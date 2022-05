Školské odbory žádají zvýšení platů nepedagogů aspoň o deset procent

Praha - Školské odbory požadují zvýšení platů nepedagogů ve školství od července alespoň o deset procent. Nelíbí se jim, že už tak nízké platy nepedagogů ještě znehodnocuje inflace. Vyplývá to ze stanoviska školských odborářů, které ČTK poskytla jejich mluvčí Jana Kašparová. Přidání by podle propočtu odborů mohlo vyjít asi na 850 milionů korun. Reakci ministra školství Petra Gazdíka (STAN) ČTK zjišťuje.

Výdělek nepedagogických pracovníků ve školství, jako jsou například školníci, uklízečky nebo chůvy, činil loni v průměru 26.261 korun hrubého měsíčně. Průměrná mzda v ČR byla podle údajů Českého statistického úřadu 37.839 korun měsíčně a průměrný plat učitelů 47.590 korun. Učitelům se od ledna zvedl základ platu neboli tarif o dvě procenta, nepedagogům ve školství se pro letošek výdělek zmrazil.

Školské odbory nyní požadují zvýšení platů nepedagogů od 1. července minimálně o deset procent. Poukázaly na to, že i ministr Gazdík již dříve přiznal, že platy nepedagogů jsou velmi nízké. Podle odborářů se tito pracovníci stali obětí vládních úspor a inflace. Takovou oběť ale odmítají. Stanovisko školských odborů v neděli schválil sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).

Podle propočtu odborářů by navýšení platů nepedagogů od července do konce roku o pět procent bez odvodů vyšlo na 425 milionů korun. Pokud by se jejich příjmy zvýšily o osm procent, stálo by to 680 milionů korun a o deset procent by znamenalo 850 milionů. „Přitom inflace podle odhadu ekonomů už přinesla státním financím navíc 70 miliard korun,“ uvedli. Chtějí proto, aby se zaměstnancům ve školství inflace kompenzovala.

ČMKOS chce s vládou jednat o růstu výdělků v celém veřejném sektoru. Vyjednávat chtějí odboráři také o zvýšení minimální mzdy. Poukazují na dvoucifernou inflaci. Spotřebitelské ceny meziročně v březnu vzrostly o 12,7 procenta.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) několikrát zopakoval, že debata o výdělcích ve veřejné sféře ve vládě znovu začne při přípravě novely rozpočtu a případné přidání bude záviset na vývoji ekonomiky. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) před nedávnem řekl, že růst platů je nyní na dluh. Státní pokladna má mít pro letošek zatím deficit 280 miliard korun. Zadlužování v minulých letech zrychlilo. Premiér Petr Fiala (ODS) po dubnovém jednání tripartity uvedl, že vláda podobu opatření ke zmírnění růstu cen zváží, plošným krokům se chce ale vyhnout kvůli obavám z dalšího posilování inflace.