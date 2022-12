Skončilo natáčení filmu o bratrech Mašínech, premiéra bude příští rok 26. října

Praha - Na konci listopadu skončilo čtyřměsíční natáčení celovečerního snímku Bratři o bratrech Mašínech režiséra Tomáše Mašína a scenáristy Marka Epsteina. Film vypráví o odbojové skupině bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Hlavní role v něm ztvárnili Oskar Hes a Jan Nedbal, Adam Ernest, Matyáš Řezníček, Antonín Mašek, Matěj Hádek a Tatiana Dyková. Premiéru bude mít 26. října 2023, sedmdesát let od jejich útěku do Západního Berlína. ČTK o tom za distribuční společnost CinemArt informoval Patr Slavík. Režisér Mašín je vzdálený příbuzný bratrů Mašínů.

"Máme filmy adorující nástup komunismu i oslavující odboj. Chybí nám však o této době snímek krutě upřímný. Přál bych si, aby právě Bratři takovým snímkem byl," uvedl režisér.

Natáčení filmu Bratři se konalo od srpna do listopadu nejen z důvodu jeho náročnosti, ale i proto, že film musí věrně zachycovat proměnu ročních období, v nichž se příběh ve skutečnosti odehrál. Mezi nejsložitější okamžiky patřilo natáčení obklíčení v lese u Waldova, do kterého se zapojily desítky uniformovaných komparzistů, vojenská technika, promrzlí herci na útěku a dva filmové štáby. "Myslím, že pro všechny to byl zatím nejnáročnější projekt. Tak velký výlet z komfortní zóny jsme si dopředu asi neplánovali, ale stálo to za to. Jsme vděční, že jsme měli možnost tak výjimečný příběh vyprávět," sdělil producent Petr Bílek.

Tvůrci pořádali sbírku, ve které potřebovali získat 1,5 milionu korun. Fanoušci jim nakonec poslali 1,531 milionu korun. Někteří podporovatelé si za svůj příspěvek ve sbírce zajistili místo v komparzu či na natáčení filmu. Jeden z nich, který věnoval 150.000 korun, pak dokonce menší filmovou roli.

Případ skupiny lidí kolem bratří Josefa a Ctirada Mašínových, kteří se počátkem 50. let postavili komunistickému režimu se zbraní v ruce, dodnes vyvolává kontroverze. Odbojáři se pokusili navázat na činnost svého otce Josefa Mašína, popraveného v roce 1942 nacistickými úřady. Při jejich akcích zemřelo šest lidí - dva příslušníci SNB a pokladník v Československu a později i tři východoněmečtí policisté. Josef Mašín, stejně jako jeho starší bratr Ctirad, který zemřel v srpnu 2011 v USA, svých činů v poválečném Československu a při útěku nikdy nelitoval.

Šestici členů protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů navrhla Sněmovna na udělení nejvyššího státního vyznamenání Řádu bílého lva. Opakovaně pro ně státní vyznamenání navrhl Senát, prezident Václav Klaus jej ale neudělil.

Režisér Tomáš Mašín debutoval výpravným dramatem 3 sezóny v pekle, které bylo nominováno na jedenáct Českých lvů. Zabodoval i s televizní sérií Ochránce, která nedávno získala Českého lva. Marek Epstein je autorem scénářů k filmům Šarlatán, Václav nebo Anděl Páně 2. Je držitelem Českého lva za scénář k dramatu Ve stínu.