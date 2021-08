Školy si nedovedou představit vyčlenění netestovaných a kontroly nošení roušek

Praha - Někteří představitelé škol si nedovedou představit vyčlenění dětí netestovaných na nemoc covid-19 z kolektivu. Za nereálnou považují i kontrolu roušek u netestovaných žáků. Vyplývá to z ankety ČTK mezi řediteli a ředitelkami škol. Protiepidemická pravidla pro nový školní rok určuje manuál ministerstva školství, který dnes představili ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr školství Robert Plaga (oba za ANO).

Ve školách budou od září muset nosit ochranu dýchacích cest žáci jen ve společných prostorách, při výuce ne. Žáci, studenti i zaměstnanci škol, kteří nejsou plně očkováni nebo v posledních 180 dnech neprodělali covid-19, se budou muset nechat na začátku září testovat na koronavirus. Pokud se žáci testovat nenechají ani nedoloží bezinfekčnost jinak, budou muset nosit roušku i při výuce.

To by vadilo například řediteli základní školy ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku Otovi Bencovi. "Já si dost dobře neumím představit, že bychom vyčlenili děti, které musí mít roušku, byť si myslím, že jich bude menšina," řekl ČTK. Ředitel brněnské Základní školy Svážná Petr Punčochář je rád, že roušky nebudou u neinfekčních žáků při výuce. Stejně jako Bencovi by mu vadilo vyčlenění netestovaných. "Pokud by někdo nechtěl dítě nechat testovat, muselo by mít roušku, a bylo by odstrčené," uvedl.

Část škol pochybuje, zda lze kontrolovat roušky u netestovaných dětí, stejně jako to, zda dodržují zákaz zpěvu a cvičení ve vnitřních prostorech, který určuje manuál ministerstva. Představit si to nedokáže třeba ředitel Základní školy Lesní v Liberci Jiří Dvořák, obzvláště na druhém stupni, kde se učitelé ve třídách mění. "To budou děti nějak označené?" vznesl řečnickou otázku.

Ředitel ZŠ a MŠ Josefa Gočára v Hradci Králové Petr Sadílek problém v nošení roušek u netestovaných dětí nevidí. "Rozumný rodič zváží, co je menší zlo - jestli dítě nechat celý den v roušce nebo ho nechat otestovat," uvedl.

Podle ředitele Základní školy Mozartova v Olomouci Zbyňka Kundruma se na jaře testování podrobila drtivá většina žáků a jejich rodiče k tomu přistupovali zodpovědně. Problémy tak nečeká ani v novém školním roce. "Máme 450 dětí a měli jsme pouze dva rodiče, kteří nechtěli, aby jejich deváťáci byli testováni. Nechali je doma, což pravidla umožňovala," řekl dnes ČTK.

Ředitel královéhradecké ZŠ a MŠ Josefa Gočára Sadílek ocenil, že omezení kontaktu žáků a studentů z různých tříd manuál jen doporučuje. "Kde to půjde, tam se o to budeme snažit. Například ale na volitelné předměty, konverzace v angličtině, informatiku nebo robotiku to dodržet nezvládneme," řekl. Podle ředitelky liberecké Základní školy náměstí Míru Pavlíny Kubrové nelze zabránit styku mezi třídami ani při obědech. "To by se stravovali od 09:00 do 16:00," uvedla.

Podle ředitele ZŠ v Chýni u Prahy Jaroslava Nováka už jsou připravené rozvrhy. Povinná homogenita skupin by znamenala nutnost je zcela přepracovat. Děti se podle ředitele stejně setkávají na kroužcích. Protože je ale podle něj většina obsahu manuálu na úrovni doporučení, nemá výhrady.

Některé školy se obávají právní stránky nařízení ministerstva. "Až mi to (manuál) přijde oficiálně datovou schránkou, tak si to prostuduji a připravím organizaci v rámci možností školy tak, abychom naplnili literu zákona. Ale samozřejmě předpokládám, že to bude zpracováno tak, že to za půl roku soud nezpochybní a mě tady nebudou kamenovat rodiče, že jsem porušoval zákon. Doposud soud shazuje jedno opatření za druhým. Předpokládám, že první, co ministerstvo udělá, je, že vytvoří takový dokument, který bude právně platný,“ řekl dnes ČTK ředitel Základní školy Luh ve Vsetíně Petr Kořenek.