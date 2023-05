Skupina A: Němci postoupili do čtvrtfinále MS, skupinu vyhrály USA

Tampere (Finsko) - Hokejisté Německa porazili na mistrovství světa v Tampere Francii 5:0 a zajistili si postup do čtvrtfinále, ve kterém se ve čtvrtek utkají se Švýcarskem. Němci po úvodních třech porážkách vyhráli čtyři utkání za sebou a ve skupině A skončili čtvrtí. Gólem a asistencí se na dnešním zisku tří bodů podílel útočník John Peterka. Čisté konto udržel Mathias Niederberger, stačilo mu jen 13 zákroků. Francie je se čtyřmi body šestá ve skupině, s turnajem se rozloučila třetím zápasem za sebou bez vstřelené branky. Hokejisté Spojených států amerických porazili na mistrovství světa Švédsko 4:3 v prodloužení, vyhráli i sedmý zápas a ovládli skupinu A.

"Myslím, že jsme odehráli solidní zápas. Snažili jsme se hrát tak, abychom postoupili do čtvrtfinále. Udělali jsme velký krok a jsme připraveni (na čtvrtfinále)," řekl útočník Maximillian Kastner webu Mezinárodní hokejové federace. Němci postoupili do play off pošesté z posledních sedmi MS.

Němci potřebovali k jistotě postupu jakkoliv vyhrát. Do vedení se dostali již ve 4. minutě, kdy po rychlém protiútoku připravil Stachowiak gól pro Ehla. Další branku mohl přidat Gawanke, gólman Ylönen se však stihl včas přesunout a jeho šanci zlikvidoval.

V 16. minutě měl Ylönen smůlu, když nestihl zareagovat na puk odražený od brusle Tiffelse, kterého nastřelil Peterka. O minutu později se však vyznamenal, neboť si poradil s Kahunovým nájezdem. Francouzi v první třetině prověřili Niederbergera jen minimálně, při Addamově střele mu pomohla tyč.

Další krok k výhře a postupu udělali Němci ve 23. minutě. Vydařené sólo předvedl Peterka, jenž přešel přes francouzské bránící hráče a zvýšil na 3:0. "Měl jsem trochu pomalejší start a nepadalo mi to tam. V poslední době se to ale zlepšilo, moje hra je trošku konzistentnější a jsem rád, že mohu trochu pomoct týmu," řekl Peterka, který je s devíti body (4+5) nejproduktivnějším hráčem mužstva.

Následně mohl přidat další branku Tiffels, po samostatné akci ale trefil tyč. Němci zápas kontrolovali a vytvářeli si i šance, velkou příležitost Moritze Müllera zastavil Ylönen.

Hned na začátku třetí třetiny mohl přidat další gól Peterka, nájezd však neproměnil. Utkání se už jen dohrávalo a Němci přidali ještě dva góly v přesilových hrách. Nejprve oslavil návrat do sestavy Fischbuch, poté se trefil Kastner. Vítěze nakonec nemuselo ani mrzet, že nevyužili výhodu pět na tři.

"Poslední tři zápasy se nepovedly. Nevím, co se stalo. Nebylo to proto, že jsme měli jistou účast na dalším šampionátu. Stalo se to na druhém mistrovství za sebou. Na začátku odehrajeme čtyři skvělé zápasy a pak přestaneme hrát. To už se nesmí příště opakovat," řekl francouzský útočník Anthony Rech.

USA vyhrály souboj se Švédy o první místo ve skupině

Hokejisté Spojených států amerických porazili na mistrovství světa Švédsko 4:3 v prodloužení, vyhráli i sedmý zápas a ovládli skupinu A. Švédové ve třetí třetině smazali dvoubrankové manko, ale nakonec poprvé na šampionátu prohráli a do play off vstoupí z druhého místa. Utkání, ve kterém proti sobě nastoupil tým s nejproduktivnějším útokem a mužstvo s nejlepší obranou na turnaji, rozhodl v čase 61:37 obránce Dylan Samberg.

"Z naší hry máme dobrý pocit. Jsme soustředění a nadšení. Víme, co je v sázce," řekl útočník Conor Garland webu Mezinárodní hokejové federace. Američané vyhráli zlato na MS jen v letech 1933 a 1960, kdy byl turnaj součástí olympijských her.

Opatrný úvod souboje doposud neporažených týmů ukončil v 6. minutě drsný faul útočníka Eyssimonta na obránce Sandina, po kterém švédský bek s poraněným kolenem ze zápasu odstoupil. Dohrál i Američan, jenž putoval s vyšším trestem do kabin.

Když poté dostal Samberg trest za zdržování hry, dostali Švédové 106 sekund dlouhou přesilovku pět na tři a využili ji. Po Tömmernesově přihrávce otevřel skóre Carlsson. Rychle tak bylo jasné, že tým USA na předešlá dvě utkání bez inkasované branky nenaváže.

Ještě v první třetině si zahráli v pěti proti třem i zámořští hráči, 106 sekund jim ale k vyrovnání nestačilo. V pokračující klasické výhodě přesně zamířil kapitán Bonino a Lars Johansson ve švédské brance inkasoval ve čtvrtém duelu na MS druhý gól.

Na přelomu první a druhé části si Američané opět zahráli proti třem Švédům, nejprve ve čtyřech a poté v pěti. Do vedení se ale nedostali. Druhý gól nedal ani Raymond a Carlsson, kterého vychytal DeSmith. "USA je jiný tým, než na které jsme zvyklí. I když někteří naši kluci hrají také v NHL. Tempo bylo velké," řekl osmnáctiletý Leo Carlsson, kterého čeká draft do kanadsko-americké soutěže letos.

Ve 34. minutě se dostaly do vedení Spojené státy, když v přesilové hře pohotově dorážel Garland. Vyrovnat mohl Nylander, brankář Pittsburghu si ale s jeho brejkem poradil. Jeho protějšek Johansson tak úspěšný nebyl, 30 sekund před koncem druhé části jej z obdobné akce překonal krátce po návratu z trestné lavice obránce Hutson.

Ve třetí části to dlouho vypadalo, že se žádné drama konat nebude. Švédové nebyli v útoku nebezpeční, Američané byli střelecky aktivnější, ale Johansson chytal spolehlivě.

V 55. minutě Alex Tuch nechtěně tečoval Carlssonovu střelu do vlastní branky. Gól Seveřany povzbudil a zásluhou Liljegrena se jim podařilo i vyrovnat. Zápas se tak musel prodlužovat. Druhý bod a vítězství ve skupině nakonec získali Američané, po 97 sekundách nastavení rozhodl Samberg.

Mistrovství světa v hokeji - skupina A:

Německo - Francie 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Ehl (Stachowiak, Tuomie), 16. Tiffels (Peterka, Kahun), 23. Peterka, 44. Fischbuch (Wissmann, Noebels), 54. Kastner (Noebels, Wissmann). Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Hürlimann (Švýc.) - Kroyer (Dán.), Nothegger (Rak.). Vyloučení: 3:5, navíc Farnier (Fr.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 8598.

Sestavy:

Německo: Niederberger - M. Müller, Seider, J. Müller, Wissmann, Szuber, Gawanke, Wagner - Peterka, Kahun, Tiffels - Soramies, Sturm, Ehl - Noebels, Kastner, Fischbuch - Tuomie, Stachowiak, Schütz - Varejcka. Trenér: Kreis.

Francie: Ylönen - Gallet, Boscq, Llorca, Chakiachvili, Onno, Crinon, Thiry - Texier, Boudon, T. Bozon - Rech, Addamo, Leclerc - Bertrand, Claireaux, Treille - Farnier, Valier, K. Bozon. Trenér: P. Bozon.

Švédsko - USA 3:4 v prodl. (1:1, 0:2, 2:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Carlsson (Tömmernes, O. Lindberg), 55. Carlsson (Berggren, Linus Johansson), 58. Liljegren (Tömmernes, Lindberg) - 17. Bonino (Gauthier, Tynan), 34. Garland (Mazur, Grimaldi), 40. Hutson, 62. Samberg (Mazur, Tynan). Rozhodčí: Langin (Kan.), Schrader (Něm.) - Hynek (ČR), Niittylä (Fin.). Vyloučení: 7:4, navíc Eyssimont (USA) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 8781.

Sestavy:

Švédsko: Lars Johansson - Sandin, Liljegren, A. Lindholm, Tömmernes, L. Bengtsson, Nemeth, Pudas - Berggren, Carlsson, Raymond - Grundström, P. Lindholm, A. Petersson - Everberg, O. Lindberg, A. Nylander - Silfverberg, J. de la Rose, M. Sörensen - Linus Johansson. Trenér: Hallam.

USA: DeSmith - Perbix, Samberg, Perunovich, Kleven, C. Mackey, Thrun, Hutson - A. Tuch, Bonino, Grimaldi - Garland, O'Connor, Eyssimont - Mazur, Tynan, Gauthier - Coronato, Brown, Farrell - Bjork. Trenér: Quinn.

Tabulka:

1. USA 7 6 1 0 0 34:8 20 2. Švédsko 7 5 1 1 0 26:7 18 3. Finsko 6 4 0 1 1 21:14 13 4. Německo 7 4 0 0 3 27:16 12 5. Dánsko 6 2 1 0 3 18:19 8 6. Francie 7 0 1 2 4 10:31 4 7. Rakousko 7 0 1 1 5 11:27 3 8. Maďarsko 7 0 1 1 5 12:37 3