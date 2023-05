Skupina B: Hokejisté Lotyšska porazili Slovinsko 3:2, Kazachstán překonal Slovensko

Riga - Hokejisté Lotyšska porazili na mistrovství světa v Rize Slovinsko 3:2, v pátém utkání si připsali třetí výhru a drží čtvrté místo v tabulce skupiny B. Poslední Slovinci stále čekají na premiérový bodový zisk. Hokejisté Kazachstánu porazili poprvé v historii Slovensko, a to 4:3 po samostatných nájezdech. Po druhé výhře se přiblížili záchraně mezi elitou a jsou ve hře o postup do čtvrtfinále. Slováci si naopak po čtvrtém nezdaru zkomplikovali boj o účast v play off, s pěti body jsou v tabulce pátí. Sedmý Kazachstán má čtyři body.

"Byl to hodně rychlý zápas, možná v určitém smyslu nečekaný. Slovinci ale mají dobrý tým. Nebylo to jednoduché, jsem rád, že jsme vyhráli," řekl lotyšský obránce Karlis Čukste webu Mezinárodní hokejové federace.

"Drželi jsme se svého herního plánu a věděli jsme, že sebemenší chyba či ztráta může skončit gólem, který mohl rozhodnout," podotkl bek extraligového Třince.

Domácí začali aktivně, překonat brankáře Krošelje se jim ale dlouho nedařilo. Slovinci si v první části vypracovali jen dvě nebezpečné akce, Pance ale brejk v oslabení zakončil slabou bekhendovou střelou a Verličův pokus gólman Šilovs vyrazil. I díky tomu se mohli Lotyši dostat ve 12. minutě do vedení, když branku pro Rihardse Bukartse připravil krásnou přihrávkou Džerinš.

Ve druhé třetině Slovinci nevyužili dvě početní výhody, které se dvě sekundy překrývaly. Vyrovnat se jim podařilo ve 28. minutě, kdy se dva lotyšští hráči srazili na útočné modré čáře a následné přečíslení dva na jednoho ukázkově zakončil Kuralt.

Lotyšsko se ale v početní výhodě dostalo zpět do vedení. Bývalého brankáře Mladé Boleslavi překvapil střelou nad lapačku kapitán Daugavinš. Následně pomohla Krošeljovi po Jaksově střele horní tyčka. Domácí reprezentace se dočkala i třetí branky, když se bezprostředně po buly prosadil Roberts Bukarts. Slovinci ale dokázali ještě ve druhé třetině utkání zdramatizovat, 13 sekund před odchodem do kabin snížil pohotovou tečí Verlič.

Ve 42. minutě Krošelje překonal další krajánek z české extraligy v lotyšské sestavě Balinskis, ale rozhodčí po kontrole u videa jeho gól neuznali kvůli nedovolenému kontaktu Keninše se slovinským brankářem. Domácí tým to nakonec mrzet nemuselo, těsnou výhru udržel až do konce utkání.

"V poslední třetině jsme zvýšili aktivitu, snažili se útočit, ale nepodařilo se nám vyrovnat. Musíme chodit více před branku, clonit. Soupeř nám takhle dal dva góly," řekl slovinský brankář Kašper Krošelj České televizi. "Čekají nás ještě dva zápasy proti soupeřům, které známe. Budeme bojovat a zkusíme vyhrát," dodal šestatřicetiletý brankář. Slovince čekají ještě zápasy proti Slovensku a Kazachstánu.

Slovenští hokejisté poprvé na MS podlehli Kazachstánu, prohráli 3:4 po nájezdech

O výhře Kazachstánu rozhodl v nájezdech Jevgenij Rymarev, který se střelecky prosadil i v zápase. Gól a dvě asistence si připsal kapitán Roman Starčenko. V dresu Slovenska nasbíral tři asistence kapitán Marek Hrivík. Úvod utkání moc atraktivní hokej nenabídl, do dvou slibných šancí se dostali hráči Kazachstánu, brankáře Hlavaje ale nepřekonali. Slováci čekali na svou šanci a v 15. minutě se dočkali. Gólman Šutov neviděl střelu obránce Kocha od modré čáry a poprvé inkasoval. Do druhé části vstoupili Slováci velkým náporem, za minutu prověřili Šutova hned pětkrát, ale neskórovali a naopak sami v čase 21:03 kapitulovali podruhé. Po rychlém protiútoku se prosadil kapitán Starčenko. A ze strany Kazachů to nebylo vše. Sice nevyužili přesilovou hru při vyloučení Tamášiho, ale v pokračujícím tlaku prostřelil Hlavaje obránce Orechov. Kritickou slovenskou čtyřminutovku zakončil gól Rymareva v početní výhodě. Slováci se po chvilce oklepali a mohli snížit v přesilovkách, fauly Muchametova a Beketajeva však potrestat nedokázali. Neujala se ani Regendova nebezpečná střela ve 39. minutě. Další neúspěšnou početní výhodu Slovensko odehrálo ve třetí třetině, Šutov při Danijarově trestu předvedl několik výborných zákroků. Ve 49. minutě se ale podařilo po rychlém protiútoku a úspěšném zakončení Pánika snížit. V 53. minutě mohl uklidnit Kazachy Starčenko, Hlavaj si ale s jeho pokusem po přečíslení dva na jednoho poradil. Slováci se tlačili za vyrovnáním a v 57. minutě uspěli, když se přesnou střelou přes obránce prezentoval Regenda. Zápas dospěl do prodloužení, ve kterém měly oba týmy velké šance. Dvakrát mohl rozhodnout Rymarev a na slovenské straně Tamáši. Vítěze ale určily až samostatné nájezdy. Nájezdy zcela ovládli Kazaši. Hlavaje postupně překonali Savickij, Rymarev, Muratov a Michajlis. Šutova, který si v utkání připsal 48 úspěšných zákroků, pokořil jen Hudáček.

Mistrovství světa v hokeji - skupina B (Riga):

Lotyšsko - Slovinsko 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Rihards Bukarts (Džerinš, Indrašis), 32. Daugavinš (Balinskis), 38. Roberts Bukarts (Džerinš) - 28. Kuralt (Tičar, Magovac), 40. Verlič (Urbas). Rozhodčí: Schrader (Něm.), Štolc - Cattaneo (oba Švýc.), Hynek (ČR). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 9180.

Sestavy:

Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Zile, Mamčics, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Balcers - Dzierkals, Batna, Roberts Bukarts - Keninš, Ločmelis, Andersons - Indrašis, Džerinš, Rihards Bukarts - Krastenbergs. Trenér: Vitolinš.

Slovinsko: Krošelj - Gregorc, Pavlin, Magovac, Crnovič, Podlipnik, Mašič, Štebih - Urbas, Jeglič, Verlič - Sabolič, Tičar, Kuralt - Ograjenšek, Simšič, Drozg - Pance, Tomaževič, Maver - Čimžar. Trenér: M. Kopitar.

Kazachstán - Slovensko 4:3 po sam. náj. (0:1, 3:0, 0:2 - 0:0) Branky a nahrávky: 22. Starčenko (Rymarev, S. Danijar), 25. Orechov (N. Michajlis, Starčenko), 26. Rymarev (N. Michajlis, Starčenko), rozhodující nájezd Rymarev - 15. P. Koch (Hrivík), 49. Pánik (Hrivík, P. Koch), 57. Regenda (Hrivík, Ivan). Rozhodčí: Hürlimann (Švýc.), Bloski - Wyonzek (oba Kan.), Davis (USA). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 3670. Sestavy: Kazachstán: Šutov - S. Danijar, Beketajev, Polochov, Orechov, Butěnko, Dichanbek, Koroljov, Gajtamirov - Starčenko, Šestakov, Rymarev - N. Michajlis, Grenc, Savickij - Muratov, Muchametov, Omirbekov - Kajyržan, Mangisbajev, Rachmanov. Trenér: Mambetalijev. Slovensko: Hlavaj - P. Koch, Nemec, Kňažko, Ivan, Jánošík, Rosandič, Gajdoš - L. Hudáček, Hrivík, Pánik - Kelemen, M. Sukeľ, Kudrna - Lantoši, Tamáši, Regenda - Okuliar, Čacho, Lunter - Chromiak. Trenér: Ramsay. Tabulka: 1. Švýcarsko 4 4 0 0 0 19:2 12 2. Kanada 4 3 1 0 0 18:4 11 3. Česko 4 3 0 1 0 17:9 10 4. Lotyšsko 5 2 1 0 2 10:14 8 5. Slovensko 5 1 0 2 2 10:14 5 6. Norsko 4 1 0 1 2 5:9 4 7. Kazachstán 5 0 2 0 3 10:21 4 8. Slovinsko 5 0 0 0 5 6:22 0