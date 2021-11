Školy čeká plošné testování, vojáci se vracejí pomáhat do nemocnic

Praha - Česku se nedaří zbrzdit epidemii koronaviru, tento týden dosud přibylo třikrát víc než 10.000 nových případů nemoci covid-19 a podle expertů nelze v příštích dnech čekat zásadní zvrat negativního vývoje. Vláda v demisi dnes rozhodla o plošném testování ve školách, cílem je zachovat prezenční výuku. Několika přetíženým nemocnicím budou znovu pomáhat vojáci. Ve hře je zavedení dalších opatření, která se dotknou zřejmě hlavně neočkovaných. Končící kabinet, který nová pravidla ještě konzultuje se zástupci nastupující vládní koalice, má rozhodnout příští týden.

Testování neočkovaných žáků základních a středních škol antigenními testy se uskuteční 22. a 29. listopadu. Zástupci škol toto vládní rozhodnutí uvítali. Testování může podle nich pomoct odhalit nakažené a poslat je do karantény dříve, než se infekce rozšíří a zasáhne výrazněji do fungování škol. Komplikace s tím spojené berou jako nutnou daň, že v této vlně epidemie zůstanou školy na rozdíl od předchozích dál otevřené.

Ministerstvo zdravotnictví v předchozích dnech tvrdilo, že v testování pokračovat nebude, protože není efektivní. Vláda ale zohlednila žádosti ministerstva školství, krajů a odborné skupiny MeSES kolem epidemiologa Petra Smejkala, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Příští týden by vláda měla rozhodnout o dalších opatřeních, jak se pokusit epidemii zpomalit, Vojtěch zatím neřekl, jaká budou. Platit by měla od 29. listopadu a mluví se o takzvaném rakouském modelu, kdy by na kulturní a sportovní akce nebo do restaurací mohli jen lidé, kteří jsou proti koronaviru očkování nebo jsou do půl roku po prodělání nemoci. Ve hře je ale i mírnější varianta, že by se uznával i přesnější PCR test.

Případná další omezení například hromadných akcí se nemají dotknout těch, kteří se očkovali. "Není principálně správné ani spravedlivé, abychom omezovali lidi, kteří se zachovali odpovědně. My nechceme omezovat očkované, to je třeba říct," uvedl ministr Vojtěch večer v rozhovoru pro Českou televizi. Konkrétnější ale být nechtěl.

Zvažovaná opatření probrala ráno vláda v demisi, následně o nich Vojtěch jednal se zástupci budoucí vládní koalice, kterou tvoří Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se Starosty a nezávislými (STAN). Písemné stanovisko budoucí vlády dostane ministr Vojtěch od svého pravděpodobného nástupce Vlastimila Válka (TOP 09) v sobotu. Válek dnes možné varianty také odmítl upřesnit. Uvedl nicméně, že AntiCovid tým koalice Spolu našel při dnešním jednání s týmem ministerstva zdravotnictví shodu. Kvůli řešení epidemie se budou scházet každý pátek. Nová opatření by pak dosluhující vláda mohla schválit v úterý.

Podle končícího ministra zdravotnictví má vláda omezené možnosti. Připomněl dřívější rozhodnutí soudů, které v minulosti zrušily mnohá plošná vládní opatření, často kvůli nedostatečnému odůvodnění. Opatření zrušená soudem omezovala například provoz ubytovacích a stravovacích služeb i uzavření obchodů a škol.

Vojtěch se s AntiCovid týmem shodl na tom, že je potřeba podávat seniorům posilující dávku očkování, předepisovat protilátkové léky, které mohou zabránit těžkému průběhu nemoci, a co nejvíce kontrolovat dodržování nynějších opatření, hlavně v restauracích.

Podle Válka je nutné posílit hygienické stanice, aby mohly pracovat kvalitně. Večer Vojtěch oznámil, že jeho úřad podává trestní oznámení na iniciativu Zlatý špendlík pro podezření ze sabotáže. Iniciativa, za níž stojí zpěvák Daniel Landa, vyzvala k občanskému odporu. Kampaň vedla k zahlcení hygienických stanic stovkami e-mailových dotazů.

Epidemie po několika měsících znovu dopadá na nemocnice. Od pondělí budou pomáhat v některých moravských zařízeních čtyři desítky vojáků. Konkrétně jde o nemocnice v Prostějově, Šternberku, v Přerově a domově pro seniory Komárov u Šternberka v Olomouckém kraji, ve Zlínském kraji mají vojáci vypomáhat v nemocnicích ve Valašském Meziříčí, Vsetíně a v Uherském Hradišti. S vojáky počítají i nemocnice v některých dalších regionech.

Hospitalizováno s covidem je nyní přes 3500 lidí, před týdnem jich bylo o devět stovek méně. Nárůsty počtu lidí s koronavirem kolem 10.000 jako nyní byly v zemi naposledy v březnu, nicméně v nemocnicích tehdy bylo v souvislosti s nákazou až 9500 lidí.

Odborníci i stát doporučují jako preventivní ochranu před covidem a vážnými následky této nemoci hlavně očkování. Podle údajů ministerstva zdravotnictví více než polovina zemřelých za říjen nebyla očkována a z hospitalizovaných za minulý měsíc neměly očkování asi tři pětiny lidí. Plně očkováno je z 10,7 milionu Čechů 6,2 milionu lidí, mezi dospělou populací má aspoň jednu dávku očkování 70 procent lidí.

Pro ty, co se neočkovali, se po víkendu ztíží návrat do České republiky z Andorry a Baleárských ostrovů. Na takzvané mapě cestovatele budou tato území červená, což značí vysokou míru rizika nákazy koronavirem. Změny se dotknou i dalších států, nemají však vliv na režim při příjezdu do ČR. Při návštěvě Německa čeká cestující z Česka bez očkování karanténa, protože Berlín od neděle zařadil Českou republiku na seznam epidemicky vysoce rizikových oblastí. Krátkých cest do 24 hodin nebo každodenního dojíždění za prací a studiem se povinná izolace nedotkne. Pendleři se ale bez pravidelného testování neobejdou.