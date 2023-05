Skupina A: Finští hokejisté porazili na MS Maďarsko 7:1, Němci zdolali Rakousko

Tampere (Finsko) - Finští hokejisté porazili na mistrovství světa doma v Tampere Maďarsko 7:1 a v pátém utkání skupiny A si připsali třetí výhru. Hokejisté Německa porazili ve skupině A Rakousko 4:2. Po úvodních třech zápasech, v nichž vyšli naprázdno, bodovali podruhé za sebou naplno. Rakušané na výhru dál čekají a s jediným získaným bodem z pěti odehraných utkání uzavírají tabulku skupiny v Tampere.

Maďaři, kteří mají na kontě dva body, podlehli shodným skóre jako o den dříve se Švédy. S obhájci zlata dnes drželi krok dvě třetiny, závěrečnou část však prohráli vysoko 0:5. Třemi asistencemi se pod výhru Seveřanů podepsal útočník Mikko Rantanen.

"Nikdy nelze mít zrovna dobrý pocit, když dostanete tolik gólů, ale i tak si myslím, že si ze zápasu můžeme vzít několik pozitiv," uvedl v rozhovoru pro web Mezinárodní hokejové federace maďarský útočník Kristóf Papp. "Nikdy jsme s Finy nehráli zápas, který by byl dvě třetiny tak vyrovnaný. Myslím, že právě na těch dvou třetinách můžeme stavět. Jen je třeba vyvarovat se chyb, které jsme udělali v té třetí," dodal Papp.

Zatímco proti Švédům vyslali nováčci elitní skupiny Maďaři všech devět střel na branku v úvodním dějství a zbývající dvě třetiny prohráli na střely 0:36, tentokrát vzdorovali déle. V páté minutě mohli jít dokonce do vedení, když zblízka zakončoval Bartalis, ale gólman Olkinuora ho vychytal. Favorit udeřil v první třetině pouze jednou, když ve 13. minutě prostřelil Bálizse ranou na bližší tyčku z kruhu pro vhazování Rantanen. Bálizs se pak vytáhl krátce před pauzou při Lammikkově šanci.

V úvodu druhé části zvýšil Kakko, který devět sekund před koncem Sofronova trestu využil početní výhodu. Maďaři kontrovali trochu kuriózním gólem ve 27. minutě. Pozsgai vypálil dobře mířenou ránu na Olkinuorovu lapačku, finský gólman zareagoval, ale máchl lapačkou do výšky, kotouč mu z ní vylétl obloučkem za jeho záda a Sebök ho pohotově dorazil za brankovou čáru. Ve 38. minutě si oba tento souboj zopakovali - Sebök nebezpečně pálil, ale Olkinuora puk vytěsnil betonem do bezpečí.

Ve třetí třetině Finové přidali a rychle rozhodli o osudu zápasu. Na střely vyhráli tuto část 24:2. Hned po 51 sekundách vrátil favoritovi dvoubrankový náskok Ohtamaa, ve 44. minutě přidal další gól Hartikainen, nedlouho po něm se prosadil Kapanen. V 55. minutě skóroval Merelä. Zatímco Seveřané odehráli utkání bez jediného vyloučení, 59 sekund před koncem využil třetí ze šesti jejich přesilovek Armia, Olkinuora si připsal druhou asistenci.

"Myslím, že celkově to byl z naší strany dobrý výkon. Samozřejmě v prvních dvou třetinách chybělo více branek a soupeři jsme dopřáli až příliš mnoho šancí, ale myslím, že ve třetí třetině už to bylo opravdu povedené. Jsem rád, že jsme nastříleli pár gólů navíc, také díky nim máme ze zápasu lepší pocit," uvedl finský kapitán Marko Anttila.

"Pořád se zlepšujeme. V podobném turnaji se potřebujete zlepšovat každým dalším utkáním a já si myslím, že jsme na dobré cestě," dodal útočník Atte Ohtamaa.

Němci si na hokejovém MS připsali druhou výhru, Rakušany zdolali 4:2

Hokejisté Německa porazili Rakousko. Dvěma góly jim k dnešnímu úspěchu dopomohl útočník Nico Sturm. Němci začali boj o důležité body na výbornou, když se v páté minutě po povedené individuální akci dostal Sturm až do zakončení tváří v tvář rakouskému gólmanovi Kickertovi a prostřelil ho mezi betony. Ve 12. minutě uháněl na druhé straně na Niederbergera osamocený Rossi, jenže nedal. Rakušany to nemuselo mrzet dlouho, neboť Wolf se krátce poté opřel za kruhy do kotouče a vyrovnal. V 17. minutě už Němci znovu vedli, když se prosadil Tuomie.

V úvodu druhé části zlikvidoval Niederberger Rafflovu možnost. Na strážci německé branky si po polovině zápasu vylámal zuby také Haudum. Netrvalo dlouho a Němci šli ve 34. minutě do trháku, když se z křídla natlačil do koncovky Stachowiak a zvýšil na 3:1. Němci pak nevyužili přečíslení dvou na jednoho, V 54. minutě přišla zápletka, od modré čáry pálil Wukovits a tečující Haudum přiblížil Rakušany znovu na rozdíl jediné branky. Rakouský tým bojoval, přes německou defenzivu se však dostal za poslední třetinu k pouhým pěti ranám. V závěru to Rakušané zkusili v šesti bez gólmana, čehož využil Sturm k pojistce gólem do prázdné branky.

Mistrovství světa v hokeji - skupina A (Tampere):

Maďarsko - Finsko 1:7 (0:1, 1:1, 0:5)

Branky a nahrávky: 27. Sebök (Pozsgai, Galló) - 13. M. Lehtonen (Rantanen, Ohtamaa), 24. Kakko (Armia, Suomela), 41. Ohtamaa (Rantanen, Manninen), 44. Hartikainen (Rantanen, M. Lehtonen), 47. Kapanen (Kakko, Suomela), 55. Merelä (Friman, Björninen), 60. Armia (Määttä, Olkinuora). Rozhodčí: Hribik (ČR), Fernandez (USA) - Constantineau (Fr.), Zunde (Lot.). Vyloučení: 6:0. Využití: 0:3. Diváci: 11.547.

Sestavy:

Maďarsko: Bálizs - Fejes, Stipsicz, Hadobás, Szabó, M. Horváth, Kiss, Garát, Pozsgai - Galló, Hári, Sebök - Erdély, Bartalis, Sofron - Terbócs, Papp, G. Nagy - Vincze, K. Nagy, Csányi. Trenér: Constantine.

Finsko: Olkinuora - Ohtamaa, M. Lehtonen, Koivisto, Määttä, Pokka, Seppälä, Matinpalo, Friman - Rantanen, Manninen, Hartikainen - Kakko, Suomela, Armia - Kapanen, Lammikko, Pesonen - Anttila, Björninen, Merelä. Trenér: J. Jalonen.

Rakousko - Německo 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. B. Wolf (Schneider, Rossi), 54. Haudum (Wukovits, M. Huber) - 5. Sturm (Ehl, Niederberger), 17. Tuomie (Stachowiak, J. Müller), 34. Stachowiak (Schütz, M. Müller), 59. Sturm. Rozhodčí: Ansons (Lot.), Sewell (Brit.) - Mackey (Kan.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 0:2. Bez využití. Diváci: 7451.

Sestavy:

Rakousko: Kickert - Maier, Strong, Zündel, Heinrich, Nickl, B. Wolf, Brunner, Wimmer - M. Huber, Haudum, Ganahl - Thaler, Nissner, Raffl - Schneider, Rossi, Zwerger - Wukovits, Achermann, P. Huber. Trenér: Bader.

Německo: Niederberger - M. Müller, Seider, J. Müller, Wissmann, Szuber, Gawanke, Wagner - Peterka, Kahun, Noebels - Ehl, Sturm, Soramies - Tiffels, Wiederer, Kastner - Schütz, Stachowiak, Tuomie - Varejcka. Trenér: Kreis.

Tabulka:

1. USA 4 4 0 0 0 18:5 12 2. Švédsko 4 3 1 0 0 15:2 11 3. Finsko 5 3 0 1 1 18:13 10 4. Dánsko 4 2 1 0 1 17:12 8 5. Německo 5 2 0 0 3 15:14 6 6. Francie 4 0 1 2 1 10:13 4 7. Maďarsko 5 0 1 0 4 7:26 2 8. Rakousko 5 0 0 1 4 6:21 1