Školy s pedagogy v karanténě si budou moci upravit školní rok

Praha - Školy, které musely vyhlásit ředitelské volno kvůli karanténě pedagogického sboru, budou moci požádat ministerstvo školství o změnu organizace školního roku. Úřad jim umožní posunutí jeho začátku, případně jeho přerušení, a tím také zajistí nárok rodičů na ošetřovné. ČTK to řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Vyplývá to i z dopisu, který ministr školství Robert Plaga (za ANO) poslal šéfovi školských odborů Františku Dobšíkovi. Dopis má ČTK k dispozici.

Dobšík ve středu Plagu vyzval, aby se zasadil o zpřesnění pravidel pro uzavírání škol, která podle nich nejsou dostatečná. Například v Praze nechali hygienici některé školy otevřené navzdory karanténě pedagogického sboru. Školy pak vyhlásily ředitelské volno. To může být nanejvýš pětidenní, i když karanténa může trvat déle než deset dní. Rodiče, kteří v takovém případě zůstanou s dětmi doma, nemají nárok na ošetřovné. Problém je i s výukou na dálku, která v tomto případě není ze zákona povinná. Plaga řekl, že o tom bude jednat s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (oba za ANO). Dohodnout se chtěli do pátku. Lednová dnes potvrdila, že na tom pracují.

"V případě, že by krajské hygienické stanice nebyly schopny změny své praxe, pak školám, které nemohou zabezpečit prezenční výuku z důvodu karantény pedagogických a dalších pracovníků, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na žádost školy změní po dobu nezbytně nutnou organizaci školního roku, čímž také zajistí nárok rodičů na ošetřovné," odpověděl dnes Plaga v dopise Dobšíkovi. "Znamenalo by to, že by se v těchto školách mohl posunout začátek školního roku," vysvětlila mluvčí. Úřad podle ní už toto řešení umožnil ZŠ prof. Švejcara v Praze 12 nebo Gymnáziu Nymburk.

Podle ministra školství se dá uzavření školy kvůli změně organizace školního roku označit za nepředvídatelnou událost, při které vzniká nárok na ošetřovné. Podle zástupkyně školských odborů v Praze Evy Dvořáčkové musely nyní kvůli uzavřeným školám zůstat doma s dětmi bez ošetřovného stovky rodičů.

Ošetřovné se nyní dává z nemocenského pojištění ve výši 60 procent základu výdělku devět dnů na děti do deseti let. Aktuální návrh ministerstva práce počítá s tím, že by se vyplácelo po celou dobu případného uzavření tříd či škol. Podpora by měla být na školáky do 13 let. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ale není úprava ošetřovného teď urgentní.

Podle spolku Pedagogická komora se v úterý při zahájení školního roku neotevřely asi dvě desítky z celkem 12.000 škol. Plaga uvedl, že je více než deset škol, které se neotevřely z rozhodnutí krajských hygienických stanic. V dalších podle něj o posunutí začátku školního roku rozhodli ředitelé. Kvůli nákaze mezi pedagogy zůstaly zavřené třeba ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, ZŠ waldorfská v Jinonicích nebo Fakultní ZŠ Ped FUK v Praze 13. Všechny tři počítají předběžně se začátkem školního roku v pondělí 14. září.