Skupina B: Kazachstán zdolal Norsko po nájezdech, Švýcarsko - Slovinsko 7:0

Riga (Lotyšsko) - Hokejisté Kazachstánu porazili v utkání základní skupiny B na mistrovství světa Norsko 4:3 po samostatných nájezdech. Seveřané v prvním vystoupení obou týmů na turnaji promarnili v Rize dvoubrankový náskok. S přispěním dvou gólů útočníka Michaela Hagy vedli 2:0 a 3:1, ale na výhru jim to přesto nestačilo. Vítězný gól dal v šesté sérii nájezdů kapitán Kazachů Roman Starčenko. Švýcarsko porazilo nováčka mezi elitou Slovinsko 7:0. Třemi body se v Rize zaskvěli útočníci Denis Malgin (2+1) a Gaëtan Haas (0+3), čisté konto vychytal Leonardo Genoni. Čtyřikrát se vítězové prosadili v přesilovkách.

Norům vyšel na výbornou vstup do utkání. Před polovinou první třetiny měli na své straně už dvoubrankový náskok. V páté minutě sice zamířil Trettenes jen do brankové konstrukce, ale v osmé minutě otevřel v početní výhodě skóre svým prvním dnešním gólem Haga a už o 78 sekund později zvýšil Björgvik Holm. Soupeř ale dokázal odpovědět, když přečíslení tři na dva úspěšně zakončil střelou bez přípravy Muchametov.

Seveřané byli i ve druhém dějství střelecky výrazně aktivnějším týmem a zdálo se, že po druhém dnešním přesilovkovém zásahu Hagy z 22. minuty mají zápas pod kontrolou. Opak byl pravdou. Z jejich strany to bylo pro dnešek vše. Další šance nevyužili Eirik Salsten a Vikingstad, zatímco Orechov zužitkoval ve 36. minutě přesilovku a snížil. Ještě do přestávky mohl vyrovnat Michajlis, jenže neuspěl.

Kazaši vycítili šanci a v 52. minutě znovu potrestali nedisciplinovanost soupeře - chuť si spravil Michajlis a vyrovnal. Když Norové sami hned vzápětí početní výhodu nevyužili, rozhodovalo se až v nastavení. Pětiminutové prodloužení vyhráli Norové na střely mezi tyčky 4:0, jenže kýžený vítězný gól nedali. V nájezdech sice dokázal Olden odpovědět na první Starčenkův úspěšný pokus ze třetí série, ale později v šesté sérii už se mu to nepodařilo.

Slovinci drželi krok do úvodního gólu. Bezbrankové skóre změnil na konci 13. minuty Malgin, který využil ranou z první hned po 11 sekundách první početní výhodu v utkání a vrátil bleskově do hry hříšníka Tičara.

"Do první přesilovky to bylo vyrovnané. Pak jsem měl pocit, že úroveň naší hry o něco klesla," uvedl pro oficiální web turnaje slovinský útočník Nik Simšič. "Chvílemi jsme hráli dobře, měli jsme i šance, ale musíme pracovat na tom, abychom je lépe využívali," dodal.

Už o 33 sekund později navíc zavěsil Moser a zajistil klid v řadách vysoce favorizovaných Švýcarů. Snížit mohl Simčič, zvýšit naopak Haas, ale do první přestávky už se stav nezměnil. "Byli jsme připravení od samého začátku a nepřestali jsme hrát, dokud nebyl konec," pochvaloval si zkušený švýcarský útočník Andres Ambühl.

V nástupu do druhé části neuspěl Urbas, slovinský gólman Krošelj, jenž posledních pět sezon odchytal za extraligovou Mladou Boleslav, se vyznamenal při šancích Bertschyho a Thürkaufa. Slovinci nevyužili přesilovku, Švýcaři v ní naopak trestali a tříbrankový náskok jim zařídil ve 33. minutě hvězdný útočník a kapitán mužstva Niederreiter.

Třetí třetina se proměnila v koncert Švýcarů. Na konci 42. minuty zužitkoval další početní výhodu Malgin, necelé dvě minuty nato udeřil z další přesilovky Thürkauf. Po polovině závěrečného dějství přidal šestý gól Miranda a debakl Slovinska dovršil v závěru Bertschy. Genoni uhájil čisté konto díky 17 zásahům.

"Hráli jsme dnes dobře přesilovky. Máme na to skvělé hráče a snažili jsme se dávat si rychle kotouč, ale myslím, že by to mohlo být ještě o něco lepší. Stále se ale sehráváme a poznáváme jeden druhého," uvedl Malgin.

"Věděli jsme, že mají výborné přesilovky. A také nás v nich potrestali. Zejména při faulech v útočném pásmu musíme být obezřetnější," zdůraznil kapitán Slovinců Jan Urbas.

Mistrovství světa v hokeji - skupina B (Riga): Norsko - Kazachstán 3:4 po sam. nájezdech (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0) Branky a nahrávky: 8. Haga (Nörstebö, Trettenes), 10. Björgvik Holm (Trettenes, Martinsen), 22. Haga (Granath, Nörstebö) - 16. Muchametov (Muratov, Beketajev), 36. Orechov (Savickij, Muratov), 52. Michajlis (Savickij, Orechov), rozhodující sam. nájezd Starčenko. Rozhodčí: Fernandez (USA), Hürlimann (Švýc.) - Constantineau (Fr.), Niittylä (Fin.). Vyloučení: 3:4. Využití: 2:2. Diváci: 2870. Norsko: Haukeland - Nörstebö, Lilleberg, Johannesen, Björgvik Holm, Krogdahl, Kasastul - Valkvae Olsen, Vikingstad, Berg-Paulsen - E. Salsten, H. Salsten, Hoff - Olden, Trettenes, Martinsen - Granath, K. A. Olimb, Haga - od 21. navíc Vesterheim. Trenér: T. Johansson. Kazachstán: Šutov - Danijar, Beketajev, Polochov, Orechov, Koroljov, Gajtamirov, Butěnko - Starčenko, Šestakov, Rymarev - Michajlis, Grenc, Savickij - Rachmanov, Omirbekov, Asetov - Kajyržan, Muchametov, Muratov - Musorov. Trenér: Mambetalijev. Švýcarsko - Slovinsko 7:0 (2:0, 1:0, 4:0) Branky a nahrávky: 13. Malgin (Kukan, Haas), 14. Moser (Corvi, Herzog), 33. Niederreiter (Malgin, Haas), 42. Malgin (Simion, Haas), 44. Thürkauf (Loeffel), 51. Miranda (Richard, Bertschy), 58. Bertschy (Thürkauf). Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Langin (Kan.) - Hynek (ČR), Nothegger (Rak.). Vyloučení: 2:6. Využití: 4:0. Diváci: 3260. Švýcarsko: Genoni - Marti, Kukan, Moser, Glauser, Geisser, Loeffel, Fora - Niederreiter, Corvi, Herzog - Senteler, Malgin, Ambühl - Miranda, Haas, Simion - Thürkauf, Richard, Bertschy. Trenér: Fischer. Slovinsko: Krošelj - Gregorc, Pavlin, Magovac, Čepon, Štebih, Mašič - Urbas, Jeglič, Verlič - Sabolič, Tičar, Kuralt - Drozg, Simšič, Ograjenšek - Tomaževič, Čimžar, Pance - Zajc. Trenér: M. Kopitar.