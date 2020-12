Skóre PES stouplo na 69 bodů, v pátek přibylo 6202 případů

Praha - Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES stouplo o pět bodů na 69, což stále odpovídá čtvrtému stupni rizika. Za zhoršením indexu je růst reprodukčního čísla na 1,22. Dál se také zvyšuje denní nárůst pozitivních případů, v pátek jich laboratoře odhalily 6202, což je téměř o 1500 více než před týdnem. Proti čtvrtku je nárůst vyšší asi o 300 případů. Do statistik také přibylo dalších 109 úmrtí, celkem s onemocněním covid-9 zemřelo 9450 lidí. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Skóre PES je ve čtvrtém stupni rizika, tedy mezi 61 až 75 body, od neděle. V zemi přitom dál platí třetí stupeň rizika. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale v pátek na tiskové konferenci řekl, že v pondělí navrhne vládě přechod do čtvrtého stupně. Současná opatření se tak zpřísní, pravděpodobně od druhé poloviny nebo konce příštího týdne.

Výpočet skóre PES vychází mimo jiné z hodnoty reprodukčního čísla. To udává průměrný počet dalších osob, které se nakazí od jednoho pozitivně testovaného. Na konci listopadu kleslo na 0,8, od té doby ale každý den mírně roste. Minulý víkend se přehouplo přes jedničku a nyní činí 1,22. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek v pátek na tiskové konferenci podotkl, že pokud by reprodukční číslo narostlo na hodnoty nad 1,2, čeká nevyhnutelně eskalaci. V takovém případě by podle něj nově nakažených do konce prosince bylo asi 198.000. Zatím jich laboratoře v posledním měsíci roku potvrdily asi 52.000.

Od března laboratoře v ČR odhalily 575.422 nakažených. Vyléčilo se zhruba 503.000 z nich. Aktuálně je v zemi s potvrzenou nákazou přibližně 63.000 lidí, většina má lehký průběh. Hospitalizovaných bylo v pátek 4390 nakažených, o 39 méně než ve čtvrtek. Počet pacientů ve vážném stavu naopak o 13 stoupl na 563.

Laboratoře v pátek provedly 25.883 testů na koronavirus, čtvrtý den v řadě je pozitivních více než pětina z nich, v pátek to bylo 23,96 procenta.

Nejrozsáhlejší šíření nákazy bylo v poslední době zaznamenáno na Havlíčkobrodsku, kde za posledních sedm dní přibylo v přepočtu na 100.000 obyvatel 519 případů covidu-19. Následuje sousední Chrudimsko se 465 případy na 100.000 obyvatel za poslední týden.

Rizikový index PES je k dnešku nejvyšší v Královéhradeckém, Pardubickém a Zlínském kraji, kde dosáhl 79 bodů. To už je nejvyšší pátý stupeň pohotovosti, který je vymezen 76 až 100 body. V něm se aktuálně nachází polovina krajů, vedle výše uvedených je to ještě se 78 body Olomoucký kraj a se 76 body Ústecký, Liberecký a Moravskoslezský kraj. Naopak nejnižší je index PES nadále v Praze s 51 body, což odpovídá třetímu stupni. V něm je už jen Plzeňský kraj s 56 body, zbylé kraje jsou ve čtvrtém.