Skupina C: Saúdská Arábie porazila Argentinu, remíza Mexika s Polskem

Lusail (Katar) - Fotbalisté Saúdské Arábie na mistrovství světa senzačně porazili Argentinu 2:1. Velkého favorita skupiny C i celého šampionátu zaskočili skvělým vstupem do druhého poločasu, kterým odpověděli na gól hvězdného Lionela Messiho z penalty z desáté minuty. Sálih Šahrí ve 48. minutě přes Cristiana Romera přesně zakončil na zadní tyč, o pět minut později se Sálim Davsárí přesnou střelou z hranice vápna trefil do horního rohu branky. Fotbalisté Mexika vstoupili do mistrovství světa ve skupině C remízou 0:0 s Polskem. Jeho hvězdný kapitán Robert Lewandowski na Stadionu 974 v Dauhá neproměnil v 58. minutě penaltu.

Výběr Saúdské Arábie se stal prvním týmem od července 2019, který dokázal vítěze posledního mistrovství Jižní Ameriky porazit. Argentinská série bez prohry skončila po 36 zápasech. Jediné utkání Jihoameričanům chybělo k vyrovnání italského rekordu v neporazitelnosti z let 2018 až 2021.

"Bolí to hodně. Snili jsme o tom, že začneme na mistrovství světa vítězstvím. Ale stalo se a my teď musíme trénovat a myslet dopředu," citovala argentinského útočníka Lautara Martíneze agentura Reuters.

Argentinský výběr bude mít šanci na nápravu v sobotu v zápase s Mexikem opět na stadionu v Lusailu. Saúdská Arábie se ve stejný den utká v Rajjánu s Polskem.

Messi byl nejvýraznější postavou prvního poločasu a už ve druhé minutě mohl otevřít skóre, jeho střelu ale Uvaís vyrazil na roh. V osmé minutě zasáhl do hry videorozhodčí, který odhalil nedovolený zákrok v pokutovém území. Pokutový kop Messi bezpečně proměnil. Argentinský útočník se prosadil již na čtvrtém mistrovství světa a dokázal to jako pátý hráč v historii. Doplnil čtveřici Pelé, Uwe Seeler, Miroslav Klose a Cristiano Ronaldo.

Argentinci během úvodního dějství dostali míč mezi tři tyče ještě třikrát, dva góly Lautara Martíneze ani další trefa Messiho ale nebyly uznány, protože všem akcím předcházelo ofsajdové postavení.

A hned po změně stran outsider připravil Messiho týmu šok. Tři minuty po přestávce se prosadil Šahrí, který ustál souboj s Romerem a střelou na zadní tyč překonal Emiliana Martíneze. A vzápětí saúdskoarabský tým dokonal obrat. Abadův pokus nejprve odhlavičkoval Romero, odražený míč ale získal Davsárí, který se šikovně uvolnil mezi přesilou obránců a krásnou technickou střelou z hranice vápna trefil horní roh branky.

"Trenér nás před zápasem svým motivačním proslovem rozplakal a o přestávce nás nabudil," řekl záložník Abdalilláh Malkí a francouzského kouče Hervého Renarda pak v pozitivním slova smyslu označil za "blázna".

Argentinskému výběru se do konce zápasu již nepodařilo prosadit. Kompaktně hrající obrana soupeře společně s výborně chytajícím Uvaísem uhlídala všechny hvězdy jihoamerického týmu i během čtrnáctiminutového nastavení.

"Dnes nám hvězdy přály. Zapsali jsme se do historie saúdského fotbalu. To nám zůstane navždy. Musíme se však také dívat dopředu. Ještě nás čekají dva zápasy," řekl Renard. Jeho protějšek Lionel Scaloni litoval, že jeho tým nesplnil roli jasného favorita. "Ale takové věci se na mistrovství světa mohou stát. Přípravu na náš zápas s Mexikem výsledek nezmění," uvedl argentinský kouč.

Mexiko remizovalo 0:0 s Polskem, Lewandowski nedal penaltu

Fotbalisté Mexika vstoupili do mistrovství světa ve skupině C remízou 0:0 s Polskem. Jeho hvězdný kapitán Robert Lewandowski na Stadionu 974 v Dauhá neproměnil v 58. minutě penaltu. Útočník Barcelony tak dál čeká na svůj premiérový gól na světových šampionátech. Jde o druhý bezbrankový výsledek na katarském turnaji, stejně dopadl i odpolední zápas mezi Dánskem a Tuniskem ve skupině D.

Poláci se v sobotním druhém kole "céčka" utkají v Dauhá na stadionu Education City se Saúdskou Arábií, která v dopoledním duelu senzačně porazila 2:1 favorizovanou Argentinu. Jihoamerické mužstvo ve stejný den v Lusailu vyzve Mexiko.

Dnešní utkání se jako první na mistrovství světa odehrálo na stadionu, jehož součástí je 974 recyklovatelných přepravních kontejnerů. Arena bude po skončení turnaje rozebrána.

Do první větší šance se ve 12. minutě dostal Mexičan Moreno, který z těžké pozice hlavičkoval nad břevno. Polskou branku hlavou minul i Vega. Po průniku Gallarda zase odvraceli nebezpečí gólman Szczesny ve spolupráci s obranou.

Poláci často hledali čtyřiatřicetiletého útočníka Lewandowského, kterého si však mexická defenziva dobře hlídala. Brankář Ochoa tak byl celý první poločas prakticky bez práce.

Mexičané byli aktivnější i v úvodu druhého dějství. Lozanovu ránu si však pohlídal Szczesny. Poté však rozhodčí Beath po kontrole na videu nařídil pro Polsko penaltu po diskutabilním souboji Morena s Lewandowským.

Kanonýr Barcelony ale v největší šanci zápasu selhal a nepřekonal Ochou, jenž Lewandowského nepovedenou střelu vyrazil. Historicky nejlepší střelec polské reprezentace se 76 góly neskóroval ani ve svém čtvrtém utkání na MS.

Soupeře českého týmu v nadcházející kvalifikaci o Euro 2024 poté podržel Szczesny výborným zákrokem proti Martínově hlavičce. Další velkou příležitost už 39.369 diváků na stadionu nevidělo.

Mexiko tak posedmé za sebou neprohrálo zahajovací utkání na mistrovství světa, Polsko v něm naopak posedmé v řadě nezvítězilo. Mexičané neprohráli s Poláky v posledních sedmi duelech.

Mistrovství světa ve fotbale - skupina C

(Lusail):

Argentina - Saúdská Arábie 1:2 (1:0)

Branky: 10. Messi z pen. - 48. Šahrí, 53. Davsárí. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Van Boekel (video, Niz.). ŽK: Malkí, Buláihi, Davsárí, Abdal Hamíd, Abad, Uvaís (všichni Saúd. Ar.). Diváci: 88.012.

Sestavy:

Argentina: E. Martínez - Molina, Romero (59. Lisandro Martínez), Otamendi, Tagliafico (71. Acuňa) - De Paul, Paredes (59. Fernández) - Di María, Messi, Papu Gómez (59. Álvarez) - Lautaro Martínez. Trenér: Scaloni.

Saúdská Arábie: Uvaís - Abdal Hamíd, Tambaktí, Buláihi, Šahrání (90.+9 Braík) - Šahrí (78. Ghanám), Kanú, Malkí, Davsárí - Faradž (45.+4 Abad, 88. Amrí) - Buraikán (89. Asirí). Trenér: Renard.