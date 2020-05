Školy od pondělí částečně obnoví svůj provoz, ale nejednotně

Praha - Nejednotně obnoví od pondělí školy v omezeném režimu svou činnost na základě rozhodnutí vlády o uvolnění opatření proti koronaviru. Docházka bude dobrovolná pro společné skupiny nanejvýš 15 žáků či studentů. V základních školách se jí budou moct účastnit žáci devátých tříd a ve středních školách žáci závěrečných ročníků. V omezené míře pro skupiny maximálně 15 lidí budou moct obnovit svou činnost i základní umělecké školy, jazykové školy a vysoké školy.

K 11. květnu bude obnovena také činnost zájmových kroužků mládeže, a to v počtu do 15 osob. Do provozu se vrátí i školy při dětských domovech se školou nebo při výchovných a diagnostických ústavech.

Klasická výuka se ale ve většině škol v pondělí neobnoví, pokračovat budou i s výukou na dálku. Například v Masarykově základní škole v pražských Klánovicích, kterou vede předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý, budou mít žáci devátých tříd dvě hodiny dvakrát týdně. Výuka pro ně začne ve středu, další bude v pátek. Přihlásily se na ni zhruba tři čtvrtiny žáků devátých tříd. Černý takový zájem nečekal. Někteří z přihlášených podle něj ani nepůjdou k přijímacím zkouškám, ale motivací pro docházku do školy pro ně je hlavně touha vidět opět spolužáky, řekl ředitel.

Dodal, že situace v jednotlivých školách se může lišit. Někde třeba mohou mít deváťáci prezenční výuku denně. Záležet podle něj bude i na tom, co si škola může dovolit s ohledem na prostorové a personální možnosti. Připomněl, že 25. května by se základní školy měly otevřít pro skupiny po nanejvýš 15 žácích z prvního stupně.

Různá bude zřejmě i příprava maturantů ve středních školách. Některé školy připravily zvláštní rozpisy pro prezenční konzultace k maturitním předmětům, jiné počítají s tím, že budou v kontaktu s maturanty nadále hlavně na dálku. Studenti se budou moct konzultací účastnit dobrovolně. "Kolik jich hodlá přijít, to zatím nevím. Jsou rozepsáni ve skupinách a bude to záležet na nich," řekla ČTK předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, která řídí pražské Gymnázium nad Štolou.

Rozdíly asi budou i při obnovení výuky v základních uměleckých školách. Výkonný ředitel jejich asociace Tomáš Kolafa ČTK řekl, že některé se budou otevírat později, nebo se dokonce zatím pro žáky ani neotevřou a budou pokračovat ve výuce na dálku. Záležet bude i v jejich případě mimo jiné na prostorových či personálních možnostech školy a dohodě mezi vedením školy a jejím zřizovatelem.

Například v Praze se od pondělí začnou otevírat také školky, které sice vláda plošně nezavřela, ale jejich provoz v březnu přerušili zřizovatelé s ohledem na doporučení ministerstva školství. Mezi prvními se otevřou mateřinky v Praze 12, Lysolajích nebo v Suchdole. Podle pražského magistrátu jsou školy na obnovení provozu připraveny, mají dost dezinfekce i ochranných prostředků.

Školy se kvůli šíření koronaviru uzavřely 11. března. První uvolňování opatření se týkalo vysokých škol, a to od 20. a 27. dubna. Nejdřív platilo pro studenty posledních ročníků, později pro všechny, a to pro společné aktivity nanejvýš pěti lidí. Od pondělí 11. května se režim vysokých škol může rozšířit na aktivity pro 15 lidí. Provoz škol to ale zřejmě příliš neovlivní, jelikož na některých již skončil semestr a na dalších skončí v nejbližších týdnech. Výuka i další činnosti v nich pokračují na dálku.