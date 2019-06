Skupina Alice In Chains dnes v Praze představí album Rainer Fog

Zpěvák a kytarista William DuVall ze skupiny Alice In Chains.

Zpěvák a kytarista William DuVall ze skupiny Alice In Chains. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Jedna z nejúspěšnějších amerických rockových kapel Alice In Chains dnes v pražském Foru Karlín představí písně ze svého posledního alba Rainer Fog, které vyšlo loni v srpnu. Spolu s Alice in Chains vystoupí také skupina Black Rebel Motorcycle Club. I ta loni vydala novou studiovou desku Wrong Creatures.

Alice In Chains se před devíti lety představili na festivalu Sonisphere v Milovicích na Nymbursku vedle kapel Metallica, Megadeth, Anthrax a Slayer. Čeští fanoušci mohli již předtím navštívit například v roce 2006 jejich koncert ve Zlíně nebo o tři roky později v pražské Lucerně.

Čelní představitelka hudebního žánru grunge, kapela Alice in Chains vznikla v roce 1987 v Seattlu. Samotná kapela však s tímto žánrovým zařazením nesouhlasí. "Než se to slůvko grunge objevilo, říkali nám třeba alternativní rock. Ale my vždycky přece sakra byli prostě rokenrolová kapela," prohlásil před časem jeden ze zakládajících členů, bubeník Sean Kinney.

Během své kariéry skupina Alice In Chains obdržela mnoho nominací na prestižní cenu Grammy, po celém světa prodala více než dvacet milionů alb a shromáždila velkou mezinárodní fanouškovskou základnu. Vedle Nirvany, Pearl Jam a Soundgarden byli Alice In Chains jednou z kapel ze skupiny "Big Four", která vznikla v Seattlu a změnila zvuk moderního rocku.