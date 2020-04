Skončení nouzového stavu by přineslo řadu komplikací, řekl Hamáček

Praha - Pokud by po 30. dubnu nebyl v Česku prodloužen nouzový stav, přineslo by to podle předsedy Ústředního krizového štábu a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) řadu komplikací. Nebylo by podle něj možné například centrálně nakupovat ochranné prostředky, kontrolovat vstup cizinců do země či ukládat pracovní povinnost. Hamáček to dnes řekl na tiskové konferenci po jednání stálé pracovní skupiny štábu. Ústřední krizový štáb se bude problematice dále věnovat na svém pravidelném zasedání ve středu.

"My jsme tu debatu dnes neukončili, chceme se k ní vrátit na plénu celého Ústředního krizového štábu a chceme dát vládě jako krizový štáb jasné doporučení," řekl Hamáček. Nouzový stav kvůli epidemii nového typu koronaviru v Česku platí od 12. března, vláda ho může vyhlásit nejvýše na měsíc. Menšinová vláda ANO a ČSSD proto žádala dolní komoru o prodloužení o dalších 30 dnů, což jí doporučil právě Ústřední krizový štáb. Politické špičky se ale přiklonily ke kratší době. S návrhem 30. dubna přišel předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana vládu ve Sněmovně toleruje.

Hamáček zopakoval, že podle jeho názoru bude nutné o prodloužení nouzového stavu požádat znovu. Platit by podle něj měl do té doby, dokud bude nutné. "Pokud nebudeme potřebovat žádné z oprávnění, které nám dává krizový zákon, tak nouzový stav nebude potřeba," vysvětlil ministr. Sněmovna podle Hamáčka ale neprojevila vůli prodlužovat stav nouze na dobu delší než než dva týdny, takže je podle něj pravděpodobné, že se žádost bude po vždy po 14 dnech opakovat.

"Pokud by nouzový stav prodloužen nebyl, tak bychom se vrátili do standardního režimu, což znamená, že by skončilo centrální nakupování, skončilo by centrální zásobování, každý by se musel starat o to svoje," vysvětlil Hamáček. Ministerstvo vnitra by tak zajišťovalo ochranné prostředky pro své složky, tedy pro hasiče a policii. Ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo zdravotnictví by zajišťovaly pomůcky zase pro své organizace. Samostatně nakupovat roušky a respirátory by musely také jednotlivé kraje. Všechny subjekty by podle Hamáčka musely vypsat výběrová řízení. "Ta by se musela vyhodnotit včetně všech odvolání, a to, jak víte, je v České republice proces na několik měsíců," podotkl Hamáček.

Dodávky ochranných pomůcek má ministerstvo vnitra zajištěné do prvního květnového týdne. "Na tento týden připravujeme do vlády materiál, který rozhodne, jak bude zajišťováno zásobování i nadále," řekl Hamáček. Ministerstvo vnitra a ministerstvo průmyslu a obchodu podle něj zpracovaly přehled možností českého průmyslu. "Jsme již tak daleko, že jsme připraveni do konce dubna zadat českým firmám rámcově dodávky ochranných prostředků do sto milionů korun," dodal ministr.

Štáb navrhne možnost nahradit u pendlerů karanténu testem

Ústřední krizový štáb navrhuje rozvolnění některých opatření zavedených kvůli šíření nákazy novým koronavirem na státních hranicích. Vládě navrhne, aby přeshraniční pracovníci a lidé cestující do Česka za obchodními aktivitami na méně než tři dny nemuseli po příjezdu do země na dva týdny do karantény, pokud se prokážou negativním testem na covid-19. Novinářům to dnes řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Rozvolnění by podle něj mohlo začít platit od 27. dubna, dnes by ho měla projednat vláda.

"Klíčový prvek pro možnost překročení státní hranice v odůvodněných případech bude schopnost prokázat negativní test," prohlásil Hamáček. Test by podle něj neměl být starší než tři dny, pravidelní pendleři by podstupovali testování jednou za deset dní. Zdravotnickému personálu, sociálním pracovníkům a zaměstnancům integrovaného záchranného systému a kritické infrastruktury zůstanou výjimky.

Ministr vnitra uvedl, že nechce, aby zbytečně přísný režim na hranicích bránil ekonomickým aktivitám. Kromě pendlerů se má návrh týkat například i majitelů či jednatelů firem a lidí, kteří přijíždějí na obchodní jednání, mají tu zakázky či montáže. Dohodl se na něm s ministerstvem průmyslu a obchodu i s ministerstvem zdravotnictví. Sezónní pracovníky bude muset ústřední krizový štáb podle Hamáčka vyřešit později.

Povinnost prokázat se negativním testem na covid-19 zavedlo pro své pendlery také Slovensko. Požaduje však, aby test nebyl starší než 48 hodin, což je pro Čechy komplikované. Česko podle Hamáčka se slovenskou stranou jedná, zatím se mu ale nepodařilo například vyjednat výjimky, které platí pro české přeshraniční pracovníky.

Ústřední krizový štáb navrhoval režim rozvolnit více tak, aby preventivní karanténu u pendlerů bylo možné nahradit potvrzením o negativním výsledku testu na koronavirus již před dvěma týdny. Návrh však kabinet nepřijal, nesouhlasilo s ním ministerstvo zdravotnictví.

Přísná pravidla pro přeshraniční pracovníky platí kvůli nákaze od 26. března.