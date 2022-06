Skopeček (ODS) a Fiala (SPD) se neshodli v pohledu na vládní pomoc lidem

Praha - Místopředseda Sněmovny a ekonomický expert koaliční ODS Jan Skopeček a předseda poslanců opoziční SPD Radim Fiala se neshodli v pohledu na vládní pomoc související s nynějším zdražováním zejména energií. Zatímco podle Skopečka kabinet dělá maximum možného a bude i dál reagovat podle situace, Fiala míní, že vláda nedělá prakticky nic. Uvedli to v dnešní debatě v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News.

"Česká vláda dělá pro občany nejméně z celé Evropy, téměř nic," uvedl Fiala. Naopak Skopeček je přesvědčen o tom, že vládní pomoc "nejsou drobky". "Není pravda, že vláda nic nedělá. Vláda dělá maximum možného," řekl.

Levnější elektřinu by podle plánu SPD, jak jej představil Radim Fiala, zajistilo odstoupení od Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), od obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a vystoupení z energetické burzy, kdy by vznikl sociální tarif pro obyvatele i firmy a na burzu by z Česka šly jen přebytky výroby elektřiny. "Zakopaný pes je v energiích," míní Fiala. Podle Skopečka problémy v této věci způsobila nejen ruská invaze na Ukrajinu, ale také ambiciózní zelené cíle v evropské politice a tlak na rychlou dekarbonizaci ekonomik.

"Jsem přesvědčen, že to západní Evropa přepálila a že teď je čas na to, aby se jednotlivé programy přehodnotily," uvedl Skopeček. Úsporný tarif, který připravuje vláda, je podle něho řešením důsledků, nikoli příčin. Základem tarifu má být podle dřívějších informací ministerstva průmyslu a obchodu zajištění slevy domácnostem slevu na určitou část spotřeby energií, a to elektřiny i plynu, a tím je i motivovat k energetickým úsporám. Skopeček zdůraznil, že Česko nemá v EU takovou politickou sílu, aby se ze Zelené dohody pro Evropu vyvázalo. Jde podle něho o to, aby se konkrétní opatření přizpůsobila podmínkám Česka.

Ekonomický expert ODS také míní, že z energetické burzy v Lipsku není možné vystoupit, protože z Německa proudí do Česka plyn. "Můžeme tušit, jak to dopadne," uvedl.