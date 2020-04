Školní skupiny by mohly fungovat odlišně, ve větších ZŠ asi líp

Praha - Školní skupiny, s jejichž vznikem po 25. květnu na prvních stupních základních škol počítá schéma vlády pro uvolňování opatření proti koronaviru, by zřejmě mohly fungovat lépe ve větších základních školách. Některé počítají s tím, že případný nedostatek prvostupňových učitelek doplní vyučujícími z druhého stupně. Vyplývá to z informací, které dnes ČTK poskytla předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. Podle některých ředitelů by se žáci ve skupinách učili stejně jako děti doma, podle jiných budou školní skupiny jako celodenní družiny.

"K současnému návrhu rozdělení, kdy se jedna skupina žáků bude vzdělávat doma a druhá ve škole, panují rozdílné postoje, jak situaci vyřešit. Lépe se bude učit ve skupinách na velkých základních školách," uvedla Mazancová. Podle ní učitelé vnímají současný návrh na fungování škol do konce školního roku jako kompromisní řešení. Vláda podle ní ale dostatečně nezdůvodnila, proč se školy v následujících týdnech nemají otevřít úplně na rozdíl od jiných míst, kde se také schází velký počet lidí.

Podle ředitele Základní školy profesora Švejcara v Praze Ondřeje Lněničky se nicméně nikdo nemusí bát, že by jej nepřítomnost ve škole znevýhodnila. "Výuka bude probíhat stejně jen s tím rozdílem, že budeme mít žáky i ve škole. Ti ve škole se budou učit to, co ti doma," řekl. "Případný problém s nedostatkem učitelek na prvním stupni vyřešíme zapojením druhostupňových. Učitelky, které zůstanou z důvodu ohrožení doma, budou vzdělávat žáky na dálku," popsal.

Podle Radany Šimčíkové, která řídí v Tehově u Říčan základní školu s prvním stupněm a mateřskou školou, by ale mohl být problém s prostorem a nedostatkem lidí. "Nemáme žáky kam umístit a nemáme ani dostatek lavic. Máme i kolegyně v předdůchodovém věku, pokud bude platit dobrovolnost výuky i pro vyučující a ony se rozhodnou zůstat doma, budu to muset respektovat," sdělila. Podobně se ve středu vyjádřila bývalá šéfka Asociace ředitelů základních škol (AŘZŠ) Hana Stýblová, která rovněž vede školu jen s prvním stupněm.

Ředitelé se shodují, že vše záleží na tom, kolik dětí by se do konce školního roku do lavic vrátilo, což zatím nelze předvídat. Podle předsedy AŘZŠ Michala Černého je ale nereálné, že by učitelé byli přítomní ve školních skupinách a zároveň ještě učili na dálku. Prvostupňové pedagogy by ve školách zřejmě nahradili asistenti či vychovatelé, případně vyučující z druhých stupňů, řekl ve středu. Se Stýblovou se shodl na tom, že by tak skupiny fungovaly de facto jen na hlídání dětí a skutečná výuka by se v nich nekonala. Podle Stýblové by tak žáci ve skupinách mohli být v nevýhodě proti těm, kteří by měli výuku na dálku.