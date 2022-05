Skupina B: Slovensko rozdrtilo v boji o postup Dánsko, Švédsko zdolalo Lotyšsko

Tampere (Finsko) - Švédští hokejisté porazili na mistrovství světa v Tampere ve svém závěrečném zápase v základní skupině B Lotyšsko 1:0, připsali si šestou výhru a do čtvrtfinále postoupí z druhého místa. Lotyši naopak přišli i o teoretickou šanci na postup do play off a obsadí páté místo ve skupině. Američané v boji o čest porazili Norsko 4:2. I přes výhru zůstanou čtvrtí a ve čtvrtfinále narazí na Švýcarsko, pro sedmý tým skupiny Norsko turnaj skončil. Češi podlehli domácímu Finsku 0:3. Svěřenci kouče Kariho Jalonena obsadili v tabulce konečné třetí místo a ve čtvrtečním čtvrtfinále se utkají s Německem. Finové díky tříbodovému zisku vyhráli skupinu před Švédy a na úvod play off je čekají Slováci.

Švédové udolali Lotyšsko 1:0 a skončí nejhůře druzí ve skupině

Švédští hokejisté porazili na mistrovství světa v Tampere ve svém závěrečném zápase v základní skupině B Lotyšsko 1:0, připsali si šestou výhru a do čtvrtfinále postoupí z druhého místa. Lotyši naopak přišli i o teoretickou šanci na postup do play off a obsadí páté místo ve skupině. Utkání rozhodl gól Williama Nylandera v přesilové hře, čisté konto udržel Linus Ullmark. Američané v boji o čest porazili Norsko 4:2. I přes výhru zůstanou čtvrtí a ve čtvrtfinále narazí na Švýcarsko, pro sedmý tým skupiny Norsko turnaj skončil.

"Myslím, že jsme odehráli solidní zápas z pohledu obrany. Lotyši mají dobrý tým, se spoustou šikovných hráčů a bylo to pro nás náročné utkání. Byl to dobrý test před play off," řekl švédský obránce Adam Larsson. "Na dnešním výkonu můžeme stavět, těšíme se na čtvrtfinále," doplnil jej bek Rasmus Dahlin.

Švédové byli v úvodu výrazně střelecky aktivnější, brankář Šilovs ale chytal spolehlivě. Jeho spoluhráči se postupem času v útoku osmělili a několik nebezpečných situací musel řešit i Ullmark. Činila se zejména elitní lotyšská formace vedená kapitánem Abolsem.

"Před zápasem jsme se bavili o tom, že musíme dobře začít, což se nám i podařilo. Ale nevyužili jsme šance. I poté si ale myslím, že jsme měli dobrou energii. Hráli jsme dobře fyzicky a drželi často puk u nich v pásmu," řekl švédský kapitán Joachim Nordström.

Lotyšsko mělo šanci dostat se do vedení v početní výhodě, fauly Gustafssona ani Klingberga ale potrestat nedokázalo. Tečovaná střela Nordströma poté skončila na tyčce. Bezbrankový stav se změnil až v první švédské přesilové hře. Asplunda ještě skvělým zákrokem vychytal Šilovs, jen o pár sekund později jej ale prostřelil Nylander.

Útočník Toronta mohl na začátku třetí části přidat v další početní výhodě druhý gól, tentokrát ale nemířil přesně. Švédové nehráli viditelně na sto procent a Lotyši cítili šanci na historicky první výhru nad severským soupeřem, která by je udržela ve hře o čtvrtfinále. Bratři Bukartsové ani Džerinš však ze slibných situací vyrovnat nedokázali. Těsný náskok Švédsko uhájilo i při závěrečné power play soupeře.

"Odehráli jsme dobré utkání. Měli jsme šance, ale nedokázali jsme skórovat a naopak dostali gól v oslabení. Měli jsme smůlu, mohlo to dopadnout jinak. I na konci jsme měli velké příležitosti, ale hokej je někdy takový," řekl lotyšský obránce Kristaps Zile.

Američané v boji o čest porazili Norsko 4:2

Hokejisté Spojených států amerických porazili na mistrovství světa v závěrečném utkání v základní skupině B v Tampere Norsko 4:2. K výhře si Američané pomohli povedeným nástupem a už v osmé minutě vedli 2:0. I přes výhru zůstanou čtvrtí a ve čtvrtfinále narazí na Švýcarsko, pro sedmý tým skupiny Norsko turnaj skončil.

Karty byly před utkáním rozdané jasně. Pozici si mohli vylepšit pouze Norové, Američané naproti tomu měli místo mezi nejlepší osmičkou jisté a posunout se nikam nemohli. Hrálo se tak ze všeho nejvíc o čest. Američané začali výrazně lépe a už ve čtvrté minutě otevřel skóre Hartman. V osmé minutě navíc přidal druhý gól Boldy. Snížit mohl vzápětí Johannesen, ale Swayman byl proti.

"Myslím, že jsme začali trochu lajdácky. Také jsme měli být efektivnější a dostat puk vícekrát do jejich branky," uvedl norský útočník Martin Rönnild. "I tak jsem ale na celý tým moc hrdý. Během turnaje jsme se pořád zlepšovali a končili jsme nakonec na dobré úrovni hokeje," dodal Rönnild.

Od druhé třetiny strážil místo Swaymana brankoviště Američanů Mann. Ten už ve 23. minutě inkasoval, poté co Hughesovu chybu potrestal Martinsen. Kuriózní situaci přinesla 26. minuta. Rönnild inkasoval tvrdou ránu do kolena a na střídačku skákal po jedné noze, Američané přečíslení využili, jenže Lettieri skóroval o brusli ležícího rozhodčího, který těsně před ním v blízkosti brankoviště upadl. Shodou okolností se tak navíc stalo do stejné branky, v níž skončil Hagou nastřelený puk odrazem od sudího v utkání Norů se Švédy. Ani tentokrát tak nemohl být gól uznán.

Velkou šanci měl po chvilce Galchenyuk, ale Haukeland ho dokázal vychytat. Stejně dopadl po nádherné individuální akci Gaudette. Ve 29. minutě ale Meyers po výborné souhře přece jen přidal třetí gól zámořského celku. Ken Andre Olimb mohl snížit, ale neuspěl.

Hned zkraje třetí třetiny Jakobsson po vyjetí zpoza branky našel Roksetha a ten - byť zakončoval z nelehké pozice z úhlu - snížil na rozdíl jediné branky. Seveřané se pak hnali za vyrovnáním a bylo patrné, že by se s Tampere rádi rozloučili překvapivým vítězstvím. Mann ale držel těsné vedení favorita.

Norský výběr měl velké štěstí při oslabení po Hagově prohřešku. Na konci 56. minuty napálil Schmidt v početní výhodě tvrdou ranou horní tyčku, vzápětí Gaudette z kruhu trefil znovu brankovou konstrukci. Dvě minuty před vypršením základní doby byl Haga blízko vyrovnání, ale Mann byl proti. Prázdnou branku pak při power play Norů trefil Farrell.

"Cítíme se dobře. Posledních pár zápasů jsme odehráli v dobré formě. Hrajeme čím dál lépe pospolu. Není to vždycky o tom, kdo hraje proti vám. My se pokaždé naplno soustředíme na svou vlastní hru. A teď jsme v dobré formě," pochvaloval si útočník vítězů Adam Gaudette.

Skupina B (Tampere):

Švédsko - Lotyšsko 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 35. Nylander (Dahlin, Wallmark). Rozhodčí: Hansen (Nor.), Fransen - Kroyer (oba Dán.), Merten (Něm.). Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 5560.

Švédsko: Ullmark - A. Larsson, Dahlin, E. Gustafsson, M. Pettersson, Tömmernes, A. Lindholm, Pudas - Nylander, Wallmark, J. Nordström - Bemström, Kellman, Asplund - C. Klingberg, Peterson, Grundström - A. Bengtsson, Friberg, O. Lang - Aman. Trenér: Johan Garpenlöv.

Lotyšsko: Šilovs - Zile, Jaks, Rubins, A. Kulda, Čukste, Sotnieks, Mamčics, Bergmanis - Balcers, Abols, Keninš - Dzierkals, Džerinš, Rihards Bukarts - Jelisejevs, Batna, Roberts Bukarts - Veinbergs, Marenis, Smirnovs. Trenér: Harijs Vitolinš.

USA - Norsko 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Hartman (Galchenyuk, Lafferty), 8. Boldy (Galchenyuk), 29. Meyers (L. Hughes, Kuhlman), 60. Farrell - 23. Martinsen (Haga, Röymark), 42. Rokseth (Jakobsson, Trettenes). Rozhodčí: Ingram, Lawrence - Chaput (všichni Kan.), Synek (SR). Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 5435.

Sestavy:

USA: Swayman (21. Mann) - Seth Jones, Megna, Peeke, Schmidt, L. Hughes, Barber, Lafferty - Boldy, Hartman, Galchenyuk - Gaudette, Tynan, Bellows - Kuhlman, Meyers, Farrell - Watson, Lettieri, Hayden. Trenér: David Quinn.

Norsko: Haukeland - Johannesen, Lilleberg, Krogdahl, Nörstebö, Rokseth, Kasastul, Klavestad - K. Olimb, M. Olimb, Fladeby - Martinsen, Haga, Röymark - Hoff, Trettenes, Jakobsson - Salsten, Brekke Henriksen, Rönnild. Trenér: Petter Thoresen.

Finsko - ČR 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 10. Armia (H. Pesonen), 17. Manninen (J. Sallinen, Mikael Granlund), 36. Rajala (Seppäla, Heiskanen). Rozhodčí: Nord (Švéd.), Štolc (Švýc.) - Briganti, Davis (oba USA). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 11.673.

Sestavy:

Finsko: Olkinuora - Hietanen, M. Lehtonen, Heiskanen, Seppälä, Friman, Pokka, Ohtamaa, Lindell - Hartikainen, S. Manninen, Mikael Granlund - J. Sallinen, V. Filppula, Rajala - Armia, Lammikko, H. Pesonen - Anttila, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Jukka Jalonen.

ČR: Langhamer - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, Jiříček, D. Sklenička - Pastrňák, Krejčí, Červenka - H. Zohorna, Hertl, Blümel - J. Vrána, Kämpf, Smejkal - M. Stránský, M. Špaček, Flek. Trenér: Kari Jalonen.

Konečná tabulka:

1. Finsko 7 6 0 1 0 25:5 19 2. Švédsko 7 5 1 1 0 27:10 18 3. ČR 7 4 0 1 2 19:13 13 4. USA 7 3 2 0 2 18:12 13 5. Lotyšsko 7 2 1 0 4 14:20 8 6. Rakousko 7 1 1 2 3 16:22 7 7. Norsko 7 1 1 0 5 15:29 5 8. Velká Británie 7 0 0 1 6 10:33 1