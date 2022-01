Školy nemají informace o postupu při potvrzení covidu před lyžařským kurzem

Praha - Školy nemají přesné informace o postupu v případě, že preventivní PCR test u žáka před odjezdem na lyžařský výcvikový kurz potvrdí nákazu covidem-19. Vyplývá to z vyjádření ředitelů na dotaz ČTK. V některých případech by zřejmě třída nakaženého na kurz nemohla odjet. Podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové by se ale karanténa měla týkat zatím jen neočkovaných, kteří neprodělali nákazu v posledních 180 dnech. O konkrétním postupu by zřejmě museli rozhodnout hygienici.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ve středu uvedl, že do karantény budou muset po rizikovém kontaktu s pozitivně testovaným na koronavirus nastoupit nově nejen neočkovaní, ale i očkovaní a lidé do šesti měsíců po prodělání covidu. Izolace nakažených a jejich karanténa se podle něj od 11. ledna zkrátí z dosavadních dvou týdnů na pět dní. Před odjezdem na školní lyžařský výcvik musí neočkovaní podle nařízení ministerstva zdravotnictví předložit negativní PCR test ne starší 72 hodin.

Například ředitel Základní školy Drtinova v Praze 5 Libor Šrámek dnes ČTK řekl, že neví, za jakých podmínek bude moct v případě pozitivního PCR testu u některého žáka odjet zbytek jeho třídy na lyžařský výcvik. V jeho škole jsou lyžařské kurzy naplánované na březen, vedení se podle něj proto zatím problematikou moc nezabývalo. Lepší informace ale neměl ani ředitel Základní školy Antonína Čermáka v Praze 6, odkud již toto úterý některé třídy do hor vyjely. PCR test měli všichni negativní, řekl. Další třídy mají podle něj odjíždět v neděli. Pokud by se u někoho z přihlášených vyskytl pozitivní test, musel by ředitel další postup konzultovat s hygieniky. "To by pak byl asi malér," řekl.

Podle Schejbalové, která je ředitelkou Gymnázia Nad Štolou v Praze 7, by v případě pozitivního PCR testu nemohli na hory pouze neočkovaní. Jediná výjimka by podle ní nyní mohla být u odjezdu v pondělí, kdy je předpoklad, že se žáci předtím dva dny nepotkali. "V žádném manuálu taková informace nepřišla, já to ale beru jako logické," řekla. Připustila, že zcela jasné to ovšem není. Domnívá se, že karanténa pro všechny by mohla i v případě lyžařských zájezdů platit od 17. ledna, kdy se ve firmách začne s testováním na covid-19 dvakrát týdně. "Každopádně my odjíždíme teď v sobotu se sekundami a vydala jsem pokyn, že pokud tam bude někdo pozitivní, tak neočkovaní nesmí odjet. Ostatní by vyjeli," řekla.

Za týden mají na lyžařský kurz odjet také děti ze Základní školy Vodičkova v Praze 1. Podle její ředitelky Dagmar Zelené by se musel zájezd odříct, pokud by při čtvrtečním preventivním testování někomu vyšel pozitivní antigenní test a nákazu pak potvrdila přesnější metoda PCR. V takovém případě by třída musela do karantény, řekla ředitelka. Škola je s poskytovatelem ubytování domluvená, že by pak buď vrátil peníze, nebo by termín posunul. Co se týče například půjčení lyží, které může rodiče přijít na několik tisíc korun, to podle ní škola nezajišťuje.