Skupina D: Francie vykročila za obhajobou výhrou nad Austrálií, remíza Dánska s Tuniskem

Dauhá - Fotbalisté Francie vstoupili do mistrovství světa v Kataru pohodlným vítězstvím 4:1 nad Austrálií. Úvodní zápas skupiny D mezi Dánskem a Tuniskem přinesl první bezbrankovou remízu na šampionátu.

Francie vykročila za obhajobou zlata výhrou 4:1 nad Austrálií

Obhájci zlata v úvodním vystoupení ve skupině D od deváté minuty prohrávali po brance Craiga Goodwina, ale ještě do přestávky otočili skóre Adrien Rabiot a Olivier Giroud. V 68. minutě přidal pojistku Kylian Mbappé a skóre vzápětí uzavřel Giroud, jenž 51. gólem v reprezentaci vyrovnal francouzského rekordmana Thierryho Henryho.

Francouzi porazili Austrálii ve svém zahajovací utkání na světovém šampionátu podruhé za sebou, před čtyřmi lety zvítězili 2:1. Obhájce titulu vyhrál úvodní zápas poprvé od roku 2006. Francouzi, kteří zvítězili teprve podruhé z posledních sedmi duelů, v dalším utkání skupiny změří v sobotu síly s Dánskem. Australany čeká souboj s Tuniskem.

"Na začátku jsme byli opařeni, ale pak jsme udělali vše, co bylo potřeba. Po přestávce jsme mohli dát ještě více branek. V naší hře byla spousta dobrých věcí," uvedl pro TF1 trenér obhájců titulu Didier Deschamps.

Francie, která kvůli zranění postrádá letošního držitele Zlatého míče útočníka Benzemu, začala náporem, ale skóre překvapivě otevřeli Australané. V deváté minutě poslal centr z pravé strany Leckie, balon prošel napříč vápnem a Goodwin jej napálil pod břevno. Připsal si druhý reprezentační gól a postaral se o zatím nejrychlejší branku šampionátu v Kataru. Při obranné akci se zranil francouzský bek Lucas Hernandez a už po 13 minutách ho vystřídal bratr Théo.

Ve 22. minutě mohli Australané šokovat favorita ještě víc, Duke povedenou střelou zpoza vápna jen těsně minul. Za pět minut bylo vyrovnáno. Na Hernandezův centr do vápna si naběhl Rabiot a hlavou překonal Ryana. Prosadil se hned při svém premiérovém startu na mistrovství světa.

Za dalších pět minut Francouzi otočili stav. Po velké chybě při australské rozehrávce vypíchl míč Rabiot a připravil snadnou pozici před odkrytou brankou pro Girouda. I ze třetí střely mezi tyče padl gól.

Ve 44. minutě mohl zvýšit Mbappé, ale velké šanci zblízka zamířil nad. Francouze to ještě do pauzy málem hodně mrzelo. Na opačné straně si totiž v šestiminutovém nastavení naskočil Irvine a od gólu při jubilejním 50. reprezentačním startu ho po hlavičce do tyče dělily centimetry.

Krátce po pauze mohl Giroud vyrovnat Henryho, akrobatické zakončení ale poslal mimo. Francouzi po změně stran kontrolovali průběh a svůj náskok pojistili. V 67. minutě ještě Behich těsně před brankovou čarou odvrátil Griezmannovu střelu, ale z další akce se už po centru z pravé strany hlavičkou s pomocí tyče prosadil Mbappé.

Hned za další tři minuty skórovali obhájci zlata počtvrté. Mbappé tentokrát nacentroval a Giroud hlavičkou zblízka nezaváhal. Útočník AC Milán 51. brankou v reprezentaci vyrovnal francouzského rekordmana Henryho a stačilo mu k tomu o osm utkání méně.

"Nakonec můžeme být se vstupem spokojeni. Začátek nebyl úplně šťastný, ale rychle jsme zareagovali a byli jsme efektivní. Nakonec jsme mohli přidat ještě více gólů. Hlavně doufám, že Lucas (Hernandez) není vážně zraněný. Tenhle zápas věnujeme jemu," uvedl Giroud.

Výběr galského kohouta na mistrovství světa poprvé zaznamenal minimálně čtyři góly ve dvou zápasech po sobě, od roku 2000 se to povedlo už jen Brazílii a Německu. Australané dohrávali v hlubokém útlumu a mohli být rádi, že neinkasovali popáté. Na světovém šampionátu prohráli pošesté z posledních sedmi duelů.

"V prvním poločase jsme hráli dobře, poté nám trochu ztěžkly nohy. Nemůžeme ale zapomínat, že jsme hráli proti obhájcům titulu. Francouzi jsou mistry světa z nějakého důvodu," poznamenal australský trenér Graham Arnold.

Zápas Dánska s Tuniskem přinesl první bezbrankovou remízu na MS

Úvodní zápas skupiny D na fotbalovém mistrovství světa v Kataru mezi Dánskem a Tuniskem přinesl první bezbrankovou remízu na šampionátu. V utkání chudém na šance měli blíž k vítězství Dánové, dvacet minut před koncem je na cestě ke třem bodům zastavila tyč.

Tunisané ještě nikdy na mistrovství světa neporazili evropský tým. Na minulém šampionátu ale v úvodním utkání v Rusku potrápili Anglii a prohráli až gólem z poslední minuty a také dnes byli Dánům v Dauhá více než rovnocenným soupeřem.

Seveřané se v sobotu utkají s obhájci titulu z Francie, kterou letos už dvakrát porazili v Lize národů, Tunisko ve stejný den narazí na Austrálii.

Dánský trenér Kasper Hjulmand konstatoval, že se jeho svěřencům zápas nepovedl. "Hráli jsme nervózně a příliš pomalu. V prvním poločase jsme se nemohli najít, později jsme se do toho dostali, ale neměli jsme dost klidu. Není pochyb, že jsme zahráli pod své možnosti," citovala dánského kouče agentura Reuters.

Oba týmy potvrzovaly, že jejich hlavní zbraní je pevná obrana. Dánové v boji o postup do Kataru dostali v deseti zápasech jen tři góly, nejméně z celé evropské kvalifikace. Tunisané z letošních devíti utkání vyšli osmkrát bez inkasované branky, jen od Brazílie schytali pětibrankový debakl.

Za prvních dvacet minut viděli diváci jedinou střelu, vyslal ji Tunisan Drádžir. Jeho spoluhráč Džabálí ve 22. minutě po úniku z poloviny hřiště dokonce dostal míč do sítě, ale přihrávku přebíral v ofsajdu. Útočník, který hraje dánskou ligu v Odense, měl ještě do přestávky další šanci, ale brankář Schmeichel jeho pokus o přehození vystihl.

Tunisané tak měli vedle výrazné převahy v hledišti mírně navrch i na hřišti. Na dánském účtu přibývaly jen rohové kopy, ojedinělé střelecké pokusy byly pro brankáře Dahmána snadnou kořistí. A když se Mähle v 55. minutě trefil, gól neplatil pro předchozí ofsajd.

Tým ze severu Afriky se doslova rval o každý míč a v nasazení soupeře předčil. Nejvíc to dával najevo záložník Aisá Laidúní, který bouřlivě oslavoval i každý úspěšný obranný zákrok a často se obracel na diváky. "Fanoušci byli neuvěřitelní a chtěli jsme jim ukázat, že máme obrovské odhodlání nechat na hřišti všechno," řekl jeden z klíčových hráčů Tuniska.

Na poslední půlhodinu poslal dánský trenér Hjulmand na trávník dva čerstvé útočníky a semifinalista mistrovství Evropy začal zvyšovat tlak. Eriksen, který převzal od střídajícího Kjaera kapitánskou pásku, prověřil gólmana střelou z dálky a vzápětí jeden z nových hráčů na hřišti Cornelius hlavičkou mířil do tyče. Nebezpečně vystřelil i další náhradník Lindström.

Afričané se marně dožadovali penalty za Andersenovu ruku. V nastaveném čase se stejná situace opakovala na druhé straně a ani tentokrát mexický rozhodčí Ramos po konzultaci s videem pokutový kop nenařídil. Tunisané tak získali bod na úkor velkého favorita a po výhře Saúdské Arábie nad Argentinou se postarali o další překvapivý výsledek.

"Postup jsme si zkomplikovali, ale nic není ztraceno. Turnaj se teprve rozjíždí, s lepším výsledkem bychom ale měli hlavy výš," uzavřel trenér Hjulmand.

Jeho protějšek Džalíl Kadrí si nemohl vynachválit podporu hlediště. "Tohle není normální, diváci byli důležitým faktorem zápasu. Díky bohu, že viděli dobrý výsledek. Máme bod v těžké skupině a můžeme sebevědomě jít do dalšího utkání," řekl Kadrí.

Mistrovství světa ve fotbale v Kataru - skupina D

(Dauhá, Education City):

Dánsko - Tunisko 0:0

Rozhodčí: Ramos - Morín, Hernández - Guerrero (video, všichni Mex.). ŽK: Kristensen, Jensen - Chanísí. Diváci: 42.925.

Sestavy:

Dánsko: Schmeichel - Andersen, Kjaer (65. Jensen), Christensen - Kristensen, Delaney (45.+1 Damsgaard), Eriksen, Höjbjerg, Mähle - Skov Olsen (65. Lindström), Dolberg (65. Cornelius). Trenér: Hjulmand.

Tunisko: Dahmán - Talbí, Maríá, Bronn - Drádžir (88. Káčrida), Schirí, Laidúní (88. Sasí), Abdí - Slimaní (67. Slití), Msakní (80. Madžbrí) - Džabálí (80. Chanísí). Trenér: Kadrí.

Francie - Austrálie 4:1 (2:1)

Branky: 32. a 71. Giroud, 27. Rabiot, 68. Mbappé - 9. Goodwin. Rozhodčí: Gomes - Siwela (oba JAR), Phatsoane (Lesotho) - Fischer (video, Kan.). ŽK: Duke, Irvine, Mooy (všichni Austr.). Diváci: 40.875.

Sestavy:

Francie: Lloris - Pavard (89. Koundé), Konaté, Upamecano, L. Hernandez (13. T. Hernandez) - Tchouaméni (77. Fofana) - Griezmann, Rabiot - Dembélé (77. Coman), Giroud (89. Thuram), Mbappé. Trenér: Deschamps.

Austrálie: Ryan - Atkinson (85. Degenek), Souttar, Rowles, Behich - Mooy - McGree (73. Mabil), Irvine (85. Baccus) - Leckie, Duke (56. Cummings), Goodwin (73. Kuol). Trenér: Arnold.

Tabulka:

1. Francie 1 1 0 0 4:1 3 2. Dánsko 1 0 1 0 0:0 1 Tunisko 1 0 1 0 0:0 1 4. Austrálie 1 0 0 1 1:4 0