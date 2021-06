Skupina C: Nizozemci i Rakušané vstřelili soupeřům na ME po třech gólech

Amsterodam/Bukurešť - Nejvíce gólů padlo na fotbalovém mistrovství Evropy v dnešních zápasech skupiny C. Nizozemsko zahájilo šampionát na domácím hřišti v Amsterodamu výhrou 3:2 nad Ukrajinou. Všech pět branek padlo ve druhém poločase. Tři góly vstřelilo i Rakousko, Severní Makedonií porazilo 3:1.

Nizozemci udolali díky brance v závěru Ukrajinu 3:2

Fotbalisté Nizozemska zahájili mistrovství Evropy úspěšně, na domácím hřišti v Amsterodamu zdolali Ukrajinu 3:2. Všech pět branek padlo ve druhém poločase. Na góly Giorginha Wijnalduma a Wouta Weghorsta sice Ukrajinci odpověděli zásluhou Andreje Jarmolenka a Romana Jaremčuka, rozhodnutí však přinesla hlavička Denzela Dumfriese pět minut před koncem.

"Oranjes" s Ukrajinou neprohráli ani třetí vzájemný duel a prolomili sérii čtyř porážek z posledních evropských šampionátů. Zároveň se jim podařil úspěšný návrat mezi elitu, neboť v předchozích letech se na ME 2016 ani MS 2018 neprobojovali. Naopak Ukrajina prohrála po šesti zápasech a poprvé letos.

Další zápas ve skupině C čeká Nizozemce ve čtvrtek, kdy se představí opět v Amsterodamu proti Rakousku. To dnes porazilo 3:1 Severní Makedonii, s níž bude hrát Ukrajina ve stejný den v Bukurešti.

"Vyhrát na svém stadionu je prostě skvělé. Většinu zápasu jsme byli lepší a za stavu 2:0 jsme ho měli pod kontrolou. Jenže pak stačilo na pět minut polevit a vrátili jsme soupeře do hry. Naštěstí se nám to ale podařilo ještě zlomit. Ukazuje to naši mentalitu. Šli jsme až do konce za vítězstvím a zaslouženě ho získali," uvedl pro AFP Weghorst.

"Líbilo se mi, jak tým za stavu 0:2 reagoval. Zůstali jsme dál aktivní, vytvořili si šance a zlepšili se. Nicméně jsme nakonec zklamaní. Měli jsme na dosah remízu, ale v důležitý moment jsme chybovali. Šlo o zaváhání v našem území a musíme takovéto akce odehrát jinak. Hráči ale ukázali charakter a vložili do zápasu svou veškerou energii,“ uvedl ukrajinský kouč Andrej Ševčenko.

Domácí svěřenci trenéra Franka De Boera určovali od úvodu tempo hry a už ve druhé minutě se blýskl individuálním průnikem Depay, brankář Buščan však jeho přízemní střelu zlikvidoval. O chvíli později se po závaru ocitl ve velké šanci i Dumfries, ale Buščan včas vyběhl a i tentokrát jeho střelu vyrazil.

Ukrajincům se sice v dalších minutách podařilo tlak soupeře otupit, sami se však do šancí dostávali jen málokdy. V 28. minutě sice spadl v pokutovém území Jarmolenko, sudí Brych však k jeho nelibosti penaltu nenařídil. "Oranjes" pokračovali v tlaku a v závěru první půle měli další šance Wijnaldum, jehož tečovanou střelu vytáhl reflexivně Buščan, a znovu Dumpfies. Při hlavičce však minul.

Favorizované Nizozemsko pokračovalo v aktivní hře i ve druhé části a sedm minut po přestávce se poprvé dočkalo. Přihrávku Dumfriese na nabíhajícího Depaye ještě Buščan vyrazil před sebe, k odraženému míči však doběhl Wijnaldum a ranou do levého rohu poslal domácí do vedení.

Ti nepolevili a krátce před hodinou hry se mohli opět radovat. Po dalším průniku Dumfriese se dostal ke zblokovanému míči Weghorst a tvrdou ranou nedal Buščanovi šanci. Možný útočný faul vyvrátila i konzultace s videorozhodčím.

Ukrajinci nicméně ani za nepříznivého stavu nic nevzdali a čtvrt hodiny před koncem je dostal zpátky do hry Jarmolenko. Načež v 79. minutě bylo pro domácí ještě hůř, když po standardní situaci Malinovského vyrovnal přesnou hlavičkou Jaremčuk.

Nizozemci ale nečekané drama strhli v závěru ve svůj prospěch. Pět minut před koncem si naskočil na centr střídajícího Akého Dumfries a rozhodl. Byl to nejen jeho první gól v reprezentaci, ale i první vítězný gól "Oranjes" na ME takto v závěru od chvíle, co současný trenér De Boer proměnil v roce 2000 penaltu proti Česku.

"Ulevilo se mi. Celkově jsme sehráli dobrý zápas, ale dali jsme soupeři v deseti minutách dvě příležitosti a byly z toho dva góly. Musíme se naučit takovéto zápasy dohrávat. Tohle je třeba do budoucna zlepšit, " dodal Wijnaldum.

Domácí poosmé za sebou vstřelili v utkání alespoň dvě branky a zasloužili se o to, že Ukrajinci na evropských šampionátech prohráli už pošesté po sobě.

Rakousko začalo ME výhrou 3:1 nad Severní Makedonií

Fotbalisté Rakouska začali mistrovství Evropy výhrou 3:1 nad Severní Makedonií. V prvním duelu skupiny C v Bukurešti poslal Rakušany do vedení v 18. minutě Stefan Lainer, na jehož trefu o 10 minut později odpověděl sedmatřicetiletý makedonský kapitán Goran Panděv. Plný bodový zisk zařídil favoritovi v 78. minutě Michael Gregoritsch, v závěru přidal pojistku další střídající útočník Marko Arnautovic.

Rakousko startuje na třetím Euru, až v sedmém utkání se ale dočkalo premiérového vítězství. Zároveň v něm vstřelilo více branek než při předchozích dvou účastech dohromady, kdy dalo pouze po gólu. Rakušané na vrcholném turnaji oslavili první triumf po 31 letech od světového šampionátu 1990 v Itálii. Severní Makedonie, která debutovala na závěrečném turnaji, podlehla Rakousku i ve třetím utkání. V poslední kvalifikaci o ME mu podlehla 1:2 doma a 1:4 venku.

Další zápas čeká oba týmy ve čtvrtek. Rakousko se utká v Amsterodamu s domácím Nizozemskem, Severní Makedonie opět v rumunské metropoli narazí na Ukrajinu.

"Takový vstup do turnaje je velmi důležitý. Po inkasované brance jsme zůstali klidní, zasloužili jsme si vyhrát. Pro náladu v mužstvu je to hodně podstatné. Snad napříč zemí rozšíříme euforii," uvedl pro televizi ORF rakouský záložník Marcel Sabitzer.

Utkání nabídlo opatrný začátek. V 18. minutě se Rakušané prosadili z první šance po akci dvou hráčů z německé bundesligy. Lainer si naběhl za obranu na Sabitzerův centr a povedeným zakončením ze vzduchu na zadní tyč překonal brankáře Dimitrievského.

Obránce Mönchengladbachu následně před sebe natáhl triko s nápisem "Eriksene, zůstaň silný". Vyjádřil jím podporu dánskému záložníkovi, jemuž lékaři v sobotním duelu s Finskem po zástavě srdce zachránili život.

Poté se rakouský útočník Kalajdzic zblízka neprosadil a Makedonci v 28. minutě srovnali. Po nedorozumění Hintereggera se Sabitzerem se míč odrazil k rakouské brance, gólman Bachmann ho při výběhu neudržel v rukavicích a rekordman v počtu startů i gólů za makedonskou reprezentaci Panděv se nemýlil.

Zápas nadále nabízel minimum šancí. Až po více než hodině hry Dimitrievski vytáhl Gregoritschovu hlavičku. V 78. minutě přišel rozhodující okamžik. Kapitán Alaba nacentroval před branku, Gregoritsch byl u balonu dříve než Dimitrievski a vrátil svému týmu vedení. Následně stejně jako Lainer na dálku podpořil Eriksena.

"Prožil jsem těžké dva roky a vůbec jsem neměl účast na Euru jistou. V každém tréninku ze sebe vydávám všechno a díkybohu jsem skóroval. Jsem teď naprosto ohromený," řekl pro uefa.com Gregoritsch, který vsítili jubilejní 700. gól v historii ME.

V 89. minutě si Arnautovic obehrál makedonského gólmana a stanovil konečné skóre. "Střídání se opravdu vyplatila. Gregoritsch s Arnautovicem dodali týmu nový impulz. Výhru jsme si zasloužili," prohlásil rakouský trenér Franco Foda.

Skupina C:

Bukurešť: Rakousko - Severní Makedonie 3:1 (1:1)

Branky: 18. Lainer, 78. Gregoritsch, 89. Arnautovic - 28. Panděv. Rozhodčí: Ekberg - Culum, Hallberg (všichni Švéd.) - Dankert (video, Něm). ŽK: Lainer - Trajkovski, Alioski. Diváci: 9082 (omezený počet).

Rakousko: Bachmann - Lainer, Dragovic (46. Lienhart), Hinteregger, Ulmer - Baumgartner (58. Gregoritsch), Laimer (90.+3 Baumgartlinger), X. Schlager (90.+4 Ilsanker), Alaba - Sabitzer - Kalajdzic (59. Arnautovic). Trenér: Foda.

Severní Makedonie: Dimitrievski - Nikolov (64. Bejtulai), Ristovski, Velkovski, Musliu (87. Ristovski), Alioski - Bardhi (82. Tričkovski), Ademi, Elmas - Panděv, Trajkovski (63. Kostadinov). Trenér: Angelovski.

Amsterodam: Nizozemsko - Ukrajina 3:2 (0:0)

Branky: 52. Wijnaldum, 59. Weghorst, 85. Dumfries - 75. Jarmolenko, 79. Jaremčuk. Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp - Fritz (video, všichni Něm.). ŽK: Sydorčuk (Ukr.). Diváci: 15.837 (omezený počet).

Nizozemsko: Stekelenburg - Dumfries, Timber (88. Veltman), De Vrij, Blind (64. Aké), Van Aanholt (64. Wijndal) - De Roon, Wijnaldum, F. De Jong - Weghorst (88. L. De Jong), Depay (90.+1 Malen). Trenér: F. De Boer.

Ukrajina: Buščan - O. Karavajev, Zabarnyj, Matvijenko, Mykolenko - Zinčenko - Jarmolenko, Sydorčuk, Malinovskij, Zubkov (13. Marlos, 64. Šarapenko) - Jaremčuk. Trenér: Ševčenko.