějství. Začátek zápasu vyšel lépe fotbalistům Kamerunu, kteří hrozili z protiútoků. Šance na otevření skóre měli Toko Ekambi, Choupo-Moting i Hongla, jejich střely ale skončily mimo branku nebo na skvěle chytajícím Sommerovi.

Tři minuty po změně stran šli ale do vedení Švýcaři, a to hned z první střely mezi tyče. Shaqiri z pravé strany nacentroval do vápna, kde našel Embola. Útočník Monaka neměl problém zakončit do odkryté branky. Z trefy do sítě týmu ze své rodné země se na rozdíl od spoluhráčů nijak bouřlivě neradoval a dokonce se na soupeře obrátil s omluvným gestem.

"Jsem hrdý, že jsem dal první gól týmu na mistrovství světa. Je to sen. Trochu mě mrzí, že byl proti Kamerunu, odkud s rodinou pocházím, ale to se nedá nic dělat," řekl jediný střelec zápasu. "Jsme všichni rádi, že jsme turnaj takto začali. Chtěl bych pochválit svůj tým a Kamerunu přeji vše nejlepší," pokračoval.

V 66. minutě se dostal ve vápně ke střele Vargas, jeho střelu ale Onana reflexivním zákrokem vyrazil. Z následného rohového kopu mohl druhou branku přidat Embolo, Shaqiriho centr ale na poslední chvíli odvrátil Anguissa. Na druhé straně postupoval směrem k brance Choupo-Moting a jeho pokus z ostrého úhlu si pohlídal Sommer. Gólman Mönchengladbachu po zápase ocenil zejména výkon Embola. "Je to pro nás příjemné a jsme velmi rádi, že Breel hraje na naší straně."

Kamerunci se v závěru zápasu na vyrovnání nezmohli. Přes poctivě bránící Švýcary se do šance nedostali, naopak mohli ještě inkasovat. Střídající Seferovic se díky důrazu dostal do gólové příležitosti, jeho střelu ale obětavě zblokoval na roh stoper Castelletto.

Švýcaři prodloužili sérii úvodních zápasů na MS bez porážky trvající od roku 1966. "Byl to vyzrálý výkon, který může zvednout sebevědomí celého týmu," řekl trenér Murat Yakin.

Kamerun čeká na bodový zisk z finálového turnaje od 6. června 2002, kdy africké mužstvo porazilo Saúdskou Arábii 1:0. Tehdy u toho byl jako hráč základní sestavy nynější trenér Rigobert Song. "Příští zápas je pro nás rozhodující. Musíme si vytvořit příležitosti. Zůstáváme však se vztyčenou hlavou a víme, že možné je všechno," uvedl.

Skupina G:

Švýcarsko - Kamerun 1:0 (0:0)

Branky: 48. Embolo. Rozhodčí: Tello - Brailovsky, Chade - Vigliano (video, všichni Arg.). ŽK: Elvedi, Akanji - Fai. Diváci: 39.089.

Sestavy

Švýcarsko: Sommer - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez (90. Comert) - Freuler, Xhaka - Shaqiri (72. Okafor), Sow (72. Frei), Vargas (81. Rieder) - Embolo (72. Seferovic). Trenér: Yakin.

Kamerun: Onana - Fai, Castelletto, N'Koulou, Tolo - Hongla (68. Ondoua), Oum Gouet, Anguissa - Mbeumo (81. Moumi Ngamaleu), Choupo-Moting (74. Aboubakar), Toko Ekambi (74. N'Koudou). Trenér: Song.

Brazílie - Srbsko 2:0 (0:0)

Branky: 62. a 73. Richarlison. Rozhodčí: Faghaní - Hammadí, Abolfazlí (všichni Írán) - T. Marrí (video, Katar). ŽK: Pavlovič, Gudelj, Tadič (všichni Srb.). Diváci: 88.103.

Sestavy:

Brazílie: Alisson - Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Casemiro, Lucas Paquetá (75. Fred) - Raphinha (87. Martinelli), Neymar (79. Antony), Vinícius Júnior (76. Rodrygo) - Richarlison (79. Gabriel Jesus). Trenér: Tite.

Srbsko: V. Milinkovič-Savič - Milenkovič, Veljkovič, Pavlovič - Živkovič (57. Radonjič), Lukič (66. Lazovič), Gudelj (57. Ilič), Mladenovič (66. Vlahovič) - Tadič, A. Mitrovič (83. Maksimovič), S. Milinkovič-Savič. Trenér: Stojkovič.

Tabulka:

1. Brazílie 1 1 0 0 2:0 3 2. Švýcarsko 1 1 0 0 1:0 3 3. Kamerun 1 0 0 1 0:1 0 4. Srbsko 1 0 0 1 0:2 0