Školské odbory požadují větší růst platů učitelů, chtějí jednat

Praha - Školské odbory chtějí dál jednat o možnosti většího růstu platů ve školství. Plánované zvýšení od ledna o deset procent pro učitele a sedm procent pro nepedagogické pracovníky podle nich na zlepšení kvality škol nestačí. Novinářům to dnes po jednání s ministrem školství Robertem Plagou (ANO) řekl předseda školských odborářů František Dobšík. Plaga s větším růstem platů nepočítá.

"Co se týká pedagogických pracovníků, tam pokud chceme opravdu, aby to bylo atraktivní povolání, tak deset procent je zasypávání dluhů z minulosti," uvedl Dobšík. Odboráři podle něj nejsou s návrhem spokojeni a chtějí dál jednat o možnosti navýšení platů vyučujících o 15 procent i o požadavku na větší růst platů pro nepedagogy. "Chceme si udělat kontrolní propočty, protože podle nás sedm procent na splnění slibu ohledně nepedagogických pracovníků nestačí. Tam my to máme spočítáno na deset procent," řekl.

Vláda v programu slíbila zvýšení platů učitelů do roku 2017 na 150 procent jejich úrovně z roku 2021, což by mělo být minimálně 45.000 korun. Průměrný plat učitelů v prvním čtvrtletí letošního roku činil 36.224 korun. Plaga dnes řekl, že vládní slib se díky navrhovanému růstu platů v příštích dvou letech podaří naplnit. S ohledem na vývoj ekonomiky se podle něj rychlejší navýšení platů nedá čekat.

Podle Dobšíka odbory očekávaly, že ministerstvo školství bude mít větší ambice. Chystají se na další jednání. "Chceme to posunout dál, aby to rozhodla paní ministryně financí Alena Schillerová, potažmo pan premiér (Andrej Babiš," řekl Dobšík.

Nejasné zatím zůstává také rozdělení peněz navíc do tarifů. Ministr chce, aby měli ředitelé k dispozici víc peněz na odměňování kvalitnějších pedagogů. Odbory již dříve avizovali, že budou požadovat co nejvíc peněz do tarifů. "Za sebe mohu říct, že plně do tarifů - s tím souhlasit rozhodně nemohu a já se budu snažit hledat nějaký balanc," řekl dnes Plaga.

Návrh rozpočtu školství na příští rok, který ministerstvo financí poslalo minulý týden vládě, počítá v současnosti s částkou 223,9 miliard korun včetně evropských dotací. Meziročně jde o navýšení zhruba o 18,1 miliardy korun. Peníze navíc by měly jít zejména na růst platů v regionálním školství, jehož výdaje by měly činit zhruba 160,8 miliardy korun. Výhled rozpočtu na rok 2021 pak počítá s růstem platů učitelů o devět procent a s navýšením o sedm procent pro nepedagogy.