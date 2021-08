Školy podle Plagy nyní obdrží návrh opatření, finální podobu v půlce srpna

Praha - Ministerstvo školství rozešle dnes školám návrh ministerstva zdravotnictví na protiepidemická opatření pro provoz škol od září. Na dotaz ČTK to prostřednictvím tiskového oddělení úřadu uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Konečnou podobu materiálu podle něj úřad do škol zašle po úpravě návrhu do konečné podoby mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Plaga očekává, že to bude v polovině srpna.

Ministerstvo školství chtělo, aby hygienici stanovili podmínky pro fungování škol do konce července. Ministerstvo zdravotnictví jejich návrh zveřejnilo v pátek, tedy předposlední den v měsíci. Plaga pak řekl, že jeho úřad materiál pošle do škol, jakmile ho obdrží.

Nyní ministr uvedl, že návrh půjde do škol dnes. "Jsme ve stálém kontaktu s řediteli škol a v příštích dnech budeme sbírat jejich podněty a poznámky k materiálu tak, aby mohly být zapracovány do manuálu s kompletními informacemi. Ten, jak jsme avizovali, bude do škol rozeslán v polovině srpna poté, co ministerstvo zdravotnictví vydá potřebná mimořádná opatření,“ řekl.

Ze zveřejněného návrhu ministerstva zdravotnictví mimo jiné plyne, že by školy měly od září v co největší míře zachovávat homogenitu skupin dětí a omezit slučování tříd či hromadné školní akce. Neměly by se pořádat například besedy či divadelní představení, omezit by se měl i pohyb cizích lidí v prostorách škol a tělocvik by měl být co nejvíc venku. To, kde budou muset děti a zaměstnanci školy nosit roušky či respirátory, by se mělo řídit aktuálními opatřeními ministerstva. Plaga dříve uvedl, že jako minimum předpokládá zachování roušek třeba na chodbách či v šatnách.

Podle již dříve schváleného materiálu se žáci základních a středních škol na začátku září také třikrát otestují antigenními testy na covid-19. Termíny testování budou 1. či 2. září a dál 6. a 9. září. Podle výsledků testů z prvních dvou termínů se rozhodne o dalším testování. Školy budou moct antigenní testy nahradit i přesnějšími PCR testy, pro které budou platit jen dva termíny testování. Pro děti, které se na covid-19 preventivně neotestují, bude ve škole po celou dobu povinná rouška či respirátor. Pokud odmítnou i to, nebudou se moct účastnit prezenčního vzdělávání. Výjimka bude platit pro žáky s očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci.