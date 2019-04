Praha - Zvýšení daní na tabákové výrobky a alkohol nesníží podle poslance Jana Skopečka (ODS) reálně jejich spotřebu. Sociálně ohrožené rodiny, kde jsou konzumenti těchto legálních drog, budou mít následně méně peněz například na zaopatření dětí nebo na zdravé potraviny. Skopeček to dnes uvedl v diskusním pořadu televize Prima Partie. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák také větší snížení spotřeby neočekává, je to však podle něj věcí vlády. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) návrh svého resortu hájila, podle ní pomůže snížit dostupnost návykových látek u mladé generace.

Ministerstvo financí (MF) poslalo minulý pátek do meziresortního připomínkového řízení návrh, podle kterého by měla spotřební daň z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, stoupnout příští rok o deset procent. Rovněž spotřební daň z lihu by měla stoupnout, a to zhruba o 13 procent. Zvýšit by se měla také daň z některých hazardních her.

Tabákové firmy v reakci varovaly, že se zvětší černý trh s cigaretami a ve výsledku se více peněz do rozpočtu nevybere. Skopeček kritizoval i načasování zdanění, tedy v době, kdy se začíná zpomalovat růst české ekonomiky. Český statistický úřad před týdnem po měsíci snížil meziroční loňský růst hrubého domácího produktu (HDP) ze tří procent na 2,9 procenta. MF pro letošek původně českému hospodářství předpovídalo růst o 2,9 procenta, koncem ledna odhad upravilo na 2,5 procenta, v dubnu pak na 2,4 procenta.

Ekonomiku tak podle Skopečka nyní potáhne dopředu spíše spotřeba, jejíž část chce stát více zdanit. Ministryně argumentovala naopak miliardovými zisky tabákového průmyslu. Podle poslance není hlavním cílem vlády snížit spotřebu, ale zalepit díry ve státním rozpočtu. Veřejné rozpočty by podle propočtů ministerstva financí měly změnami získat v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun.

Největšímu českému výrobci cigaret Philip Morris ČR loni meziročně vzrostl čistý zisk o 10,1 procenta na 3,8 miliardy korun. Tržby bez spotřební daně a DPH stouply o 15,4 procenta na 14,1 miliardy korun. České pobočce tabákové společnosti Imperial Tobacco vzrostl ke konci loňského září meziročně zisk o 80,7 procenta na 265,6 milionu korun. V předchozích letech jí zisk klesal. Tržby se zvýšily o 625 milionů korun na 11,7 miliardy korun. České pobočce tabákového koncernu Japan Tobacco International předloni meziročně klesl zisk o čtvrtinu na 28,8 milionu korun. Tržby za prodej zboží však společnosti vzrostly o 360 milionů na 12,18 miliardy Kč. Naopak konkurenční British American Tobacco v Česku předloni stoupl zisk o 113,7 procenta na 111,4 milionu korun. Tržby z prodeje zboží se jí v ČR zvýšily o 1,3 miliardy korun na 14,7 miliardy.